Erleben Sie die mobilen C-Bögen von Philips aus der Zenition 50 Serie mit Bildverstärker, die alle Voraussetzungen erfüllen, um den intensiven Einsatz im OP sicherzustellen. Zenition – eine Serie von aufeinander abgestimmten mobilen C-Bögen, die eine bewährte Anwenderfreundlichkeit und zukunftssichere Funktionen bieten.
Wertvolle Zeitersparnis
Dank Unify Workflow mit intuitiven Bedienelementen und einfachen Navigationshilfen können Anwender effizienter arbeiten und kostbare Zeit sparen. In einer Anwenderstudie¹ konnten mit Unify Workflow die Fehlkommunikation und Positionierungsfehler fast um die Hälfte reduziert werden.
Schnellere Lernerfolge
Die Zenition 50 Serie gestaltet sich sowohl für neue als auch für erfahrene Anwender besonders einfach dank der benutzerfreundlichen Bedienelemente und der intuitiven Steuerung. Dadurch kann der Schulungsaufwand reduziert und die Teamarbeit optimiert werden. Die Benutzeroberfläche des Zenition gehört in puncto Benutzerfreundlichkeit sogar zu den besten auf dem Markt¹.
Höhere Investitionssicherheit
Die Windows® Plattform ermöglicht die Installation von neuen und innovativen Softwareoptionen sowie Upgrades. Senken Sie die Betriebskosten mit den RightFit Serviceverträgen und verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Systems mit dem Technology Maximizer² für mehr Kosteneffizienz.
Einfachere Einrichtung eines neuen OPs
Alle mobilen C-Bögen der Zenition Serie lassen sich mit Hilfe fortschrittlicher Konnektivitäts- und Interoperabilitäts-Tools inklusive kabelloser Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit anderen OP-Systemen und der Krankenhaus-Infrastruktur einfach verbinden.
Wahrung hoher Standards
Die Windows® Plattform ist darauf ausgelegt, Sie schnell und zuverlässig bei einem täglich hohen Patientenaufkommen mit komplexen Eingriffen zu unterstützen. Ferner gewährleistet Windows® die Konformität mit den neuesten Sicherheitsstandards zum Schutz von Patientendaten und Verhinderung von Malware-Angriffen, die Ihre Systemverfügbarkeit gefährden können. Das Technology Maximizer Programm stellt in diesem Zusammenhang eine kosteneffektive Option dar, um Upgrade Kosten im Blick zu behalten.
Ausführen komplexer Verfahren
Die Zenition Serie ist zur Unterstützung einer kontinuierlichen Bildverarbeitung mit der verbesserten Temperaturregelung durch SmartFilters ausgestattet, die längere und komplexe Eingriffe ermöglicht. Komplexe Strukturen mit hoher Gewebedichte lassen sich durch fortschrittliche Bildverarbeitungsalgorithmen und Strahlungsmanagementfunktionen mit außergewöhnlicher Klarheit und Strahlendosisregelung darstellen. Sparen Sie zudem kostbare Zeit mit den anwendungsspezifischen Protokollen und individuell anpassbaren Voreinstellungen.
Annehmen technisch schwieriger Fälle
Patienten mit hohem BMI, Kinder und ältere Patienten. Der Zenition 50 hilft, eine spezifische Bildqualität bei effizienten Dosen zu erhalten, auch bei schwer zu untersuchenden Patienten. Die gepulste Durchleuchtung verbessert beispielsweise die Bildgebung bei dichtem Gewebe und komplexen Strukturen mit einer effizienten Strahlendosis, während hochwertige Bildverarbeitungstechnologien kleinste Einzelheiten und Anomalien bei unterschiedlichsten Patienten klar darstellen.
Weniger Verzögerungen und Diskussionen
Bei einem hohen Patientenaufkommen kann eine reibungslose Zusammenarbeit und die volle Konzentration auf den Patienten helfen, die Arbeit effizient und erfolgreich auszuführen. Eine Anwenderstudie zeigt, dass chirurgische Teams durch die Verwendung von Unify Workflow von reibungsloseren Interaktionen und weniger Fehlkommunikationen berichten.
Reibungslosere Arbeitsabläufe, die allen zugutekommen
Während eines Arbeitstages arbeitet das Personal mit unterschiedlichsten Geräten, Ärzten und in unterschiedlichen Räumen. Unify Workflow ist so konzipiert, dass Komplexität und Frustrationen bei der chirurgischen Bildgebung sowohl für neue als auch erfahrene Benutzer verringert werden. Unser Touch-Screen Display funktioniert wie bei normalen Tablets und Smartphones, sodass die Anwender schnell mit der Nutzung des Zenition vertraut werden.
Leichte Bedienung durch einen Anwender
Das System lässt sich dank der leichten Gleitbewegungen des voll gewichtsausgeglichenen C-Bogens und der leichtgewichtigen mobilen Betrachtungsstation von einem einzelnen Anwender einfach bedienen, wodurch sich Personalkosten verringern lassen.
Optimierung des Gerätemanagements und der Gerätenutzung im OP
Die Windows® Plattform unterstützt erweiterte Servicefunktionen. Mit Philips Support Connect können Systemadministratoren jetzt beispielsweise viele Systemaufgaben selbst durchführen, wodurch Verzögerungen und kostspielige Wartungsbesuche vermieden werden können. Die System- und WLAN-Einstellungen können einfach zu allen Zenition Systemen exportiert werden, wodurch sich Zeit sparen lässt.
Schneller Service und gemeinsame Nutzung
Über unsere Remote Support Optionen können wir uns sofort in Ihr System einloggen, um Sie bei einem Serviceproblem zu unterstützen. Auf diese Weise können zahlreiche Serviceprobleme ohne Technikerbesuch vor Ort gelöst und somit Zeit und Geld gespart werden. Das im System integrierte CAT-Tool dient zur Beschleunigung von Systemdiagnosen. Die drahtlose Konnektivitätsoption gestattet die Zusammenarbeit und das rasche Weiterleiten von Daten und Bildern im OP und im gesamten Krankenhaus und trägt somit zu mehr Effizienz in den klinischen Verfahren bei.
Schnellere Lernerfolge
Die Zenition 50 Serie gestaltet sich sowohl für neue als auch für erfahrene Anwender besonders einfach dank der benutzerfreundlichen Bedienelemente und der intuitiven Steuerung. Dadurch kann der Schulungsaufwand reduziert und die Teamarbeit optimiert werden. Die Benutzeroberfläche des Zenition gehört in puncto Benutzerfreundlichkeit sogar zu den besten auf dem Markt¹.
Höhere Investitionssicherheit
Die Windows® Plattform ermöglicht die Installation von neuen und innovativen Softwareoptionen sowie Upgrades. Senken Sie die Betriebskosten mit den RightFit Serviceverträgen und verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Systems mit dem Technology Maximizer² für mehr Kosteneffizienz.
Einfachere Einrichtung eines neuen OPs
Alle mobilen C-Bögen der Zenition Serie lassen sich mit Hilfe fortschrittlicher Konnektivitäts- und Interoperabilitäts-Tools inklusive kabelloser Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit anderen OP-Systemen und der Krankenhaus-Infrastruktur einfach verbinden.
Wahrung hoher Standards
Die Windows® Plattform ist darauf ausgelegt, Sie schnell und zuverlässig bei einem täglich hohen Patientenaufkommen mit komplexen Eingriffen zu unterstützen. Ferner gewährleistet Windows® die Konformität mit den neuesten Sicherheitsstandards zum Schutz von Patientendaten und Verhinderung von Malware-Angriffen, die Ihre Systemverfügbarkeit gefährden können. Das Technology Maximizer Programm stellt in diesem Zusammenhang eine kosteneffektive Option dar, um Upgrade Kosten im Blick zu behalten.
Ausführen komplexer Verfahren
Die Zenition Serie ist zur Unterstützung einer kontinuierlichen Bildverarbeitung mit der verbesserten Temperaturregelung durch SmartFilters ausgestattet, die längere und komplexe Eingriffe ermöglicht. Komplexe Strukturen mit hoher Gewebedichte lassen sich durch fortschrittliche Bildverarbeitungsalgorithmen und Strahlungsmanagementfunktionen mit außergewöhnlicher Klarheit und Strahlendosisregelung darstellen. Sparen Sie zudem kostbare Zeit mit den anwendungsspezifischen Protokollen und individuell anpassbaren Voreinstellungen.
Annehmen technisch schwieriger Fälle
Patienten mit hohem BMI, Kinder und ältere Patienten. Der Zenition 50 hilft, eine spezifische Bildqualität bei effizienten Dosen zu erhalten, auch bei schwer zu untersuchenden Patienten. Die gepulste Durchleuchtung verbessert beispielsweise die Bildgebung bei dichtem Gewebe und komplexen Strukturen mit einer effizienten Strahlendosis, während hochwertige Bildverarbeitungstechnologien kleinste Einzelheiten und Anomalien bei unterschiedlichsten Patienten klar darstellen.
Weniger Verzögerungen und Diskussionen
Bei einem hohen Patientenaufkommen kann eine reibungslose Zusammenarbeit und die volle Konzentration auf den Patienten helfen, die Arbeit effizient und erfolgreich auszuführen. Eine Anwenderstudie zeigt, dass chirurgische Teams durch die Verwendung von Unify Workflow von reibungsloseren Interaktionen und weniger Fehlkommunikationen berichten.
Reibungslosere Arbeitsabläufe, die allen zugutekommen
Während eines Arbeitstages arbeitet das Personal mit unterschiedlichsten Geräten, Ärzten und in unterschiedlichen Räumen. Unify Workflow ist so konzipiert, dass Komplexität und Frustrationen bei der chirurgischen Bildgebung sowohl für neue als auch erfahrene Benutzer verringert werden. Unser Touch-Screen Display funktioniert wie bei normalen Tablets und Smartphones, sodass die Anwender schnell mit der Nutzung des Zenition vertraut werden.
Leichte Bedienung durch einen Anwender
Das System lässt sich dank der leichten Gleitbewegungen des voll gewichtsausgeglichenen C-Bogens und der leichtgewichtigen mobilen Betrachtungsstation von einem einzelnen Anwender einfach bedienen, wodurch sich Personalkosten verringern lassen.
Optimierung des Gerätemanagements und der Gerätenutzung im OP
Die Windows® Plattform unterstützt erweiterte Servicefunktionen. Mit Philips Support Connect können Systemadministratoren jetzt beispielsweise viele Systemaufgaben selbst durchführen, wodurch Verzögerungen und kostspielige Wartungsbesuche vermieden werden können. Die System- und WLAN-Einstellungen können einfach zu allen Zenition Systemen exportiert werden, wodurch sich Zeit sparen lässt.
Schneller Service und gemeinsame Nutzung
Über unsere Remote Support Optionen können wir uns sofort in Ihr System einloggen, um Sie bei einem Serviceproblem zu unterstützen. Auf diese Weise können zahlreiche Serviceprobleme ohne Technikerbesuch vor Ort gelöst und somit Zeit und Geld gespart werden. Das im System integrierte CAT-Tool dient zur Beschleunigung von Systemdiagnosen. Die drahtlose Konnektivitätsoption gestattet die Zusammenarbeit und das rasche Weiterleiten von Daten und Bildern im OP und im gesamten Krankenhaus und trägt somit zu mehr Effizienz in den klinischen Verfahren bei.
Das mobile C-Bogen-System Zenition ist nur in einigen Ländern erhältlich. Für Informationen zur Verfügbarkeit in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an das örtliche Vertriebsteam.
* Abweichende Produktdarstellung möglich.
1. Die Ergebnisse stammen aus Anwendertests der unabhängigen Use-Lab GmbH im November 2013. Die Tests wurden von 30 klinischen Fachkräften aus den USA (15 Ärzte zusammen mit 15 Pflegekräften oder MTRAs) durchgeführt, die in einer simulierten OP-Umgebung unter Verwendung von mobilen Röntgensystemen von Philips simulierte Eingriffe vornahmen. Die Teilnehmer hatten nie zuvor zusammengearbeitet.
2. Geeignete Philips RightFit Dienstleistungsverträge sind in Verbindung mit Technology Maximizer verfügbar.
3. Die klinischen Aufnahmen stammen vom mobilen Philips BV Pulsera C-Bogen und geben nicht die endgültige Bildqualität des Zenition C-Bogen-Systems wieder.
