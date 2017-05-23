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Ingenia 1.5T

MR-System

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Mit Ingenia 1.5T können Sie dank hoher Diagnosesicherheit, fortschrittlicher Anwendungen und effizienter Abläufe den Herausforderungen von heute begegnen. dStream sorgt zudem für eine erstklassige Bildqualität in kürzester Zeit, und dank iPatient bietet der Ingenia 1.5T patientenzentrierte Bildgebung – von der Patientenvorbereitung bis zum fertigen Bild.

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Der erweiterte Funktionsumfang für neurologische, onkologische und kardiologische Anwendungen ermöglicht Untersuchungen auf dem neuesten Stand der Technik.

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Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet

Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet

Greifen Sie für mehr Komfort und einen optimierten Arbeitsablauf für schwer zu untersuchende Patienten unter den handelsüblichen 70-cm-Systemen auf das mit dem größten homogenen Messfeld zurück.

Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet

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Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
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Greifen Sie für mehr Komfort und einen optimierten Arbeitsablauf für schwer zu untersuchende Patienten unter den handelsüblichen 70-cm-Systemen auf das mit dem größten homogenen Messfeld zurück.
Profitieren Sie von Bildqualität der Spitzenklasse⁴ mit digitaler Signalreinheit und Geschwindigkeit
Bildqualität der Spitzenklasse⁴ mit digitaler Signalreinheit und Geschwindigkeit

Bildqualität der Spitzenklasse⁴ mit digitaler Signalreinheit und Geschwindigkeit

Das bis zu 40% höhere Signal-Rausch-Verhältnis² sorgt für mehr Sicherheit bei jeder Untersuchung, die mittels der digitalen dStream Breitbandtechnologie durchgeführt wird.

Bildqualität der Spitzenklasse⁴ mit digitaler Signalreinheit und Geschwindigkeit

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Das bis zu 40% höhere Signal-Rausch-Verhältnis² sorgt für mehr Sicherheit bei jeder Untersuchung, die mittels der digitalen dStream Breitbandtechnologie durchgeführt wird.

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Personalisierte Bildgebung
Personalisierte Bildgebung

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iPatient ermöglicht eine Anpassung an die Vielfältigkeit von Patienten mittels patientenspezifischer Bildgebung, die den Durchsatz um bis zu 30% steigert.³

Personalisierte Bildgebung

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iPatient ermöglicht eine Anpassung an die Vielfältigkeit von Patienten mittels patientenspezifischer Bildgebung, die den Durchsatz um bis zu 30% steigert.³

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ScanWise Implant
ScanWise Implant

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Mit ScanWise Implant [5] können Sie MR-Bildgebungsverfahren für die wachsende Anzahl der potenziell unterversorgten Patient*innen anbieten, was nicht nur zum Ansehen Ihrer Einrichtung beiträgt, sondern auch die Anzahl der Überweisungen an Ihre Einrichtung erhöhen kann.

ScanWise Implant

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Mit ScanWise Implant [5] können Sie MR-Bildgebungsverfahren für die wachsende Anzahl der potenziell unterversorgten Patient*innen anbieten, was nicht nur zum Ansehen Ihrer Einrichtung beiträgt, sondern auch die Anzahl der Überweisungen an Ihre Einrichtung erhöhen kann.

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dStream
dStream

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Die digitale dStream Breitbandarchitektur liefert eine ausgezeichnete Bildqualität in bemerkenswert kurzer Zeit. Profitieren Sie dank der kanalunabhängigen HF-Technologie, durch die sich Upgrades komfortabel durchführen lassen, von einem bis zu 40% höheren Signal-Rausch-Verhältnis¹ und einem erhöhten Durchsatz.

dStream

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Die digitale dStream Breitbandarchitektur liefert eine ausgezeichnete Bildqualität in bemerkenswert kurzer Zeit. Profitieren Sie dank der kanalunabhängigen HF-Technologie, durch die sich Upgrades komfortabel durchführen lassen, von einem bis zu 40% höheren Signal-Rausch-Verhältnis¹ und einem erhöhten Durchsatz.

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Atmosphäre im Tunnel
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Atmosphäre im Tunnel

Machen Sie die MRT-Untersuchung zu einem Erlebnis. Die immersive Lösung für Patienten, die sich mit dem Kopf im Tomographen befinden, sorgt für eine angenehme Ablenkung mittels Bildern und Tönen. Der Patient erhält die Sprachanweisungen über Kopfhörer und kann sich so leichter entspannen und still liegen, was die Bildqualität optimiert.

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IntelliSpace Portal
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IntelliSpace Portal bietet einfache Tools für klinische Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit, mit denen Sie Ihre täglichen Abläufe optimieren können. Nutzen Sie mit leistungsfähigen klinischen Anwendungen, auf die Sie von überall zugreifen können, das volle Potenzial von CT-, MRT-, molekularen Bildgebungs- und Ultraschall-Systemen.

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Erweiterte MR
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Erhöhen Sie Ihre mögliche Patientenbasis und erweitern Sie Ihre Diagnosemöglichkeiten. Fortschrittliche Diagnoselösungen erweitern die MR-Funktionalität um klinische Indikationen in den Bereichen Neurologie, Onkologie und Kardiologie.

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Erhöhen Sie Ihre mögliche Patientenbasis und erweitern Sie Ihre Diagnosemöglichkeiten. Fortschrittliche Diagnoselösungen erweitern die MR-Funktionalität um klinische Indikationen in den Bereichen Neurologie, Onkologie und Kardiologie.

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  • Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
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  • Personalisierte Bildgebung
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Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
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Greifen Sie für mehr Komfort und einen optimierten Arbeitsablauf für schwer zu untersuchende Patienten unter den handelsüblichen 70-cm-Systemen auf das mit dem größten homogenen Messfeld zurück.

Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet

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Profitieren Sie von Bildqualität der Spitzenklasse⁴ mit digitaler Signalreinheit und Geschwindigkeit
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Personalisierte Bildgebung
Personalisierte Bildgebung

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iPatient ermöglicht eine Anpassung an die Vielfältigkeit von Patienten mittels patientenspezifischer Bildgebung, die den Durchsatz um bis zu 30% steigert.³

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ScanWise Implant
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Mit ScanWise Implant [5] können Sie MR-Bildgebungsverfahren für die wachsende Anzahl der potenziell unterversorgten Patient*innen anbieten, was nicht nur zum Ansehen Ihrer Einrichtung beiträgt, sondern auch die Anzahl der Überweisungen an Ihre Einrichtung erhöhen kann.

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Mit ScanWise Implant [5] können Sie MR-Bildgebungsverfahren für die wachsende Anzahl der potenziell unterversorgten Patient*innen anbieten, was nicht nur zum Ansehen Ihrer Einrichtung beiträgt, sondern auch die Anzahl der Überweisungen an Ihre Einrichtung erhöhen kann.

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dStream
dStream

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Die digitale dStream Breitbandarchitektur liefert eine ausgezeichnete Bildqualität in bemerkenswert kurzer Zeit. Profitieren Sie dank der kanalunabhängigen HF-Technologie, durch die sich Upgrades komfortabel durchführen lassen, von einem bis zu 40% höheren Signal-Rausch-Verhältnis¹ und einem erhöhten Durchsatz.

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Die digitale dStream Breitbandarchitektur liefert eine ausgezeichnete Bildqualität in bemerkenswert kurzer Zeit. Profitieren Sie dank der kanalunabhängigen HF-Technologie, durch die sich Upgrades komfortabel durchführen lassen, von einem bis zu 40% höheren Signal-Rausch-Verhältnis¹ und einem erhöhten Durchsatz.

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Atmosphäre im Tunnel
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IntelliSpace Portal bietet einfache Tools für klinische Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit, mit denen Sie Ihre täglichen Abläufe optimieren können. Nutzen Sie mit leistungsfähigen klinischen Anwendungen, auf die Sie von überall zugreifen können, das volle Potenzial von CT-, MRT-, molekularen Bildgebungs- und Ultraschall-Systemen.

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Erweiterte MR
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MR Body Map


Klinische Fälle aus zahlreichen Anwendungsgebieten    

 

Unsere MR Body Map zeigt Ihnen anhand von mehr als 100 Fällen aus aller Welt, wie die digitale Technologie von Philips Sie bei der präzisen Bildgebung unterstützt.

 

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Professioneller Gesundheitsexperte arbeitet

Finden Sie die richtige Spule für Ihr System

 

Unsere breite Auswahl an ergonomischen, digitalen und leichten Spulen ist in vielen Konfigurationen erhältlich. Weitere Informationen über unser vollständiges Spulensortiment finden Sie unten.

 

Spulenauswahl

Professioneller Gesundheitsexperte arbeitet

First-Time-Right-MR-Bildgebung auch bei Patientenbewegungen

 

Darm- oder Atembewegungen können die Diagnosestellung erschweren, Wiederholungen von Scans erfordern oder die Diagnosesicherheit einschränken. Mit Hilfe der MultiVane XD erhalten Sie auch bei Bewegungen auf Anhieb die gewünschte Bildqualität.

 

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Dokumentation

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Technische Daten

Xtend Magnetsystem
Xtend Magnetsystem
Gewicht des Magneten
  • 3060 kg
Gestaltung der Magnetöffnung
  • 70 cm
Maximales Messfeld (FOV)
  • 55 cm
Typische Homogenität bei 45 cm DSV
  • ≤ 0,9 ppm
HeliumSave Technologie (Zero-Boil-Off)
  • Ja
Kühlmittel-Abdampfrate unter üblichen Scan-Bedingungen
  • 0 l/h
HF-Übertragung
HF-Übertragung
Parallele HF-Übertragung
  • Ja
Ausgangsleistung
  • 18 KW
Anzahl der unabhängigen HF-Verstärker
  • 1
Omega HP-Gradienten
Omega HP-Gradienten
Max. Amplitude für jede Achse
  • 45 mT/m
Max. Slew Rate für jede Achse
  • 200 T/m/s
Auflösungsparameter
Auflösungsparameter
Max. Scanmatrix
  • 1024 (2048 optional)
Höchste Auflösung in der Ebene
  • 5 µm
Maximale Anzahl an Schichten
  • 1024
Patientenbereich
Patientenbereich
Gestaltung der Magnetöffnung
  • 70 cm
Konisch an beiden Enden
  • Ja
Tunneldurchmesser an beiden Enden
  • 95 cm
Maximale Tragfähigkeit
  • 250 kg
Patiententransportsystem (optional)
  • FlexTrak
Drahtlose physiologische Synchronisierung
  • Ja
Verschiedene Lösungen zur Geräuschreduzierung
  • Ja
Raumplanung
Raumplanung
Gesamtgewicht bei installierter Gantry
  • ≤ 4600 kg
Mindestanforderung für Aufstellung
  • 27 m²
dStream Arbeitsablauf
dStream Arbeitsablauf
Posteriore FlexCoverage Spule
  • Ja
Anteriore Spulen FlexCoverage (optional)
  • Ja
FlexConnect Anschlüsse
  • Ja
FlexTrak Tischplatte
  • Ja
FlexCaddy Spulenaufbewahrung (optional)
  • Ja
FlexTrak Patiententransportsystem (optional)
  • Ja
Mammographielösung FlexTrak Mammo (optional)
  • Ja
iPatient Effizienzunterstützung
iPatient Effizienzunterstützung
SmartStart
  • Ja
SmartSelect
  • Ja
SmartExam (optional)
  • Ja
SmartLine (abhängig vom Paket)
  • Ja
SmartLink (abhängig vom Paket)
  • Ja
dStream HF-Empfang
dStream HF-Empfang
Anzahl unabhängiger Empfangskanäle
  • Kanalunabhängig
Signalkette von der Spule zur Rekonstruktionseinheit
  • Vollständig digitale
Position des Analog-Digital-Wandlers
  • In der Spule
Signalkette von der Spulenelektronik zum Anschluss
  • Digital
Signalkette vom Anschluss zum Magneten
  • Digital
Signalkette vom Magneten zur Rekonstruktionseinheit
  • Digital
Xtend Magnetsystem
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Gewicht des Magneten
  • 3060 kg
Gestaltung der Magnetöffnung
  • 70 cm
HF-Übertragung
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  • 3060 kg
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  • 70 cm
Maximales Messfeld (FOV)
  • 55 cm
Typische Homogenität bei 45 cm DSV
  • ≤ 0,9 ppm
HeliumSave Technologie (Zero-Boil-Off)
  • Ja
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  • 0 l/h
HF-Übertragung
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Parallele HF-Übertragung
  • Ja
Ausgangsleistung
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Anzahl der unabhängigen HF-Verstärker
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  • 45 mT/m
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Max. Scanmatrix
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Höchste Auflösung in der Ebene
  • 5 µm
Maximale Anzahl an Schichten
  • 1024
Patientenbereich
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Gestaltung der Magnetöffnung
  • 70 cm
Konisch an beiden Enden
  • Ja
Tunneldurchmesser an beiden Enden
  • 95 cm
Maximale Tragfähigkeit
  • 250 kg
Patiententransportsystem (optional)
  • FlexTrak
Drahtlose physiologische Synchronisierung
  • Ja
Verschiedene Lösungen zur Geräuschreduzierung
  • Ja
Raumplanung
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Gesamtgewicht bei installierter Gantry
  • ≤ 4600 kg
Mindestanforderung für Aufstellung
  • 27 m²
dStream Arbeitsablauf
dStream Arbeitsablauf
Posteriore FlexCoverage Spule
  • Ja
Anteriore Spulen FlexCoverage (optional)
  • Ja
FlexConnect Anschlüsse
  • Ja
FlexTrak Tischplatte
  • Ja
FlexCaddy Spulenaufbewahrung (optional)
  • Ja
FlexTrak Patiententransportsystem (optional)
  • Ja
Mammographielösung FlexTrak Mammo (optional)
  • Ja
iPatient Effizienzunterstützung
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SmartStart
  • Ja
SmartSelect
  • Ja
SmartExam (optional)
  • Ja
SmartLine (abhängig vom Paket)
  • Ja
SmartLink (abhängig vom Paket)
  • Ja
dStream HF-Empfang
dStream HF-Empfang
Anzahl unabhängiger Empfangskanäle
  • Kanalunabhängig
Signalkette von der Spule zur Rekonstruktionseinheit
  • Vollständig digitale
Position des Analog-Digital-Wandlers
  • In der Spule
Signalkette von der Spulenelektronik zum Anschluss
  • Digital
Signalkette vom Anschluss zum Magneten
  • Digital
Signalkette vom Magneten zur Rekonstruktionseinheit
  • Digital
  • * Kühlmittel-Abdampfrate unter üblichen Bedingungen
  • **Für vertikale und horizontale Bewegungen
  • ¹ „2014 Top 20 Best in KLAS Awards: Best in KLAS Awards: Medical Equipment & Infrastructure“, Juli 2014. <br>© 2014 KLAS Enterprises, LLC. Alle Rechte vorbehalten. www.KLASresearch.com

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