Konsistente SpO2-Messung bei Patienten mit schwacher Durchblutung

Für Patienten in Situationen mit schwacher Durchblutung, wie bei Kreislaufkollaps, Septikämie, Hypovolämie, Vasokonstriktion und peripherer arterieller Verschlusskrankheit, ist eine Messung der Sauerstoffsättigung an einem zentralen Messort, wie z.B. am Ohrläppchen, vorteilhaft. Im Ohrläppchen befinden sich kleine Gefäße, es ist gut zugänglich und ermöglicht eine schnelle Reaktionszeit. Der M1194A ist auch für chirurgische Patienten besonders gut geeignet, da der Finger während einer Operation oft nicht zugänglich ist.