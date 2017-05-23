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Ingenia 3.0T

MR-System

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Mit Ingenia 3.0T können Sie dank hoher Diagnosesicherheit, fortschrittlicher Anwendungen und effizienter Abläufe den Herausforderungen von heute begegnen. dStream sorgt zudem für eine erstklassige Bildqualität in kürzester Zeit, und dank iPatient bietet der Ingenia 3.0T patientenzentrierte Bildgebung – von der Patientenvorbereitung bis zum fertigen Bild.

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Eigenschaften
Beschreiten Sie neue Wege mit neuen Anwendungen
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Erweitern Sie Ihr Angebot und nutzen Sie den erhöhten Funktionsumfang und die Leistungsfähigkeit des 3.0T für kommende neurologische, onkologische und anderweitige Anwendungen.

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dStream
dStream

dStream

Die digitale dStream Breitbandarchitektur liefert eine ausgezeichnete Bildqualität in bemerkenswert kurzer Zeit. Profitieren Sie von einem bis zu 40% höheren Signal-Rausch-Verhältnis² und einem erhöhten Durchsatz dank der kanalunabhängigen HF-Technologie, durch die sich Upgrades komfortabel durchführen lassen.

dStream

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Die digitale dStream Breitbandarchitektur liefert eine ausgezeichnete Bildqualität in bemerkenswert kurzer Zeit. Profitieren Sie von einem bis zu 40% höheren Signal-Rausch-Verhältnis² und einem erhöhten Durchsatz dank der kanalunabhängigen HF-Technologie, durch die sich Upgrades komfortabel durchführen lassen.

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dStream
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Die digitale dStream Breitbandarchitektur liefert eine ausgezeichnete Bildqualität in bemerkenswert kurzer Zeit. Profitieren Sie von einem bis zu 40% höheren Signal-Rausch-Verhältnis² und einem erhöhten Durchsatz dank der kanalunabhängigen HF-Technologie, durch die sich Upgrades komfortabel durchführen lassen.
Atmosphäre im Tunnel
Atmosphäre im Tunnel

Atmosphäre im Tunnel

Machen Sie die MRT-Untersuchung zu einem Erlebnis. Die immersive Lösung für Patienten, die sich mit dem Kopf im Tomographen befinden, sorgt für eine angenehme Ablenkung mittels Bildern und Tönen. Der Patient erhält die Sprachanweisungen über Kopfhörer und kann sich so leichter entspannen und still liegen, was die Bildqualität optimiert.

Atmosphäre im Tunnel

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Machen Sie die MRT-Untersuchung zu einem Erlebnis. Die immersive Lösung für Patienten, die sich mit dem Kopf im Tomographen befinden, sorgt für eine angenehme Ablenkung mittels Bildern und Tönen. Der Patient erhält die Sprachanweisungen über Kopfhörer und kann sich so leichter entspannen und still liegen, was die Bildqualität optimiert.

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Machen Sie die MRT-Untersuchung zu einem Erlebnis. Die immersive Lösung für Patienten, die sich mit dem Kopf im Tomographen befinden, sorgt für eine angenehme Ablenkung mittels Bildern und Tönen. Der Patient erhält die Sprachanweisungen über Kopfhörer und kann sich so leichter entspannen und still liegen, was die Bildqualität optimiert.
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Atmosphäre im Tunnel
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Machen Sie die MRT-Untersuchung zu einem Erlebnis. Die immersive Lösung für Patienten, die sich mit dem Kopf im Tomographen befinden, sorgt für eine angenehme Ablenkung mittels Bildern und Tönen. Der Patient erhält die Sprachanweisungen über Kopfhörer und kann sich so leichter entspannen und still liegen, was die Bildqualität optimiert.
Steigerung der klinischen Leistung in Bereichen wie Ganzkörperbildgebung und Kardiologie
Steigerung der klinischen Leistung in Bereichen wie Ganzkörperbildgebung und Kardiologie

Steigerung der klinischen Leistung in Bereichen wie Ganzkörperbildgebung und Kardiologie

Die digitale dStream Breitbandtechnologie sorgt mittels Datendigitalisierung am Patienten für ein bis zu 40% höheres Signal-Rausch-Verhältnis². So können Sie hochspezifische neurologische Untersuchungen sowie rapide zunehmende Körper- und Herzuntersuchungen durchführen.

Steigerung der klinischen Leistung in Bereichen wie Ganzkörperbildgebung und Kardiologie

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Steigerung der klinischen Leistung in Bereichen wie Ganzkörperbildgebung und Kardiologie
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Die digitale dStream Breitbandtechnologie sorgt mittels Datendigitalisierung am Patienten für ein bis zu 40% höheres Signal-Rausch-Verhältnis². So können Sie hochspezifische neurologische Untersuchungen sowie rapide zunehmende Körper- und Herzuntersuchungen durchführen.
iPatient¹
iPatient

iPatient

Jeder Patient ist anders. Durch die moderne Plattform iPatient für die Ingenia Systeme erhalten Anwender Zugriff auf eine an die individuellen Anforderungen anpassbare patientenzentrierte Bildgebung, die sich durch höhere Konstanz und Effizienz auszeichnet. Der Durchsatz lässt sich mit iPatient um bis zu 30% steigern¹.

iPatient

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Jeder Patient ist anders. Durch die moderne Plattform iPatient für die Ingenia Systeme erhalten Anwender Zugriff auf eine an die individuellen Anforderungen anpassbare patientenzentrierte Bildgebung, die sich durch höhere Konstanz und Effizienz auszeichnet. Der Durchsatz lässt sich mit iPatient um bis zu 30% steigern¹.

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iPatient¹
iPatient

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Jeder Patient ist anders. Durch die moderne Plattform iPatient für die Ingenia Systeme erhalten Anwender Zugriff auf eine an die individuellen Anforderungen anpassbare patientenzentrierte Bildgebung, die sich durch höhere Konstanz und Effizienz auszeichnet. Der Durchsatz lässt sich mit iPatient um bis zu 30% steigern¹.
Das robuste 1.5T-System, vereint mit der Leistung von 3.0T
Das robuste 1.5T-System, vereint mit der Leistung von 3.0T

Das robuste 1.5T-System, vereint mit der Leistung von 3.0T

Profitieren Sie von einheitlichen Ergebnissen in puncto Bildqualität, Bildkontrast und Bildkonstanz sowie dank MultiTransmit 4D von einer höheren Geschwindigkeit bei Untersuchungen des Herzens, der Brust, der Wirbelsäule sowie anderweitigen Untersuchungen.

Das robuste 1.5T-System, vereint mit der Leistung von 3.0T

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Profitieren Sie von einheitlichen Ergebnissen in puncto Bildqualität, Bildkontrast und Bildkonstanz sowie dank MultiTransmit 4D von einer höheren Geschwindigkeit bei Untersuchungen des Herzens, der Brust, der Wirbelsäule sowie anderweitigen Untersuchungen.

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Das robuste 1.5T-System, vereint mit der Leistung von 3.0T
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Profitieren Sie von einheitlichen Ergebnissen in puncto Bildqualität, Bildkontrast und Bildkonstanz sowie dank MultiTransmit 4D von einer höheren Geschwindigkeit bei Untersuchungen des Herzens, der Brust, der Wirbelsäule sowie anderweitigen Untersuchungen.
Premium-Bildqualität¹
Premium-Bildqualität¹

Premium-Bildqualität¹

Premium-Bildqualität wird definiert als verbesserte Bildverarbeitung mit Fettunterdrückung und Korrektur von Bewegungsartefakten mit höherem Signal-Rausch-Verhältnis und höherer Geschwindigkeit auf dStream mit dS SENSE, mDIXON und MultiVane XD im Vergleich zu Achieva mit SENSE, Dixon und Propeller. Entscheidende diagnostische Informationen stehen innerhalb des verfügbaren Zeitfensters bereit.

Premium-Bildqualität¹

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Premium-Bildqualität¹
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Premium-Bildqualität wird definiert als verbesserte Bildverarbeitung mit Fettunterdrückung und Korrektur von Bewegungsartefakten mit höherem Signal-Rausch-Verhältnis und höherer Geschwindigkeit auf dStream mit dS SENSE, mDIXON und MultiVane XD im Vergleich zu Achieva mit SENSE, Dixon und Propeller. Entscheidende diagnostische Informationen stehen innerhalb des verfügbaren Zeitfensters bereit.
Verbesserung der Patientenakzeptanz
Verbesserung der Patientenakzeptanz

Verbesserung der Patientenakzeptanz

Führen Sie dank des größten homogenen Messfelds in einem handelsüblichen 70-cm-System Untersuchungen bei adipösen und empfindlichen Patienten mit Leichtigkeit durch.

Verbesserung der Patientenakzeptanz

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ScanWise Implant
ScanWise Implant

ScanWise Implant

Mit ScanWise Implant [5] können Sie MR-Bildgebungsverfahren für die wachsende Anzahl der potenziell unterversorgten Patient*innen anbieten, was nicht nur zum Ansehen Ihrer Einrichtung beiträgt, sondern auch die Anzahl der Überweisungen an Ihre Einrichtung erhöhen kann.

ScanWise Implant

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Xtend Magnetsystem
Xtend Magnetsystem

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Die 70 cm große Öffnung des Xtend Systems ist auf den Patienten ausgerichtet. Es bietet das größte homogene Messfeld unter den handelsüblichen 70-cm-Systemen und eignet sich damit perfekt für die Bildgebung des Körpers und der Wirbelsäule sowie große Übersichtsdarstellungen des Abdominalbereichs mit zwei Stationen.

Xtend Magnetsystem

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Die 70 cm große Öffnung des Xtend Systems ist auf den Patienten ausgerichtet. Es bietet das größte homogene Messfeld unter den handelsüblichen 70-cm-Systemen und eignet sich damit perfekt für die Bildgebung des Körpers und der Wirbelsäule sowie große Übersichtsdarstellungen des Abdominalbereichs mit zwei Stationen.

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IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal bietet einfache Tools für klinische Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit, mit denen Sie Ihre täglichen Abläufe optimieren können. Nutzen Sie mit leistungsfähigen klinischen Anwendungen, auf die Sie von überall zugreifen können, das volle Potenzial von CT-, MRT-, molekularen Bildgebungs- und Ultraschall-Systemen.

IntelliSpace Portal

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Erweiterte MR
Erweiterte MR

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Erhöhen Sie Ihre mögliche Patientenbasis und erweitern Sie Ihre Diagnosemöglichkeiten. Fortschrittliche Diagnoselösungen erweitern die MR-Funktionalität um klinische Indikationen in den Bereichen Neurologie, Onkologie und Kardiologie.

Erweiterte MR

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  • Beschreiten Sie neue Wege mit neuen Anwendungen
  • dStream
  • Atmosphäre im Tunnel
  • Steigerung der klinischen Leistung in Bereichen wie Ganzkörperbildgebung und Kardiologie
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Erweitern Sie Ihr Angebot und nutzen Sie den erhöhten Funktionsumfang und die Leistungsfähigkeit des 3.0T für kommende neurologische, onkologische und anderweitige Anwendungen.

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dStream
dStream

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Die digitale dStream Breitbandarchitektur liefert eine ausgezeichnete Bildqualität in bemerkenswert kurzer Zeit. Profitieren Sie von einem bis zu 40% höheren Signal-Rausch-Verhältnis² und einem erhöhten Durchsatz dank der kanalunabhängigen HF-Technologie, durch die sich Upgrades komfortabel durchführen lassen.

dStream

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Atmosphäre im Tunnel
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Atmosphäre im Tunnel

Machen Sie die MRT-Untersuchung zu einem Erlebnis. Die immersive Lösung für Patienten, die sich mit dem Kopf im Tomographen befinden, sorgt für eine angenehme Ablenkung mittels Bildern und Tönen. Der Patient erhält die Sprachanweisungen über Kopfhörer und kann sich so leichter entspannen und still liegen, was die Bildqualität optimiert.

Atmosphäre im Tunnel

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Steigerung der klinischen Leistung in Bereichen wie Ganzkörperbildgebung und Kardiologie
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Steigerung der klinischen Leistung in Bereichen wie Ganzkörperbildgebung und Kardiologie

Die digitale dStream Breitbandtechnologie sorgt mittels Datendigitalisierung am Patienten für ein bis zu 40% höheres Signal-Rausch-Verhältnis². So können Sie hochspezifische neurologische Untersuchungen sowie rapide zunehmende Körper- und Herzuntersuchungen durchführen.

Steigerung der klinischen Leistung in Bereichen wie Ganzkörperbildgebung und Kardiologie

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iPatient¹
iPatient

iPatient

Jeder Patient ist anders. Durch die moderne Plattform iPatient für die Ingenia Systeme erhalten Anwender Zugriff auf eine an die individuellen Anforderungen anpassbare patientenzentrierte Bildgebung, die sich durch höhere Konstanz und Effizienz auszeichnet. Der Durchsatz lässt sich mit iPatient um bis zu 30% steigern¹.

iPatient

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iPatient

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Das robuste 1.5T-System, vereint mit der Leistung von 3.0T
Das robuste 1.5T-System, vereint mit der Leistung von 3.0T

Das robuste 1.5T-System, vereint mit der Leistung von 3.0T

Profitieren Sie von einheitlichen Ergebnissen in puncto Bildqualität, Bildkontrast und Bildkonstanz sowie dank MultiTransmit 4D von einer höheren Geschwindigkeit bei Untersuchungen des Herzens, der Brust, der Wirbelsäule sowie anderweitigen Untersuchungen.

Das robuste 1.5T-System, vereint mit der Leistung von 3.0T

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Premium-Bildqualität¹
Premium-Bildqualität¹

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Premium-Bildqualität wird definiert als verbesserte Bildverarbeitung mit Fettunterdrückung und Korrektur von Bewegungsartefakten mit höherem Signal-Rausch-Verhältnis und höherer Geschwindigkeit auf dStream mit dS SENSE, mDIXON und MultiVane XD im Vergleich zu Achieva mit SENSE, Dixon und Propeller. Entscheidende diagnostische Informationen stehen innerhalb des verfügbaren Zeitfensters bereit.

Premium-Bildqualität¹

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Verbesserung der Patientenakzeptanz
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Führen Sie dank des größten homogenen Messfelds in einem handelsüblichen 70-cm-System Untersuchungen bei adipösen und empfindlichen Patienten mit Leichtigkeit durch.

Verbesserung der Patientenakzeptanz

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Führen Sie dank des größten homogenen Messfelds in einem handelsüblichen 70-cm-System Untersuchungen bei adipösen und empfindlichen Patienten mit Leichtigkeit durch.

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ScanWise Implant
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ScanWise Implant

Mit ScanWise Implant [5] können Sie MR-Bildgebungsverfahren für die wachsende Anzahl der potenziell unterversorgten Patient*innen anbieten, was nicht nur zum Ansehen Ihrer Einrichtung beiträgt, sondern auch die Anzahl der Überweisungen an Ihre Einrichtung erhöhen kann.

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Xtend Magnetsystem
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Xtend Magnetsystem

Die 70 cm große Öffnung des Xtend Systems ist auf den Patienten ausgerichtet. Es bietet das größte homogene Messfeld unter den handelsüblichen 70-cm-Systemen und eignet sich damit perfekt für die Bildgebung des Körpers und der Wirbelsäule sowie große Übersichtsdarstellungen des Abdominalbereichs mit zwei Stationen.

Xtend Magnetsystem

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Die 70 cm große Öffnung des Xtend Systems ist auf den Patienten ausgerichtet. Es bietet das größte homogene Messfeld unter den handelsüblichen 70-cm-Systemen und eignet sich damit perfekt für die Bildgebung des Körpers und der Wirbelsäule sowie große Übersichtsdarstellungen des Abdominalbereichs mit zwei Stationen.

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IntelliSpace Portal
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IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal bietet einfache Tools für klinische Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit, mit denen Sie Ihre täglichen Abläufe optimieren können. Nutzen Sie mit leistungsfähigen klinischen Anwendungen, auf die Sie von überall zugreifen können, das volle Potenzial von CT-, MRT-, molekularen Bildgebungs- und Ultraschall-Systemen.

IntelliSpace Portal

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Erweiterte MR
Erweiterte MR

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Erhöhen Sie Ihre mögliche Patientenbasis und erweitern Sie Ihre Diagnosemöglichkeiten. Fortschrittliche Diagnoselösungen erweitern die MR-Funktionalität um klinische Indikationen in den Bereichen Neurologie, Onkologie und Kardiologie.

Erweiterte MR

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Klinische Fälle aus zahlreichen Anwendungsgebieten    

 

Unsere MR Body Map zeigt Ihnen anhand von mehr als 100 Fällen aus aller Welt, wie die digitale Technologie von Philips Sie bei der präzisen Bildgebung unterstützt.

 

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Technische Daten

Xtend Magnetsystem
Xtend Magnetsystem
Durchmesser der Öffnung
  • 70 cm
Gewicht des Magneten
  • 4600 kg
Maximales Messfeld (FOV)
  • 55 cm
Typische Homogenität bei 45 cm DSV
  • ≤ 0,9 ppm
HeliumSave Technologie
  • (Zero-Boil-Off) Ja
Kühlmittel-Abdampfrate unter üblichen Scan-Bedingungen
  • 0 l/h
Omega HP-Gradienten
Omega HP-Gradienten
Max. Amplitude für jede Achse
  • 45 mT/m
Max. Slew Rate für jede Achse
  • 200 T/m/s
Auflösungsparameter
Auflösungsparameter
Max. Scanmatrix
  • 1024 (2048 optional)
Maximale Anzahl an Schichten
  • 1024
Höchste Auflösung in der Ebene
  • 5 µm
HF-Übertragung
HF-Übertragung
Parallele HF-Übertragung
  • Ja
Number of independent RF amplifiers
  • 2
Ausgangsleistung
  • 2 × 18 kW
Patientenbereich
Patientenbereich
Gestaltung der Magnetöffnung
  • 70 cm
Konisch an beiden Enden
  • Ja
Tunneldurchmesser an beiden Enden
  • 95 cm
Maximale Tragfähigkeit
  • 250 kg
Patiententransportsystem (optional)
  • FlexTrak
Drahtlose physiologische Synchronisierung
  • Ja
Verschiedene Lösungen zur Geräuschreduzierung
  • Ja
Raumplanung
Raumplanung
Gesamtgewicht bei installierter Gantry
  • ≤ 5800 kg
Mindestanforderung für Aufstellung
  • 30 m²
dStream Arbeitsablauf
dStream Arbeitsablauf
Posteriore FlexCoverage Spule
  • Ja
Anteriore Spulen FlexCoverage (optional)
  • Ja
FlexConnect Anschlüsse
  • Ja
FlexTrak Tischplatte
  • Ja
FlexCaddy Spulenaufbewahrung (optional)
  • Ja
FlexTrak Patiententransportsystem (optional)
  • Ja
Mammographielösung FlexTrak Mammo (optional)
  • Ja
iPatient Effizienzunterstützung
iPatient Effizienzunterstützung
SmartStart
  • Ja
SmartSelect
  • Ja
SmartExam (optional)
  • Ja
SmartLine (abhängig vom Paket)
  • Ja
SmartLink (abhängig vom Paket)
  • Ja
dStream HF-Empfang
dStream HF-Empfang
Anzahl unabhängiger Empfangskanäle
  • Kanalunabhängig
Location of analog-to-digital converter (ADC)
  • In der Spule
Signal chain from coil to reconstructor
  • Vollständig digitale
Signal chain from coil electronics to connector
  • Digital
Signal chain from connector to magnet
  • Digital
Signalkette vom Magneten zur Rekonstruktionseinheit
  • Digital
Xtend Magnetsystem
Xtend Magnetsystem
Durchmesser der Öffnung
  • 70 cm
Gewicht des Magneten
  • 4600 kg
Omega HP-Gradienten
Omega HP-Gradienten
Max. Amplitude für jede Achse
  • 45 mT/m
Max. Slew Rate für jede Achse
  • 200 T/m/s
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Xtend Magnetsystem
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Durchmesser der Öffnung
  • 70 cm
Gewicht des Magneten
  • 4600 kg
Maximales Messfeld (FOV)
  • 55 cm
Typische Homogenität bei 45 cm DSV
  • ≤ 0,9 ppm
HeliumSave Technologie
  • (Zero-Boil-Off) Ja
Kühlmittel-Abdampfrate unter üblichen Scan-Bedingungen
  • 0 l/h
Omega HP-Gradienten
Omega HP-Gradienten
Max. Amplitude für jede Achse
  • 45 mT/m
Max. Slew Rate für jede Achse
  • 200 T/m/s
Auflösungsparameter
Auflösungsparameter
Max. Scanmatrix
  • 1024 (2048 optional)
Maximale Anzahl an Schichten
  • 1024
Höchste Auflösung in der Ebene
  • 5 µm
HF-Übertragung
HF-Übertragung
Parallele HF-Übertragung
  • Ja
Number of independent RF amplifiers
  • 2
Ausgangsleistung
  • 2 × 18 kW
Patientenbereich
Patientenbereich
Gestaltung der Magnetöffnung
  • 70 cm
Konisch an beiden Enden
  • Ja
Tunneldurchmesser an beiden Enden
  • 95 cm
Maximale Tragfähigkeit
  • 250 kg
Patiententransportsystem (optional)
  • FlexTrak
Drahtlose physiologische Synchronisierung
  • Ja
Verschiedene Lösungen zur Geräuschreduzierung
  • Ja
Raumplanung
Raumplanung
Gesamtgewicht bei installierter Gantry
  • ≤ 5800 kg
Mindestanforderung für Aufstellung
  • 30 m²
dStream Arbeitsablauf
dStream Arbeitsablauf
Posteriore FlexCoverage Spule
  • Ja
Anteriore Spulen FlexCoverage (optional)
  • Ja
FlexConnect Anschlüsse
  • Ja
FlexTrak Tischplatte
  • Ja
FlexCaddy Spulenaufbewahrung (optional)
  • Ja
FlexTrak Patiententransportsystem (optional)
  • Ja
Mammographielösung FlexTrak Mammo (optional)
  • Ja
iPatient Effizienzunterstützung
iPatient Effizienzunterstützung
SmartStart
  • Ja
SmartSelect
  • Ja
SmartExam (optional)
  • Ja
SmartLine (abhängig vom Paket)
  • Ja
SmartLink (abhängig vom Paket)
  • Ja
dStream HF-Empfang
dStream HF-Empfang
Anzahl unabhängiger Empfangskanäle
  • Kanalunabhängig
Location of analog-to-digital converter (ADC)
  • In der Spule
Signal chain from coil to reconstructor
  • Vollständig digitale
Signal chain from coil electronics to connector
  • Digital
Signal chain from connector to magnet
  • Digital
Signalkette vom Magneten zur Rekonstruktionseinheit
  • Digital
  • * Kühlmittel-Abdampfrate unter üblichen Bedingungen
  • **Für vertikale und horizontale Bewegungen
  • ¹ „2014 Top 20 Best in KLAS Awards: Best in KLAS Awards: Medical Equipment & Infrastructure“, Juli 2014. <br>© 2014 KLAS Enterprises, LLC. Alle Rechte vorbehalten. www.KLASresearch.com

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