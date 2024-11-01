Das innovative Design der DreamWear garantiert neue Bewegungsfreiheit. Ob als Gelkissen, Full Face oder Nasenmaske – das modulare Konzept ermöglicht größtmöglichen Tragekomfort für alle Patienten. Mit DreamWear entsteht das Gefühl, überhaupt keine Maske zu tragen – wie uns viele Anwender bestätigen.
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Das innovative Design von DreamWear verhindert Abdrücke auf der Nase oder unangenehme Reizungen der Nasenlöcher.** Anwender empfinden DreamWear als wesentlich komfortabler im Vergleich zu verschriebenen Masken.*
Keine Abdrücke
Das innovative Design von DreamWear verhindert Abdrücke auf der Nase oder unangenehme Reizungen der Nasenlöcher.** Anwender empfinden DreamWear als wesentlich komfortabler im Vergleich zu verschriebenen Masken.*
Keine Abdrücke
Das innovative Design von DreamWear verhindert Abdrücke auf der Nase oder unangenehme Reizungen der Nasenlöcher.** Anwender empfinden DreamWear als wesentlich komfortabler im Vergleich zu verschriebenen Masken.*
Das innovative Design von DreamWear verhindert Abdrücke auf der Nase oder unangenehme Reizungen der Nasenlöcher.** Anwender empfinden DreamWear als wesentlich komfortabler im Vergleich zu verschriebenen Masken.*
Freie Sicht
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Die offene Konstruktion von DreamWear lässt eine extrem weites Gesichtsfeld frei. Problemlos kann so wieder die Brille getragen werden und im Bett gelesen, ferngesehen oder das Tablet benutzt werden. Nichts drückt – dank des weichen, flexiblen Materials.
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Die offene Konstruktion von DreamWear lässt eine extrem weites Gesichtsfeld frei. Problemlos kann so wieder die Brille getragen werden und im Bett gelesen, ferngesehen oder das Tablet benutzt werden. Nichts drückt – dank des weichen, flexiblen Materials.
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Die offene Konstruktion von DreamWear lässt eine extrem weites Gesichtsfeld frei. Problemlos kann so wieder die Brille getragen werden und im Bett gelesen, ferngesehen oder das Tablet benutzt werden. Nichts drückt – dank des weichen, flexiblen Materials.
Die offene Konstruktion von DreamWear lässt eine extrem weites Gesichtsfeld frei. Problemlos kann so wieder die Brille getragen werden und im Bett gelesen, ferngesehen oder das Tablet benutzt werden. Nichts drückt – dank des weichen, flexiblen Materials.
Das innovative Design von DreamWear verhindert Abdrücke auf der Nase oder unangenehme Reizungen der Nasenlöcher.** Anwender empfinden DreamWear als wesentlich komfortabler im Vergleich zu verschriebenen Masken.*
Keine Abdrücke
Das innovative Design von DreamWear verhindert Abdrücke auf der Nase oder unangenehme Reizungen der Nasenlöcher.** Anwender empfinden DreamWear als wesentlich komfortabler im Vergleich zu verschriebenen Masken.*
Keine Abdrücke
Das innovative Design von DreamWear verhindert Abdrücke auf der Nase oder unangenehme Reizungen der Nasenlöcher.** Anwender empfinden DreamWear als wesentlich komfortabler im Vergleich zu verschriebenen Masken.*
Das innovative Design von DreamWear verhindert Abdrücke auf der Nase oder unangenehme Reizungen der Nasenlöcher.** Anwender empfinden DreamWear als wesentlich komfortabler im Vergleich zu verschriebenen Masken.*
Freie Sicht
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Die offene Konstruktion von DreamWear lässt eine extrem weites Gesichtsfeld frei. Problemlos kann so wieder die Brille getragen werden und im Bett gelesen, ferngesehen oder das Tablet benutzt werden. Nichts drückt – dank des weichen, flexiblen Materials.
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Die offene Konstruktion von DreamWear lässt eine extrem weites Gesichtsfeld frei. Problemlos kann so wieder die Brille getragen werden und im Bett gelesen, ferngesehen oder das Tablet benutzt werden. Nichts drückt – dank des weichen, flexiblen Materials.
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Die offene Konstruktion von DreamWear lässt eine extrem weites Gesichtsfeld frei. Problemlos kann so wieder die Brille getragen werden und im Bett gelesen, ferngesehen oder das Tablet benutzt werden. Nichts drückt – dank des weichen, flexiblen Materials.
Die offene Konstruktion von DreamWear lässt eine extrem weites Gesichtsfeld frei. Problemlos kann so wieder die Brille getragen werden und im Bett gelesen, ferngesehen oder das Tablet benutzt werden. Nichts drückt – dank des weichen, flexiblen Materials.
* DreamWear Maske mit Silikonkissen und Vollgesichtsmaske
¹ Basierend auf Daten, die aus drei von Philips gesponserten klinischen Erprobungen stammen (N=85, N=81, N=131), bei denen subjektive Patientenbewertungen zu den Masken ausgewertet wurden. Die Erprobungen wurden zwischen August 2017 und August 2020 durchgeführt.
² RedDot, 2016, 2018 (red-dot.org) und iF Product Design, 2016, 2018 (ifdesign.com)
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