Ein Durchbruch in der Point-of-Care-Ultraschalldiagnostik: Philips Lumify verbindet Schallköpfe mit einer Ultraschall-App, um Ihr kompatibles Smartphone und Tablet mit diagnostischen Funktionen zu erweitern. Erfassen Sie in verschiedensten Point-of-Care-Szenarien schnell und einfach wichtige klinische Daten: beispielsweise in der Notfallmedizin, in der Intensivmedizin, am Patientenbett oder in der Arztpraxis. Lumify ist kompatibel mit vielen Android Geräten. Bei Fragen melden Sie sich gerne unter +49 40 / 53 798 867.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Philips App-basierter Ultraschall für einen mühelosen Einstieg. Mit drei simplen Schritten scannen Sie mit diesem strapazierfähigen Gerät, das für den täglichen Einsatz in einer anspruchsvollen Point-of-Care-Umgebung entwickelt wurde. Die App ist für kompatible Android-Smartphones und -Tablet-PCs im Google Play Store verfügbar. 1. Laden Sie die App für jeden Lumify Schallkopf einmalig auf jedes beliebige, kompatible Android-Smartphone oder -Tablet herunter. 2. Verbinden Sie den Schallkopf mit Ihrem Smartphone oder Tablet und registrieren Sie ihn. 3. Scannen Sie mit der hervorragenden Philips Bildgebungstechnologie.
Klarheit bei App-basiertem Ultraschall
Hervorragende Bildgebung
Lumify ist ein leichtes, ultramobiles Ultraschallsystem, das mit über 30 Jahren Innovation im Ultraschall von Philips überzeugt. Es bietet moderne Bildgebung mit Philips DNA, einfache Navigation und Automatisierung für einen schnellen Arbeitsablauf und optimierte Presets für alle klinischen Szenarien. Lumify bietet bis zu 7,5 Stunden kontinuierliches Scannen.[1] Lumify verfügt über unser tragbares Schallkopfdesign und ist eine besonders leichte Handheld-Ultraschalllösung.[2] Erweiterungen wie die KI-gestützte Funktion Auto EF für die Standardisierung der Herzdiagnostik und eine KI-gestützte automatische B-Linien-Quantifizierung zur Beurteilung intensivpflegebedürftiger Lungenpatient*innen helfen Ihnen, die Versorgung Ihrer Patient*innen zu verbessern.
Presets optimieren den Schallkopf für die Untersuchung
Jeder Schallkopf verfügt über Presets, die bei Ihren Untersuchungen aussagekräftige Ergebnisse ermöglichen. Mit 14 benutzerdefinierten Presets, einschließlich Abdomen, Kardiologie, FAST und MSK können Sie eine Reihe von Scans zuverlässig durchführen, jetzt auch mit Ocular-Preset. Zur Optimierung der Bildqualität, Reduzierung von Artefakten und Verbesserung der Auflösung werden Funktionen für die erweiterte Bildgebung eingesetzt, z.B. Tissue Harmonic Imaging, SonoCT und XRES. Wählen Sie aus einer Reihe von hochwertigen, leichten Lumify Schallköpfen: S4-1 Breitband-Sektor-Schallkopf, C5-2 Breitband-Convex-Schallkopf und L12-4 Breitband-Linear-Schallkopf.
Einfach verbinden und Informationen austauschen
Lumify lässt sich mühelos mit einem Bildarchivierungs- und Kommunikationssystem (PACS) verbinden, stellt Patientendaten zur Verfügung und ermöglicht das schnelle Senden und Austauschen von Bildern, Notizen und Diagnosedaten über DICOM an PACS, ein gemeinsames Netzwerk oder ein lokales Verzeichnis mithilfe der integrierten Funktionen Ihres Smartphones oder Tablets. Mithilfe von Technologie-Updates in Echtzeit über das Online-Support-Portal können Sie Ihr System auf dem neuesten Stand halten.
Unmittelbare Zusammenarbeit mit Kolleg*innen
Mit der vollständig integrierten, auf der Reacts Plattform basierenden Ultraschall-Telemetrie von Lumify können Sie Bilder in Echtzeit mit Kolleg*innen teilen. Für Zusammenarbeit und Remote-Monitoring mit einem vergrößerten Behandlungsteam, ohne Ihr Budget zu überziehen. Vernetzen Sie Anwender*innen mit der Möglichkeit für Echtzeit-Video- und Audiogespräche, Ultraschall-Livestreams und virtueller Unterstützung.
Ihre Daten bleiben bei Ihnen
Philips hat sich dem Schutz der Patientendaten verschrieben. Mit Lumify bleiben Ihre Daten und Bilder bei Ihnen und werden nach Ihren Wünschen gespeichert. Bei Lumify hat die Sicherheit von Patientendaten Priorität, sodass Informationen sorgfältig geschützt werden, um ihre Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit sicherzustellen. Die Implementierung des Handbuchs „Gemeinsame Verantwortung für System- und Datensicherheit“ für das Philips Lumify Ultraschallsystem durch den Kunden ist für die Datensicherheit obligatorisch. Das Handbuch beschreibt die Anforderungen für den Kunden und Philips zur Datensicherung auf Lumify und ist bei jedem Kauf von Lumify beigefügt.
Für anspruchsvolle Anwendungsumgebungen
Lumify ist auf Vibrations- und Stoßfestigkeit geprüft und lässt sich mit standardmäßigen oder optionalen, besonders robusten Lösungen[3] (Schutzklasse IP67) und widerstandsfähigem Zubehör konfigurieren. Ob direkt am Einsatzort, im Rettungswagen, im OP oder überall dazwischen.
Zuverlässige kardiologische Untersuchungen
Das Preset „Kardiologie“ ist mit dem S4-1 Breitband-Sektor-Schallkopf verfügbar und ist für hochwertige kardiale Bilder vorgesehen. Tissue Harmonic Imaging verbessert die Visualisierung blutgefüllter Kammern und der Gewebestrukturen des Herzens. Der Farbdoppler kann zur schnellen Darstellung der Herzfunktion bei hohen Flussraten verwendet werden. Die KI-gestützte Funktion Auto EF für die Herzdiagnostik standardisiert die Quantifizierung und sorgt für weniger Subjektivität bei Anwender*innen mit unterschiedlicher Ultraschallerfahrung. Mit Auto EF zur Beurteilung des Herzens lässt sich die Ejektionsfraktion (EF) anhand einer apikalen 4-Kammer-Einzelansicht des Herzens ohne manuelle Bearbeitung berechnen.
Automatische B-Linien-Quantifizierung zur Lungenbeurteilung
Die einfache und zuverlässige, KI-gestützte automatische B-Linien-Quantifizierung unterstützt insbesondere bei der Erkennung interstitieller Lungenflüssigkeit, dem Monitoring des Flüssigkeitsstatus und der Therapieplanung für Patient*innen mit signifikanten Lungenerkrankungen, wie z.B. Pneumonie, Lungenödem und akutem Respiratory-Distress-Syndrom („ARDS“). Dieses fortschrittliche KI-gestützte Tool für den Lungenultraschall bietet eine hohe Wiederholbarkeit bei der B-Linien-Zählung in Echtzeit und ermöglicht die Erkennung zusammengeführter (koaleszierender) B-Linien mit einer 12-Zonen-Übersichtsseite.
Jetzt mit dem Preset „Ocular“
Bewerten Sie Traumata oder führen Sie einen schnellen Scan durch, um anatomische Details und den Blutfluss im Auge und seiner umgebenden Struktur zu visualisieren und zu bewerten, einschließlich quantitativer Messungen.
PW-Doppler für zuverlässige Hämodynamikbeurteilung
Das Lumify Tool für den PW-Doppler-Betrieb baut auf der Innovation unserer fortschrittlichen Ultraschalldiagnosesysteme auf, so dass Sie bei allen Schallköpfen über klinische Exzellenz und alle Bildgebungsmodi (z.B. M-Mode, Farbdoppler und PW-Doppler) verfügen.
Untersuchungen für Geburtshilfe/Gynäkologie
Das Optimierungs-Preset „Geburtshilfe/Gynäkologie“ verwendet Tissue Harmonic Imaging (THI) zur Abgrenzung von flüssigkeitsgefüllten Bereichen und zur detaillierten Gewebevisualisierung. Dieses Preset ist mit den Schallköpfen C5-2 und S4-1 verfügbar.
Schnelle Ergebnisse bei FAST-Untersuchungen
Das Preset „FAST“ ist für die sonographische Bestimmung freier Flüssigkeit im Bauchraum vorgesehen. Das Preset schafft eine große Eindringtiefe und verbessert die Visualisierung von freier Flüssigkeit im Abdomen, um schnelle Ergebnisse und fundierte Entscheidungen zu ermöglichen. Das Preset „FAST“ wird vom Schallkopf S4-1 unterstützt.
Vielseitige Untersuchungen des Abdomens
Das Preset „Abdomen“ ist für robustes Eindringvermögen und vielseitige Abdominalbildgebung vorgesehen. Die Farbflussoptimierung ist für die sofortige Hervorhebung schnellerer Flüsse in Arterien des Abdomens sowie langsamerer Flüsse in Organen wie der Niere vorgesehen. Das Preset „Abdomen“ ist mit den Schallköpfen C5-2 und S4-1 verfügbar.
Einfach verbinden und Informationen austauschen
Lumify lässt sich mühelos mit einem Bildarchivierungs- und Kommunikationssystem (PACS) verbinden, stellt Patientendaten zur Verfügung und ermöglicht das schnelle Senden und Austauschen von Bildern, Notizen und Diagnosedaten über DICOM an PACS, ein gemeinsames Netzwerk oder ein lokales Verzeichnis mithilfe der integrierten Funktionen Ihres Smartphones oder Tablets. Mithilfe von Technologie-Updates in Echtzeit über das Online-Support-Portal können Sie Ihr System auf dem neuesten Stand halten.
Unmittelbare Zusammenarbeit mit Kolleg*innen
Mit der vollständig integrierten, auf der Reacts Plattform basierenden Ultraschall-Telemetrie von Lumify können Sie Bilder in Echtzeit mit Kolleg*innen teilen. Für Zusammenarbeit und Remote-Monitoring mit einem vergrößerten Behandlungsteam, ohne Ihr Budget zu überziehen. Vernetzen Sie Anwender*innen mit der Möglichkeit für Echtzeit-Video- und Audiogespräche, Ultraschall-Livestreams und virtueller Unterstützung.
Ihre Daten bleiben bei Ihnen
Philips hat sich dem Schutz der Patientendaten verschrieben. Mit Lumify bleiben Ihre Daten und Bilder bei Ihnen und werden nach Ihren Wünschen gespeichert. Bei Lumify hat die Sicherheit von Patientendaten Priorität, sodass Informationen sorgfältig geschützt werden, um ihre Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit sicherzustellen. Die Implementierung des Handbuchs „Gemeinsame Verantwortung für System- und Datensicherheit“ für das Philips Lumify Ultraschallsystem durch den Kunden ist für die Datensicherheit obligatorisch. Das Handbuch beschreibt die Anforderungen für den Kunden und Philips zur Datensicherung auf Lumify und ist bei jedem Kauf von Lumify beigefügt.
Für anspruchsvolle Anwendungsumgebungen
Lumify ist auf Vibrations- und Stoßfestigkeit geprüft und lässt sich mit standardmäßigen oder optionalen, besonders robusten Lösungen[3] (Schutzklasse IP67) und widerstandsfähigem Zubehör konfigurieren. Ob direkt am Einsatzort, im Rettungswagen, im OP oder überall dazwischen.
Zuverlässige kardiologische Untersuchungen
Das Preset „Kardiologie“ ist mit dem S4-1 Breitband-Sektor-Schallkopf verfügbar und ist für hochwertige kardiale Bilder vorgesehen. Tissue Harmonic Imaging verbessert die Visualisierung blutgefüllter Kammern und der Gewebestrukturen des Herzens. Der Farbdoppler kann zur schnellen Darstellung der Herzfunktion bei hohen Flussraten verwendet werden. Die KI-gestützte Funktion Auto EF für die Herzdiagnostik standardisiert die Quantifizierung und sorgt für weniger Subjektivität bei Anwender*innen mit unterschiedlicher Ultraschallerfahrung. Mit Auto EF zur Beurteilung des Herzens lässt sich die Ejektionsfraktion (EF) anhand einer apikalen 4-Kammer-Einzelansicht des Herzens ohne manuelle Bearbeitung berechnen.
Automatische B-Linien-Quantifizierung zur Lungenbeurteilung
Die einfache und zuverlässige, KI-gestützte automatische B-Linien-Quantifizierung unterstützt insbesondere bei der Erkennung interstitieller Lungenflüssigkeit, dem Monitoring des Flüssigkeitsstatus und der Therapieplanung für Patient*innen mit signifikanten Lungenerkrankungen, wie z.B. Pneumonie, Lungenödem und akutem Respiratory-Distress-Syndrom („ARDS“). Dieses fortschrittliche KI-gestützte Tool für den Lungenultraschall bietet eine hohe Wiederholbarkeit bei der B-Linien-Zählung in Echtzeit und ermöglicht die Erkennung zusammengeführter (koaleszierender) B-Linien mit einer 12-Zonen-Übersichtsseite.
Jetzt mit dem Preset „Ocular“
Bewerten Sie Traumata oder führen Sie einen schnellen Scan durch, um anatomische Details und den Blutfluss im Auge und seiner umgebenden Struktur zu visualisieren und zu bewerten, einschließlich quantitativer Messungen.
PW-Doppler für zuverlässige Hämodynamikbeurteilung
Das Lumify Tool für den PW-Doppler-Betrieb baut auf der Innovation unserer fortschrittlichen Ultraschalldiagnosesysteme auf, so dass Sie bei allen Schallköpfen über klinische Exzellenz und alle Bildgebungsmodi (z.B. M-Mode, Farbdoppler und PW-Doppler) verfügen.
Untersuchungen für Geburtshilfe/Gynäkologie
Das Optimierungs-Preset „Geburtshilfe/Gynäkologie“ verwendet Tissue Harmonic Imaging (THI) zur Abgrenzung von flüssigkeitsgefüllten Bereichen und zur detaillierten Gewebevisualisierung. Dieses Preset ist mit den Schallköpfen C5-2 und S4-1 verfügbar.
Schnelle Ergebnisse bei FAST-Untersuchungen
Das Preset „FAST“ ist für die sonographische Bestimmung freier Flüssigkeit im Bauchraum vorgesehen. Das Preset schafft eine große Eindringtiefe und verbessert die Visualisierung von freier Flüssigkeit im Abdomen, um schnelle Ergebnisse und fundierte Entscheidungen zu ermöglichen. Das Preset „FAST“ wird vom Schallkopf S4-1 unterstützt.
Vielseitige Untersuchungen des Abdomens
Das Preset „Abdomen“ ist für robustes Eindringvermögen und vielseitige Abdominalbildgebung vorgesehen. Die Farbflussoptimierung ist für die sofortige Hervorhebung schnellerer Flüsse in Arterien des Abdomens sowie langsamerer Flüsse in Organen wie der Niere vorgesehen. Das Preset „Abdomen“ ist mit den Schallköpfen C5-2 und S4-1 verfügbar.
[2] Basierend auf Abmessungen und Gewicht der Schallköpfe, ohne Smartphone oder Tablet.
[3] Nicht in allen Ländern erhältlich. Wenden Sie sich an das Philips Vertriebsteam.
