Erleben Sie mit unseren Flachdetektor-Systemen der 4. Generation herausragende Klarheit und Flexibilität für ein großes Spektrum an Anwendungsfällen. Zenition – eine Serie von aufeinander abgestimmten C-Bögen, die eine bewährte Anwenderfreundlichkeit und zukunftssichere Funktionen bieten.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Melden Sie sich bei Störungen oder Fragen zu Ihren Philips Produkten. Sie erreichen uns von Montag – Freitag von 7.00 – 19.00 Uhr.
Tel.: 0800 33 33 5 44
Mediengalerie
Eigenschaften
Mehr Leistungsfähigkeit im OP
Mehr Leistungsfähigkeit im OP
Zeit ist bei der chirurgischen Bildgebung von zentraler Bedeutung. In einer Anwenderstudie¹ reduzierten die benutzerfreundlichen Bedienelemente und Navigationshilfen des Unify Workflow die Fehlkommunikation fast um die Hälfte, während die Funktion Position Memory die (Nach-) Positionierungszeit um 20% reduzierte.
Mehr Leistungsfähigkeit im OP
Zeit ist bei der chirurgischen Bildgebung von zentraler Bedeutung. In einer Anwenderstudie¹ reduzierten die benutzerfreundlichen Bedienelemente und Navigationshilfen des Unify Workflow die Fehlkommunikation fast um die Hälfte, während die Funktion Position Memory die (Nach-) Positionierungszeit um 20% reduzierte.
Mehr Leistungsfähigkeit im OP
Zeit ist bei der chirurgischen Bildgebung von zentraler Bedeutung. In einer Anwenderstudie¹ reduzierten die benutzerfreundlichen Bedienelemente und Navigationshilfen des Unify Workflow die Fehlkommunikation fast um die Hälfte, während die Funktion Position Memory die (Nach-) Positionierungszeit um 20% reduzierte.
Zeit ist bei der chirurgischen Bildgebung von zentraler Bedeutung. In einer Anwenderstudie¹ reduzierten die benutzerfreundlichen Bedienelemente und Navigationshilfen des Unify Workflow die Fehlkommunikation fast um die Hälfte, während die Funktion Position Memory die (Nach-) Positionierungszeit um 20% reduzierte.
Vereinfachung des Gerätemanagements und Optimierung der Gerätenutzung im OP
Vereinfachung des Gerätemanagements und Optimierung der Gerätenutzung im OP
Die Nutzung aller Systeme der Zenition Serie gestaltet sich sowohl für neue als auch für erfahrene Anwender besonders einfach dank der benutzerfreundlichen Bedienelemente und der intuitiven Steuerung.
Vereinfachung des Gerätemanagements und Optimierung der Gerätenutzung im OP
Die Nutzung aller Systeme der Zenition Serie gestaltet sich sowohl für neue als auch für erfahrene Anwender besonders einfach dank der benutzerfreundlichen Bedienelemente und der intuitiven Steuerung.
Vereinfachung des Gerätemanagements und Optimierung der Gerätenutzung im OP
Die Nutzung aller Systeme der Zenition Serie gestaltet sich sowohl für neue als auch für erfahrene Anwender besonders einfach dank der benutzerfreundlichen Bedienelemente und der intuitiven Steuerung.
Die Windows® Plattform ermöglicht das Installieren von neuen Softwareoptionen und -upgrades zur Erweiterung der klinischen Anwendbarkeit Ihres Systems.
Einfachere Einrichtung eines neuen OPs
Einfachere Einrichtung eines neuen OPs
Alle mobilen C-Bögen der Zenition Serie lassen sich mit Hilfe fortschrittlicher Konnektivitäts- und Interoperabilitäts-Tools inklusive kabelloser Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit anderen OP-Systemen und der Krankenhaus-Infrastruktur einfach verbinden.
Einfachere Einrichtung eines neuen OPs
Alle mobilen C-Bögen der Zenition Serie lassen sich mit Hilfe fortschrittlicher Konnektivitäts- und Interoperabilitäts-Tools inklusive kabelloser Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit anderen OP-Systemen und der Krankenhaus-Infrastruktur einfach verbinden.
Einfachere Einrichtung eines neuen OPs
Alle mobilen C-Bögen der Zenition Serie lassen sich mit Hilfe fortschrittlicher Konnektivitäts- und Interoperabilitäts-Tools inklusive kabelloser Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit anderen OP-Systemen und der Krankenhaus-Infrastruktur einfach verbinden.
Alle mobilen C-Bögen der Zenition Serie lassen sich mit Hilfe fortschrittlicher Konnektivitäts- und Interoperabilitäts-Tools inklusive kabelloser Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit anderen OP-Systemen und der Krankenhaus-Infrastruktur einfach verbinden.
Patientenversorgung auf dem neuesten Stand der Technik
Patientenversorgung auf dem neuesten Stand der Technik
Die Windows® Plattform unterstützt neue Software-Optionen für noch mehr klinisch relevante Informationen durch Ihr System, während das Technology Maximizer Programm² einen kosteneffizienten Weg für das Management von Upgrades bietet. Windows® unterstützt zudem die Compliance mit den neuesten Sicherheitsstandards zum Schutz von Patientendaten und zum Verhindern von Angriffen durch Malware, welche die Bereitstellung von Dienstleistungen beeinträchtigen könnten.
Patientenversorgung auf dem neuesten Stand der Technik
Die Windows® Plattform unterstützt neue Software-Optionen für noch mehr klinisch relevante Informationen durch Ihr System, während das Technology Maximizer Programm² einen kosteneffizienten Weg für das Management von Upgrades bietet. Windows® unterstützt zudem die Compliance mit den neuesten Sicherheitsstandards zum Schutz von Patientendaten und zum Verhindern von Angriffen durch Malware, welche die Bereitstellung von Dienstleistungen beeinträchtigen könnten.
Patientenversorgung auf dem neuesten Stand der Technik
Die Windows® Plattform unterstützt neue Software-Optionen für noch mehr klinisch relevante Informationen durch Ihr System, während das Technology Maximizer Programm² einen kosteneffizienten Weg für das Management von Upgrades bietet. Windows® unterstützt zudem die Compliance mit den neuesten Sicherheitsstandards zum Schutz von Patientendaten und zum Verhindern von Angriffen durch Malware, welche die Bereitstellung von Dienstleistungen beeinträchtigen könnten.
Patientenversorgung auf dem neuesten Stand der Technik
Patientenversorgung auf dem neuesten Stand der Technik
Die Windows® Plattform unterstützt neue Software-Optionen für noch mehr klinisch relevante Informationen durch Ihr System, während das Technology Maximizer Programm² einen kosteneffizienten Weg für das Management von Upgrades bietet. Windows® unterstützt zudem die Compliance mit den neuesten Sicherheitsstandards zum Schutz von Patientendaten und zum Verhindern von Angriffen durch Malware, welche die Bereitstellung von Dienstleistungen beeinträchtigen könnten.
Ausführen komplexer Verfahren
Ausführen komplexer Verfahren
Die Zenition 70 Serie ist zur Unterstützung einer kontinuierlichen Bildverarbeitung mit der verbesserten Temperaturregelung durch SmartFilters ausgestattet, die längere und komplexe Eingriffe ermöglicht. Komplexe Strukturen mit hoher Gewebedichte lassen sich durch fortschrittliche Bildverarbeitungsalgorithmen und Strahlungsmanagementfunktionen mit außergewöhnlicher Klarheit und Strahlendosisregelung darstellen.
Ausführen komplexer Verfahren
Die Zenition 70 Serie ist zur Unterstützung einer kontinuierlichen Bildverarbeitung mit der verbesserten Temperaturregelung durch SmartFilters ausgestattet, die längere und komplexe Eingriffe ermöglicht. Komplexe Strukturen mit hoher Gewebedichte lassen sich durch fortschrittliche Bildverarbeitungsalgorithmen und Strahlungsmanagementfunktionen mit außergewöhnlicher Klarheit und Strahlendosisregelung darstellen.
Ausführen komplexer Verfahren
Die Zenition 70 Serie ist zur Unterstützung einer kontinuierlichen Bildverarbeitung mit der verbesserten Temperaturregelung durch SmartFilters ausgestattet, die längere und komplexe Eingriffe ermöglicht. Komplexe Strukturen mit hoher Gewebedichte lassen sich durch fortschrittliche Bildverarbeitungsalgorithmen und Strahlungsmanagementfunktionen mit außergewöhnlicher Klarheit und Strahlendosisregelung darstellen.
Die Zenition 70 Serie ist zur Unterstützung einer kontinuierlichen Bildverarbeitung mit der verbesserten Temperaturregelung durch SmartFilters ausgestattet, die längere und komplexe Eingriffe ermöglicht. Komplexe Strukturen mit hoher Gewebedichte lassen sich durch fortschrittliche Bildverarbeitungsalgorithmen und Strahlungsmanagementfunktionen mit außergewöhnlicher Klarheit und Strahlendosisregelung darstellen.
Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
Jeder Patient ist einzigartig und die Zenition 70 Serie hilft Ihnen, eine einzigartig spezifische Bildqualität bei effizienten Dosen zu erhalten, auch bei schwer zu untersuchenden Patienten. Die gepulste Durchleuchtung verbessert beispielsweise die Bildgebung bei dichtem Gewebe und komplexen Strukturen und unterstützt Sie beim Management der Strahlendosis, während unsere hochwertigen Bildverarbeitungstechnologien kleinste Einzelheiten und Anomalien bei unterschiedlichsten Patienten klar darstellen.
Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
Jeder Patient ist einzigartig und die Zenition 70 Serie hilft Ihnen, eine einzigartig spezifische Bildqualität bei effizienten Dosen zu erhalten, auch bei schwer zu untersuchenden Patienten. Die gepulste Durchleuchtung verbessert beispielsweise die Bildgebung bei dichtem Gewebe und komplexen Strukturen und unterstützt Sie beim Management der Strahlendosis, während unsere hochwertigen Bildverarbeitungstechnologien kleinste Einzelheiten und Anomalien bei unterschiedlichsten Patienten klar darstellen.
Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
Jeder Patient ist einzigartig und die Zenition 70 Serie hilft Ihnen, eine einzigartig spezifische Bildqualität bei effizienten Dosen zu erhalten, auch bei schwer zu untersuchenden Patienten. Die gepulste Durchleuchtung verbessert beispielsweise die Bildgebung bei dichtem Gewebe und komplexen Strukturen und unterstützt Sie beim Management der Strahlendosis, während unsere hochwertigen Bildverarbeitungstechnologien kleinste Einzelheiten und Anomalien bei unterschiedlichsten Patienten klar darstellen.
Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
Jeder Patient ist einzigartig und die Zenition 70 Serie hilft Ihnen, eine einzigartig spezifische Bildqualität bei effizienten Dosen zu erhalten, auch bei schwer zu untersuchenden Patienten. Die gepulste Durchleuchtung verbessert beispielsweise die Bildgebung bei dichtem Gewebe und komplexen Strukturen und unterstützt Sie beim Management der Strahlendosis, während unsere hochwertigen Bildverarbeitungstechnologien kleinste Einzelheiten und Anomalien bei unterschiedlichsten Patienten klar darstellen.
Weniger Ablenkung
Weniger Ablenkung
Wenn Sie einen Stent durch komplizierte anatomische Strukturen manövrieren oder Pedikelschrauben für eine Spinalfusion einsetzen, ist vollste Konzentration und Teamarbeit gefragt. Um die Teamarbeit im OP zu verbessern, setzt die Zenition 70 Serie auf bewährte Technologie. So führen die Navigationshilfen des Unify Workflows laut einer Anwenderstudie¹ zu reibungsloseren Interaktionen und weniger Abstimmungsfehlern bei chirurgischen Teams. Und die Funktion Position Memory erleichtert die (Neu-) Positionierung maßgeblich.¹
Weniger Ablenkung
Wenn Sie einen Stent durch komplizierte anatomische Strukturen manövrieren oder Pedikelschrauben für eine Spinalfusion einsetzen, ist vollste Konzentration und Teamarbeit gefragt. Um die Teamarbeit im OP zu verbessern, setzt die Zenition 70 Serie auf bewährte Technologie. So führen die Navigationshilfen des Unify Workflows laut einer Anwenderstudie¹ zu reibungsloseren Interaktionen und weniger Abstimmungsfehlern bei chirurgischen Teams. Und die Funktion Position Memory erleichtert die (Neu-) Positionierung maßgeblich.¹
Weniger Ablenkung
Wenn Sie einen Stent durch komplizierte anatomische Strukturen manövrieren oder Pedikelschrauben für eine Spinalfusion einsetzen, ist vollste Konzentration und Teamarbeit gefragt. Um die Teamarbeit im OP zu verbessern, setzt die Zenition 70 Serie auf bewährte Technologie. So führen die Navigationshilfen des Unify Workflows laut einer Anwenderstudie¹ zu reibungsloseren Interaktionen und weniger Abstimmungsfehlern bei chirurgischen Teams. Und die Funktion Position Memory erleichtert die (Neu-) Positionierung maßgeblich.¹
Wenn Sie einen Stent durch komplizierte anatomische Strukturen manövrieren oder Pedikelschrauben für eine Spinalfusion einsetzen, ist vollste Konzentration und Teamarbeit gefragt. Um die Teamarbeit im OP zu verbessern, setzt die Zenition 70 Serie auf bewährte Technologie. So führen die Navigationshilfen des Unify Workflows laut einer Anwenderstudie¹ zu reibungsloseren Interaktionen und weniger Abstimmungsfehlern bei chirurgischen Teams. Und die Funktion Position Memory erleichtert die (Neu-) Positionierung maßgeblich.¹
Einfachere Bedienung für Anwender
Einfachere Bedienung für Anwender
Unify Workflow wurde zur Verbesserung der täglichen Arbeitsabläufe Ihres Klinikteams entwickelt, um die Komplexität und Frustrationen bei der chirurgischen Bildgebung sowohl für neue als auch erfahrene Anwender zu verringern. Anwender sind dank modernem Touchscreen, der wie bei standardmäßigen Tablets und Smartphones funktioniert, schnell mit der Nutzung von Zenition vertraut.
Einfachere Bedienung für Anwender
Unify Workflow wurde zur Verbesserung der täglichen Arbeitsabläufe Ihres Klinikteams entwickelt, um die Komplexität und Frustrationen bei der chirurgischen Bildgebung sowohl für neue als auch erfahrene Anwender zu verringern. Anwender sind dank modernem Touchscreen, der wie bei standardmäßigen Tablets und Smartphones funktioniert, schnell mit der Nutzung von Zenition vertraut.
Einfachere Bedienung für Anwender
Unify Workflow wurde zur Verbesserung der täglichen Arbeitsabläufe Ihres Klinikteams entwickelt, um die Komplexität und Frustrationen bei der chirurgischen Bildgebung sowohl für neue als auch erfahrene Anwender zu verringern. Anwender sind dank modernem Touchscreen, der wie bei standardmäßigen Tablets und Smartphones funktioniert, schnell mit der Nutzung von Zenition vertraut.
Unify Workflow wurde zur Verbesserung der täglichen Arbeitsabläufe Ihres Klinikteams entwickelt, um die Komplexität und Frustrationen bei der chirurgischen Bildgebung sowohl für neue als auch erfahrene Anwender zu verringern. Anwender sind dank modernem Touchscreen, der wie bei standardmäßigen Tablets und Smartphones funktioniert, schnell mit der Nutzung von Zenition vertraut.
Leichte Bedienung durch einen Anwender
Leichte Bedienung durch einen Anwender
Das System lässt sich dank der leichten Gleitbewegungen des voll gewichtsausgeglichenen C-Bogens und der leichtgewichtigen mobilen Betrachtungsstation von einem einzelnen Anwender einfach bedienen, wodurch sich Personalkosten verringern lassen.
Leichte Bedienung durch einen Anwender
Das System lässt sich dank der leichten Gleitbewegungen des voll gewichtsausgeglichenen C-Bogens und der leichtgewichtigen mobilen Betrachtungsstation von einem einzelnen Anwender einfach bedienen, wodurch sich Personalkosten verringern lassen.
Leichte Bedienung durch einen Anwender
Das System lässt sich dank der leichten Gleitbewegungen des voll gewichtsausgeglichenen C-Bogens und der leichtgewichtigen mobilen Betrachtungsstation von einem einzelnen Anwender einfach bedienen, wodurch sich Personalkosten verringern lassen.
Das System lässt sich dank der leichten Gleitbewegungen des voll gewichtsausgeglichenen C-Bogens und der leichtgewichtigen mobilen Betrachtungsstation von einem einzelnen Anwender einfach bedienen, wodurch sich Personalkosten verringern lassen.
Optimierung des Gerätemanagements und der Gerätenutzung im OP
Optimierung des Gerätemanagements und der Gerätenutzung im OP
Die Windows® Plattform unterstützt erweiterte Servicefunktionen. Mit Philips Support Connect können Systemadministratoren jetzt beispielsweise viele Systemaufgaben selbst durchführen, wodurch Verzögerungen und kostspielige Servicetermine vermieden werden können. Die System- und WLAN-Einstellungen können einfach zu allen Zenition Systemen exportiert werden, wodurch sich Zeit sparen lässt.
Optimierung des Gerätemanagements und der Gerätenutzung im OP
Die Windows® Plattform unterstützt erweiterte Servicefunktionen. Mit Philips Support Connect können Systemadministratoren jetzt beispielsweise viele Systemaufgaben selbst durchführen, wodurch Verzögerungen und kostspielige Servicetermine vermieden werden können. Die System- und WLAN-Einstellungen können einfach zu allen Zenition Systemen exportiert werden, wodurch sich Zeit sparen lässt.
Optimierung des Gerätemanagements und der Gerätenutzung im OP
Die Windows® Plattform unterstützt erweiterte Servicefunktionen. Mit Philips Support Connect können Systemadministratoren jetzt beispielsweise viele Systemaufgaben selbst durchführen, wodurch Verzögerungen und kostspielige Servicetermine vermieden werden können. Die System- und WLAN-Einstellungen können einfach zu allen Zenition Systemen exportiert werden, wodurch sich Zeit sparen lässt.
Optimierung des Gerätemanagements und der Gerätenutzung im OP
Optimierung des Gerätemanagements und der Gerätenutzung im OP
Die Windows® Plattform unterstützt erweiterte Servicefunktionen. Mit Philips Support Connect können Systemadministratoren jetzt beispielsweise viele Systemaufgaben selbst durchführen, wodurch Verzögerungen und kostspielige Servicetermine vermieden werden können. Die System- und WLAN-Einstellungen können einfach zu allen Zenition Systemen exportiert werden, wodurch sich Zeit sparen lässt.
Schneller Service und gemeinsame Nutzung
Schneller Service und gemeinsame Nutzung
Über unsere Remote Support Optionen können wir uns sofort in Ihr System einloggen, um Sie bei einem Serviceproblem zu unterstützen. Auf diese Weise können zahlreiche Serviceprobleme ohne Technikerbesuch vor Ort gelöst und somit Zeit und Geld gespart werden. Das im System integrierte CAT-Tool dient zur Beschleunigung von Systemdiagnosen. Die drahtlose Konnektivitätsoption gestattet die Zusammenarbeit und das rasche Weiterleiten von Daten und Bildern im OP und im gesamten Krankenhaus und trägt somit zu mehr Effizienz in den klinischen Verfahren bei.
Schneller Service und gemeinsame Nutzung
Über unsere Remote Support Optionen können wir uns sofort in Ihr System einloggen, um Sie bei einem Serviceproblem zu unterstützen. Auf diese Weise können zahlreiche Serviceprobleme ohne Technikerbesuch vor Ort gelöst und somit Zeit und Geld gespart werden. Das im System integrierte CAT-Tool dient zur Beschleunigung von Systemdiagnosen. Die drahtlose Konnektivitätsoption gestattet die Zusammenarbeit und das rasche Weiterleiten von Daten und Bildern im OP und im gesamten Krankenhaus und trägt somit zu mehr Effizienz in den klinischen Verfahren bei.
Schneller Service und gemeinsame Nutzung
Über unsere Remote Support Optionen können wir uns sofort in Ihr System einloggen, um Sie bei einem Serviceproblem zu unterstützen. Auf diese Weise können zahlreiche Serviceprobleme ohne Technikerbesuch vor Ort gelöst und somit Zeit und Geld gespart werden. Das im System integrierte CAT-Tool dient zur Beschleunigung von Systemdiagnosen. Die drahtlose Konnektivitätsoption gestattet die Zusammenarbeit und das rasche Weiterleiten von Daten und Bildern im OP und im gesamten Krankenhaus und trägt somit zu mehr Effizienz in den klinischen Verfahren bei.
Über unsere Remote Support Optionen können wir uns sofort in Ihr System einloggen, um Sie bei einem Serviceproblem zu unterstützen. Auf diese Weise können zahlreiche Serviceprobleme ohne Technikerbesuch vor Ort gelöst und somit Zeit und Geld gespart werden. Das im System integrierte CAT-Tool dient zur Beschleunigung von Systemdiagnosen. Die drahtlose Konnektivitätsoption gestattet die Zusammenarbeit und das rasche Weiterleiten von Daten und Bildern im OP und im gesamten Krankenhaus und trägt somit zu mehr Effizienz in den klinischen Verfahren bei.
Touchscreen-Modul
Bessere Steuerung der Bildgebung am Tisch
Das TSM sorgt während der Eingriffe für mehr Kontrolle am Untersuchungstisch und erweitert somit die klinische Funktionen der Zenition 70 Plattform. Diese optionale Funktion bietet sofortigen Zugriff auf die Bilder auf dem TSM und ebnet so den Weg zu einer ungestörten, direkten und effizienten Kommunikation.
Bessere Steuerung der Bildgebung am Tisch
Das TSM sorgt während der Eingriffe für mehr Kontrolle am Untersuchungstisch und erweitert somit die klinische Funktionen der Zenition 70 Plattform. Diese optionale Funktion bietet sofortigen Zugriff auf die Bilder auf dem TSM und ebnet so den Weg zu einer ungestörten, direkten und effizienten Kommunikation.
Bessere Steuerung der Bildgebung am Tisch
Das TSM sorgt während der Eingriffe für mehr Kontrolle am Untersuchungstisch und erweitert somit die klinische Funktionen der Zenition 70 Plattform. Diese optionale Funktion bietet sofortigen Zugriff auf die Bilder auf dem TSM und ebnet so den Weg zu einer ungestörten, direkten und effizienten Kommunikation.
Das TSM sorgt während der Eingriffe für mehr Kontrolle am Untersuchungstisch und erweitert somit die klinische Funktionen der Zenition 70 Plattform. Diese optionale Funktion bietet sofortigen Zugriff auf die Bilder auf dem TSM und ebnet so den Weg zu einer ungestörten, direkten und effizienten Kommunikation.
Mehr Leistungsfähigkeit im OP
Vereinfachung des Gerätemanagements und Optimierung der Gerätenutzung im OP
Zeit ist bei der chirurgischen Bildgebung von zentraler Bedeutung. In einer Anwenderstudie¹ reduzierten die benutzerfreundlichen Bedienelemente und Navigationshilfen des Unify Workflow die Fehlkommunikation fast um die Hälfte, während die Funktion Position Memory die (Nach-) Positionierungszeit um 20% reduzierte.
Mehr Leistungsfähigkeit im OP
Zeit ist bei der chirurgischen Bildgebung von zentraler Bedeutung. In einer Anwenderstudie¹ reduzierten die benutzerfreundlichen Bedienelemente und Navigationshilfen des Unify Workflow die Fehlkommunikation fast um die Hälfte, während die Funktion Position Memory die (Nach-) Positionierungszeit um 20% reduzierte.
Mehr Leistungsfähigkeit im OP
Zeit ist bei der chirurgischen Bildgebung von zentraler Bedeutung. In einer Anwenderstudie¹ reduzierten die benutzerfreundlichen Bedienelemente und Navigationshilfen des Unify Workflow die Fehlkommunikation fast um die Hälfte, während die Funktion Position Memory die (Nach-) Positionierungszeit um 20% reduzierte.
Zeit ist bei der chirurgischen Bildgebung von zentraler Bedeutung. In einer Anwenderstudie¹ reduzierten die benutzerfreundlichen Bedienelemente und Navigationshilfen des Unify Workflow die Fehlkommunikation fast um die Hälfte, während die Funktion Position Memory die (Nach-) Positionierungszeit um 20% reduzierte.
Vereinfachung des Gerätemanagements und Optimierung der Gerätenutzung im OP
Vereinfachung des Gerätemanagements und Optimierung der Gerätenutzung im OP
Die Nutzung aller Systeme der Zenition Serie gestaltet sich sowohl für neue als auch für erfahrene Anwender besonders einfach dank der benutzerfreundlichen Bedienelemente und der intuitiven Steuerung.
Vereinfachung des Gerätemanagements und Optimierung der Gerätenutzung im OP
Die Nutzung aller Systeme der Zenition Serie gestaltet sich sowohl für neue als auch für erfahrene Anwender besonders einfach dank der benutzerfreundlichen Bedienelemente und der intuitiven Steuerung.
Vereinfachung des Gerätemanagements und Optimierung der Gerätenutzung im OP
Die Nutzung aller Systeme der Zenition Serie gestaltet sich sowohl für neue als auch für erfahrene Anwender besonders einfach dank der benutzerfreundlichen Bedienelemente und der intuitiven Steuerung.
Die Windows® Plattform ermöglicht das Installieren von neuen Softwareoptionen und -upgrades zur Erweiterung der klinischen Anwendbarkeit Ihres Systems.
Einfachere Einrichtung eines neuen OPs
Einfachere Einrichtung eines neuen OPs
Alle mobilen C-Bögen der Zenition Serie lassen sich mit Hilfe fortschrittlicher Konnektivitäts- und Interoperabilitäts-Tools inklusive kabelloser Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit anderen OP-Systemen und der Krankenhaus-Infrastruktur einfach verbinden.
Einfachere Einrichtung eines neuen OPs
Alle mobilen C-Bögen der Zenition Serie lassen sich mit Hilfe fortschrittlicher Konnektivitäts- und Interoperabilitäts-Tools inklusive kabelloser Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit anderen OP-Systemen und der Krankenhaus-Infrastruktur einfach verbinden.
Einfachere Einrichtung eines neuen OPs
Alle mobilen C-Bögen der Zenition Serie lassen sich mit Hilfe fortschrittlicher Konnektivitäts- und Interoperabilitäts-Tools inklusive kabelloser Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit anderen OP-Systemen und der Krankenhaus-Infrastruktur einfach verbinden.
Alle mobilen C-Bögen der Zenition Serie lassen sich mit Hilfe fortschrittlicher Konnektivitäts- und Interoperabilitäts-Tools inklusive kabelloser Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit anderen OP-Systemen und der Krankenhaus-Infrastruktur einfach verbinden.
Patientenversorgung auf dem neuesten Stand der Technik
Patientenversorgung auf dem neuesten Stand der Technik
Die Windows® Plattform unterstützt neue Software-Optionen für noch mehr klinisch relevante Informationen durch Ihr System, während das Technology Maximizer Programm² einen kosteneffizienten Weg für das Management von Upgrades bietet. Windows® unterstützt zudem die Compliance mit den neuesten Sicherheitsstandards zum Schutz von Patientendaten und zum Verhindern von Angriffen durch Malware, welche die Bereitstellung von Dienstleistungen beeinträchtigen könnten.
Patientenversorgung auf dem neuesten Stand der Technik
Die Windows® Plattform unterstützt neue Software-Optionen für noch mehr klinisch relevante Informationen durch Ihr System, während das Technology Maximizer Programm² einen kosteneffizienten Weg für das Management von Upgrades bietet. Windows® unterstützt zudem die Compliance mit den neuesten Sicherheitsstandards zum Schutz von Patientendaten und zum Verhindern von Angriffen durch Malware, welche die Bereitstellung von Dienstleistungen beeinträchtigen könnten.
Patientenversorgung auf dem neuesten Stand der Technik
Die Windows® Plattform unterstützt neue Software-Optionen für noch mehr klinisch relevante Informationen durch Ihr System, während das Technology Maximizer Programm² einen kosteneffizienten Weg für das Management von Upgrades bietet. Windows® unterstützt zudem die Compliance mit den neuesten Sicherheitsstandards zum Schutz von Patientendaten und zum Verhindern von Angriffen durch Malware, welche die Bereitstellung von Dienstleistungen beeinträchtigen könnten.
Patientenversorgung auf dem neuesten Stand der Technik
Patientenversorgung auf dem neuesten Stand der Technik
Die Windows® Plattform unterstützt neue Software-Optionen für noch mehr klinisch relevante Informationen durch Ihr System, während das Technology Maximizer Programm² einen kosteneffizienten Weg für das Management von Upgrades bietet. Windows® unterstützt zudem die Compliance mit den neuesten Sicherheitsstandards zum Schutz von Patientendaten und zum Verhindern von Angriffen durch Malware, welche die Bereitstellung von Dienstleistungen beeinträchtigen könnten.
Ausführen komplexer Verfahren
Ausführen komplexer Verfahren
Die Zenition 70 Serie ist zur Unterstützung einer kontinuierlichen Bildverarbeitung mit der verbesserten Temperaturregelung durch SmartFilters ausgestattet, die längere und komplexe Eingriffe ermöglicht. Komplexe Strukturen mit hoher Gewebedichte lassen sich durch fortschrittliche Bildverarbeitungsalgorithmen und Strahlungsmanagementfunktionen mit außergewöhnlicher Klarheit und Strahlendosisregelung darstellen.
Ausführen komplexer Verfahren
Die Zenition 70 Serie ist zur Unterstützung einer kontinuierlichen Bildverarbeitung mit der verbesserten Temperaturregelung durch SmartFilters ausgestattet, die längere und komplexe Eingriffe ermöglicht. Komplexe Strukturen mit hoher Gewebedichte lassen sich durch fortschrittliche Bildverarbeitungsalgorithmen und Strahlungsmanagementfunktionen mit außergewöhnlicher Klarheit und Strahlendosisregelung darstellen.
Ausführen komplexer Verfahren
Die Zenition 70 Serie ist zur Unterstützung einer kontinuierlichen Bildverarbeitung mit der verbesserten Temperaturregelung durch SmartFilters ausgestattet, die längere und komplexe Eingriffe ermöglicht. Komplexe Strukturen mit hoher Gewebedichte lassen sich durch fortschrittliche Bildverarbeitungsalgorithmen und Strahlungsmanagementfunktionen mit außergewöhnlicher Klarheit und Strahlendosisregelung darstellen.
Die Zenition 70 Serie ist zur Unterstützung einer kontinuierlichen Bildverarbeitung mit der verbesserten Temperaturregelung durch SmartFilters ausgestattet, die längere und komplexe Eingriffe ermöglicht. Komplexe Strukturen mit hoher Gewebedichte lassen sich durch fortschrittliche Bildverarbeitungsalgorithmen und Strahlungsmanagementfunktionen mit außergewöhnlicher Klarheit und Strahlendosisregelung darstellen.
Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
Jeder Patient ist einzigartig und die Zenition 70 Serie hilft Ihnen, eine einzigartig spezifische Bildqualität bei effizienten Dosen zu erhalten, auch bei schwer zu untersuchenden Patienten. Die gepulste Durchleuchtung verbessert beispielsweise die Bildgebung bei dichtem Gewebe und komplexen Strukturen und unterstützt Sie beim Management der Strahlendosis, während unsere hochwertigen Bildverarbeitungstechnologien kleinste Einzelheiten und Anomalien bei unterschiedlichsten Patienten klar darstellen.
Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
Jeder Patient ist einzigartig und die Zenition 70 Serie hilft Ihnen, eine einzigartig spezifische Bildqualität bei effizienten Dosen zu erhalten, auch bei schwer zu untersuchenden Patienten. Die gepulste Durchleuchtung verbessert beispielsweise die Bildgebung bei dichtem Gewebe und komplexen Strukturen und unterstützt Sie beim Management der Strahlendosis, während unsere hochwertigen Bildverarbeitungstechnologien kleinste Einzelheiten und Anomalien bei unterschiedlichsten Patienten klar darstellen.
Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
Jeder Patient ist einzigartig und die Zenition 70 Serie hilft Ihnen, eine einzigartig spezifische Bildqualität bei effizienten Dosen zu erhalten, auch bei schwer zu untersuchenden Patienten. Die gepulste Durchleuchtung verbessert beispielsweise die Bildgebung bei dichtem Gewebe und komplexen Strukturen und unterstützt Sie beim Management der Strahlendosis, während unsere hochwertigen Bildverarbeitungstechnologien kleinste Einzelheiten und Anomalien bei unterschiedlichsten Patienten klar darstellen.
Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
Jeder Patient ist einzigartig und die Zenition 70 Serie hilft Ihnen, eine einzigartig spezifische Bildqualität bei effizienten Dosen zu erhalten, auch bei schwer zu untersuchenden Patienten. Die gepulste Durchleuchtung verbessert beispielsweise die Bildgebung bei dichtem Gewebe und komplexen Strukturen und unterstützt Sie beim Management der Strahlendosis, während unsere hochwertigen Bildverarbeitungstechnologien kleinste Einzelheiten und Anomalien bei unterschiedlichsten Patienten klar darstellen.
Weniger Ablenkung
Weniger Ablenkung
Wenn Sie einen Stent durch komplizierte anatomische Strukturen manövrieren oder Pedikelschrauben für eine Spinalfusion einsetzen, ist vollste Konzentration und Teamarbeit gefragt. Um die Teamarbeit im OP zu verbessern, setzt die Zenition 70 Serie auf bewährte Technologie. So führen die Navigationshilfen des Unify Workflows laut einer Anwenderstudie¹ zu reibungsloseren Interaktionen und weniger Abstimmungsfehlern bei chirurgischen Teams. Und die Funktion Position Memory erleichtert die (Neu-) Positionierung maßgeblich.¹
Weniger Ablenkung
Wenn Sie einen Stent durch komplizierte anatomische Strukturen manövrieren oder Pedikelschrauben für eine Spinalfusion einsetzen, ist vollste Konzentration und Teamarbeit gefragt. Um die Teamarbeit im OP zu verbessern, setzt die Zenition 70 Serie auf bewährte Technologie. So führen die Navigationshilfen des Unify Workflows laut einer Anwenderstudie¹ zu reibungsloseren Interaktionen und weniger Abstimmungsfehlern bei chirurgischen Teams. Und die Funktion Position Memory erleichtert die (Neu-) Positionierung maßgeblich.¹
Weniger Ablenkung
Wenn Sie einen Stent durch komplizierte anatomische Strukturen manövrieren oder Pedikelschrauben für eine Spinalfusion einsetzen, ist vollste Konzentration und Teamarbeit gefragt. Um die Teamarbeit im OP zu verbessern, setzt die Zenition 70 Serie auf bewährte Technologie. So führen die Navigationshilfen des Unify Workflows laut einer Anwenderstudie¹ zu reibungsloseren Interaktionen und weniger Abstimmungsfehlern bei chirurgischen Teams. Und die Funktion Position Memory erleichtert die (Neu-) Positionierung maßgeblich.¹
Wenn Sie einen Stent durch komplizierte anatomische Strukturen manövrieren oder Pedikelschrauben für eine Spinalfusion einsetzen, ist vollste Konzentration und Teamarbeit gefragt. Um die Teamarbeit im OP zu verbessern, setzt die Zenition 70 Serie auf bewährte Technologie. So führen die Navigationshilfen des Unify Workflows laut einer Anwenderstudie¹ zu reibungsloseren Interaktionen und weniger Abstimmungsfehlern bei chirurgischen Teams. Und die Funktion Position Memory erleichtert die (Neu-) Positionierung maßgeblich.¹
Einfachere Bedienung für Anwender
Einfachere Bedienung für Anwender
Unify Workflow wurde zur Verbesserung der täglichen Arbeitsabläufe Ihres Klinikteams entwickelt, um die Komplexität und Frustrationen bei der chirurgischen Bildgebung sowohl für neue als auch erfahrene Anwender zu verringern. Anwender sind dank modernem Touchscreen, der wie bei standardmäßigen Tablets und Smartphones funktioniert, schnell mit der Nutzung von Zenition vertraut.
Einfachere Bedienung für Anwender
Unify Workflow wurde zur Verbesserung der täglichen Arbeitsabläufe Ihres Klinikteams entwickelt, um die Komplexität und Frustrationen bei der chirurgischen Bildgebung sowohl für neue als auch erfahrene Anwender zu verringern. Anwender sind dank modernem Touchscreen, der wie bei standardmäßigen Tablets und Smartphones funktioniert, schnell mit der Nutzung von Zenition vertraut.
Einfachere Bedienung für Anwender
Unify Workflow wurde zur Verbesserung der täglichen Arbeitsabläufe Ihres Klinikteams entwickelt, um die Komplexität und Frustrationen bei der chirurgischen Bildgebung sowohl für neue als auch erfahrene Anwender zu verringern. Anwender sind dank modernem Touchscreen, der wie bei standardmäßigen Tablets und Smartphones funktioniert, schnell mit der Nutzung von Zenition vertraut.
Unify Workflow wurde zur Verbesserung der täglichen Arbeitsabläufe Ihres Klinikteams entwickelt, um die Komplexität und Frustrationen bei der chirurgischen Bildgebung sowohl für neue als auch erfahrene Anwender zu verringern. Anwender sind dank modernem Touchscreen, der wie bei standardmäßigen Tablets und Smartphones funktioniert, schnell mit der Nutzung von Zenition vertraut.
Leichte Bedienung durch einen Anwender
Leichte Bedienung durch einen Anwender
Das System lässt sich dank der leichten Gleitbewegungen des voll gewichtsausgeglichenen C-Bogens und der leichtgewichtigen mobilen Betrachtungsstation von einem einzelnen Anwender einfach bedienen, wodurch sich Personalkosten verringern lassen.
Leichte Bedienung durch einen Anwender
Das System lässt sich dank der leichten Gleitbewegungen des voll gewichtsausgeglichenen C-Bogens und der leichtgewichtigen mobilen Betrachtungsstation von einem einzelnen Anwender einfach bedienen, wodurch sich Personalkosten verringern lassen.
Leichte Bedienung durch einen Anwender
Das System lässt sich dank der leichten Gleitbewegungen des voll gewichtsausgeglichenen C-Bogens und der leichtgewichtigen mobilen Betrachtungsstation von einem einzelnen Anwender einfach bedienen, wodurch sich Personalkosten verringern lassen.
Das System lässt sich dank der leichten Gleitbewegungen des voll gewichtsausgeglichenen C-Bogens und der leichtgewichtigen mobilen Betrachtungsstation von einem einzelnen Anwender einfach bedienen, wodurch sich Personalkosten verringern lassen.
Optimierung des Gerätemanagements und der Gerätenutzung im OP
Optimierung des Gerätemanagements und der Gerätenutzung im OP
Die Windows® Plattform unterstützt erweiterte Servicefunktionen. Mit Philips Support Connect können Systemadministratoren jetzt beispielsweise viele Systemaufgaben selbst durchführen, wodurch Verzögerungen und kostspielige Servicetermine vermieden werden können. Die System- und WLAN-Einstellungen können einfach zu allen Zenition Systemen exportiert werden, wodurch sich Zeit sparen lässt.
Optimierung des Gerätemanagements und der Gerätenutzung im OP
Die Windows® Plattform unterstützt erweiterte Servicefunktionen. Mit Philips Support Connect können Systemadministratoren jetzt beispielsweise viele Systemaufgaben selbst durchführen, wodurch Verzögerungen und kostspielige Servicetermine vermieden werden können. Die System- und WLAN-Einstellungen können einfach zu allen Zenition Systemen exportiert werden, wodurch sich Zeit sparen lässt.
Optimierung des Gerätemanagements und der Gerätenutzung im OP
Die Windows® Plattform unterstützt erweiterte Servicefunktionen. Mit Philips Support Connect können Systemadministratoren jetzt beispielsweise viele Systemaufgaben selbst durchführen, wodurch Verzögerungen und kostspielige Servicetermine vermieden werden können. Die System- und WLAN-Einstellungen können einfach zu allen Zenition Systemen exportiert werden, wodurch sich Zeit sparen lässt.
Optimierung des Gerätemanagements und der Gerätenutzung im OP
Optimierung des Gerätemanagements und der Gerätenutzung im OP
Die Windows® Plattform unterstützt erweiterte Servicefunktionen. Mit Philips Support Connect können Systemadministratoren jetzt beispielsweise viele Systemaufgaben selbst durchführen, wodurch Verzögerungen und kostspielige Servicetermine vermieden werden können. Die System- und WLAN-Einstellungen können einfach zu allen Zenition Systemen exportiert werden, wodurch sich Zeit sparen lässt.
Schneller Service und gemeinsame Nutzung
Schneller Service und gemeinsame Nutzung
Über unsere Remote Support Optionen können wir uns sofort in Ihr System einloggen, um Sie bei einem Serviceproblem zu unterstützen. Auf diese Weise können zahlreiche Serviceprobleme ohne Technikerbesuch vor Ort gelöst und somit Zeit und Geld gespart werden. Das im System integrierte CAT-Tool dient zur Beschleunigung von Systemdiagnosen. Die drahtlose Konnektivitätsoption gestattet die Zusammenarbeit und das rasche Weiterleiten von Daten und Bildern im OP und im gesamten Krankenhaus und trägt somit zu mehr Effizienz in den klinischen Verfahren bei.
Schneller Service und gemeinsame Nutzung
Über unsere Remote Support Optionen können wir uns sofort in Ihr System einloggen, um Sie bei einem Serviceproblem zu unterstützen. Auf diese Weise können zahlreiche Serviceprobleme ohne Technikerbesuch vor Ort gelöst und somit Zeit und Geld gespart werden. Das im System integrierte CAT-Tool dient zur Beschleunigung von Systemdiagnosen. Die drahtlose Konnektivitätsoption gestattet die Zusammenarbeit und das rasche Weiterleiten von Daten und Bildern im OP und im gesamten Krankenhaus und trägt somit zu mehr Effizienz in den klinischen Verfahren bei.
Schneller Service und gemeinsame Nutzung
Über unsere Remote Support Optionen können wir uns sofort in Ihr System einloggen, um Sie bei einem Serviceproblem zu unterstützen. Auf diese Weise können zahlreiche Serviceprobleme ohne Technikerbesuch vor Ort gelöst und somit Zeit und Geld gespart werden. Das im System integrierte CAT-Tool dient zur Beschleunigung von Systemdiagnosen. Die drahtlose Konnektivitätsoption gestattet die Zusammenarbeit und das rasche Weiterleiten von Daten und Bildern im OP und im gesamten Krankenhaus und trägt somit zu mehr Effizienz in den klinischen Verfahren bei.
Über unsere Remote Support Optionen können wir uns sofort in Ihr System einloggen, um Sie bei einem Serviceproblem zu unterstützen. Auf diese Weise können zahlreiche Serviceprobleme ohne Technikerbesuch vor Ort gelöst und somit Zeit und Geld gespart werden. Das im System integrierte CAT-Tool dient zur Beschleunigung von Systemdiagnosen. Die drahtlose Konnektivitätsoption gestattet die Zusammenarbeit und das rasche Weiterleiten von Daten und Bildern im OP und im gesamten Krankenhaus und trägt somit zu mehr Effizienz in den klinischen Verfahren bei.
Touchscreen-Modul
Bessere Steuerung der Bildgebung am Tisch
Das TSM sorgt während der Eingriffe für mehr Kontrolle am Untersuchungstisch und erweitert somit die klinische Funktionen der Zenition 70 Plattform. Diese optionale Funktion bietet sofortigen Zugriff auf die Bilder auf dem TSM und ebnet so den Weg zu einer ungestörten, direkten und effizienten Kommunikation.
Bessere Steuerung der Bildgebung am Tisch
Das TSM sorgt während der Eingriffe für mehr Kontrolle am Untersuchungstisch und erweitert somit die klinische Funktionen der Zenition 70 Plattform. Diese optionale Funktion bietet sofortigen Zugriff auf die Bilder auf dem TSM und ebnet so den Weg zu einer ungestörten, direkten und effizienten Kommunikation.
Bessere Steuerung der Bildgebung am Tisch
Das TSM sorgt während der Eingriffe für mehr Kontrolle am Untersuchungstisch und erweitert somit die klinische Funktionen der Zenition 70 Plattform. Diese optionale Funktion bietet sofortigen Zugriff auf die Bilder auf dem TSM und ebnet so den Weg zu einer ungestörten, direkten und effizienten Kommunikation.
Das TSM sorgt während der Eingriffe für mehr Kontrolle am Untersuchungstisch und erweitert somit die klinische Funktionen der Zenition 70 Plattform. Diese optionale Funktion bietet sofortigen Zugriff auf die Bilder auf dem TSM und ebnet so den Weg zu einer ungestörten, direkten und effizienten Kommunikation.
Das mobile C-Bogen-System Zenition ist nur in einigen Ländern erhältlich. Für Informationen zur Verfügbarkeit in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an das örtliche Vertriebsteam.
1. Die Ergebnisse stammen aus Anwendertests der unabhängigen Use-Lab GmbH im November 2013. Die Tests wurden von 30 klinischen Fachkräften aus den USA (15 Ärzte zusammen mit 15 Pflegekräften oder MTRAs) durchgeführt, die in einer simulierten OP-Umgebung unter Verwendung von mobilen Röntgensystemen von Philips simulierte Eingriffe vornahmen. Die Teilnehmer hatten nie zuvor zusammengearbeitet.
2. Geeignete Philips RightFit Dienstleistungsverträge sind in Verbindung mit Technology Maximizer verfügbar.
3. Die klinischen Aufnahmen stammen von Veradius Unity und geben nicht die endgültige Bildqualität der mobilen Zenition 70 C-Bogen-Systeme wieder.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.