Compact 5500 Series

Es gibt manche kompakte Ultraschallsysteme, deren Funktionsumfang gerade einmal mit ihrer Größe mithält. Die Philips Compact Ultraschallsystem 5500 Serie ist anders. Diese Geräte bieten starke Leistung in einem kompakten Design, damit Sie schnell die Antworten finden, die Sie benötigen. Die Compact 5500 Serie ist in Konfigurationen für Sonographie, Point of Care, Kardiologie und Geburtshilfe/Gynäkologie erhältlich und vereint viele fortschrittliche Merkmale von Philips Premium-Ultraschallsystemen und Technologien in einem tragbaren System mit bewährten Arbeitsabläufen für wertvolle Einblicke am Patientenbett. Die Bildqualität ist dabei mit den Philips Ultraschallsystemen der Spitzenklasse auf Gerätewagen vergleichbar. Die Compact 5500 Serie ist kompakt, aber ohne Kompromisse.

