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DreamWear Nasenkissen

Maskenkissen mit Sitz unter der Nase

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Das innovative Design der DreamWear Maske wurde auch auf das Nasenkissen übertragen. Es sorgt für eine effektive, komfortable Abdichtung bei minimaler Kontaktfläche und verhindert so rote Abdrücke.

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Eigenschaften
Als wäre sie gar nicht da
Als wäre sie gar nicht da

Als wäre sie gar nicht da

DreamWear bietet Patienten die Vorteile von Nasenmasken und Minimalkontaktmasken zugleich. Die Maske ist so designt, dass der Luftstrom vom Schlauchanschluss am Kopf durch den Silikonrahmen geleitet wird und so dem Patienten einen ungestörten Schlaf ermöglicht.

Als wäre sie gar nicht da

Als wäre sie gar nicht da
DreamWear bietet Patienten die Vorteile von Nasenmasken und Minimalkontaktmasken zugleich. Die Maske ist so designt, dass der Luftstrom vom Schlauchanschluss am Kopf durch den Silikonrahmen geleitet wird und so dem Patienten einen ungestörten Schlaf ermöglicht.

Als wäre sie gar nicht da

DreamWear bietet Patienten die Vorteile von Nasenmasken und Minimalkontaktmasken zugleich. Die Maske ist so designt, dass der Luftstrom vom Schlauchanschluss am Kopf durch den Silikonrahmen geleitet wird und so dem Patienten einen ungestörten Schlaf ermöglicht.
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Als wäre sie gar nicht da
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DreamWear bietet Patienten die Vorteile von Nasenmasken und Minimalkontaktmasken zugleich. Die Maske ist so designt, dass der Luftstrom vom Schlauchanschluss am Kopf durch den Silikonrahmen geleitet wird und so dem Patienten einen ungestörten Schlaf ermöglicht.
Verfügbar in verschiedenen Größen für alle Patienten
Verfügbar in verschiedenen Größen für alle Patienten

Verfügbar in verschiedenen Größen für alle Patienten

Das Nasenkissen gibt es in vier verschiedenen Größen, damit Sie die optimale Passform für jede Nase finden können.

Verfügbar in verschiedenen Größen für alle Patienten

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Das Nasenkissen gibt es in vier verschiedenen Größen, damit Sie die optimale Passform für jede Nase finden können.

Verfügbar in verschiedenen Größen für alle Patienten

Das Nasenkissen gibt es in vier verschiedenen Größen, damit Sie die optimale Passform für jede Nase finden können.
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Verfügbar in verschiedenen Größen für alle Patienten
Verfügbar in verschiedenen Größen für alle Patienten

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Das Nasenkissen gibt es in vier verschiedenen Größen, damit Sie die optimale Passform für jede Nase finden können.
Komfort durch Maskenkissen unter der Nase
Komfort durch Maskenkissen unter der Nase

Komfort durch Maskenkissen unter der Nase

Das innovative Design des DreamWear Nasenkissens verhindert rote Abdrücke, Beschwerden und Hautreizungen der Nasenlöcher oder auf dem Nasenrücken.*

Komfort durch Maskenkissen unter der Nase

Komfort durch Maskenkissen unter der Nase
Das innovative Design des DreamWear Nasenkissens verhindert rote Abdrücke, Beschwerden und Hautreizungen der Nasenlöcher oder auf dem Nasenrücken.*

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Das innovative Design des DreamWear Nasenkissens verhindert rote Abdrücke, Beschwerden und Hautreizungen der Nasenlöcher oder auf dem Nasenrücken.*
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Komfort durch Maskenkissen unter der Nase
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Das innovative Design des DreamWear Nasenkissens verhindert rote Abdrücke, Beschwerden und Hautreizungen der Nasenlöcher oder auf dem Nasenrücken.*
Einfaches Austauschen der Maskenkissen
Einfaches Austauschen der Maskenkissen

Einfaches Austauschen der Maskenkissen

Die DreamWear Maske ermöglicht das schnelle und problemlose Wechseln der Maskenkissen, ohne den Maskenrahmen austauschen zu müssen, und bietet so für jeden Patienten eine passende Lösung.

Einfaches Austauschen der Maskenkissen

Einfaches Austauschen der Maskenkissen
Die DreamWear Maske ermöglicht das schnelle und problemlose Wechseln der Maskenkissen, ohne den Maskenrahmen austauschen zu müssen, und bietet so für jeden Patienten eine passende Lösung.

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Die DreamWear Maske ermöglicht das schnelle und problemlose Wechseln der Maskenkissen, ohne den Maskenrahmen austauschen zu müssen, und bietet so für jeden Patienten eine passende Lösung.
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Die DreamWear Maske ermöglicht das schnelle und problemlose Wechseln der Maskenkissen, ohne den Maskenrahmen austauschen zu müssen, und bietet so für jeden Patienten eine passende Lösung.
  • Als wäre sie gar nicht da
  • Verfügbar in verschiedenen Größen für alle Patienten
  • Komfort durch Maskenkissen unter der Nase
  • Einfaches Austauschen der Maskenkissen
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Als wäre sie gar nicht da
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DreamWear bietet Patienten die Vorteile von Nasenmasken und Minimalkontaktmasken zugleich. Die Maske ist so designt, dass der Luftstrom vom Schlauchanschluss am Kopf durch den Silikonrahmen geleitet wird und so dem Patienten einen ungestörten Schlaf ermöglicht.

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DreamWear bietet Patienten die Vorteile von Nasenmasken und Minimalkontaktmasken zugleich. Die Maske ist so designt, dass der Luftstrom vom Schlauchanschluss am Kopf durch den Silikonrahmen geleitet wird und so dem Patienten einen ungestörten Schlaf ermöglicht.

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Verfügbar in verschiedenen Größen für alle Patienten
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Das Nasenkissen gibt es in vier verschiedenen Größen, damit Sie die optimale Passform für jede Nase finden können.

Verfügbar in verschiedenen Größen für alle Patienten

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Verfügbar in verschiedenen Größen für alle Patienten
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Komfort durch Maskenkissen unter der Nase
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Einfaches Austauschen der Maskenkissen
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Die DreamWear Maske ermöglicht das schnelle und problemlose Wechseln der Maskenkissen, ohne den Maskenrahmen austauschen zu müssen, und bietet so für jeden Patienten eine passende Lösung.

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Dokumentation

Broschüre (3)

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Technische Daten

Nasen-Fitpack – Konfigurationen
Nasen-Fitpack – Konfigurationen
DreamWear Fitpack – 1 Rahmen und 4 Maskenkissen
  • 1116700
DreamWear without headgear, med frame, all cushion sizes
  • 1116701
Nasenkissen – Ersatzteile
Nasenkissen – Ersatzteile
Artikelnummer Nasenkissen, Größe S:
  • 1116700
Artikelnummer Nasenkissen, Größe M:
  • 1116741
Artikelnummer Nasenkissen, Größe L:
  • 1116742
Artikelnummer Anpassschablone:
  • 1116743
Sonstige DreamWear Teile
Sonstige DreamWear Teile
Artikelnummer Maskenrahmen, Größe SM:
  • 1116745
Artikelnummer Maskenrahmen, Größe MED:
  • 1116746
Artikelnummer Maskenrahmen, Größe LG:
  • 1116747
Artikelnummer Kopfband:
  • 1116750
Artikelnummer Stoffpolster:
  • 1116754
Nasen-Fitpack – Konfigurationen
Nasen-Fitpack – Konfigurationen
DreamWear Fitpack – 1 Rahmen und 4 Maskenkissen
  • 1116700
DreamWear without headgear, med frame, all cushion sizes
  • 1116701
Nasenkissen – Ersatzteile
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Artikelnummer Nasenkissen, Größe S:
  • 1116700
Artikelnummer Nasenkissen, Größe M:
  • 1116741
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Nasen-Fitpack – Konfigurationen
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  • 1116700
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Nasenkissen – Ersatzteile
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Artikelnummer Nasenkissen, Größe S:
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  • 1116745
Artikelnummer Maskenrahmen, Größe MED:
  • 1116746
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  • 1116747
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  • 1116750
Artikelnummer Stoffpolster:
  • 1116754
  • * Die Maske hat keinen direkten Kontakt mit dem Nasenrücken oder den Nasenlöchern.

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