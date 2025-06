Compact 5300 Series Premium Compact Ultraschallsystem

Es gibt manche kompakte Ultraschallsysteme, deren Funktionsumfang gerade einmal mit ihrer Größe mithält. Die Philips Compact Ultraschallsystem 5300 Serie ist anders. Diese Geräte bieten starke Leistung in einem tragbaren System, damit Sie schnell die Antworten finden, die Sie benötigen. Die Compact 5300 Serie ist in Konfigurationen für Sonographie, Point of Care und Geburtshilfe/Gynäkologie erhältlich und vereint viele fortschrittliche Merkmale der Philips Premium-Ultraschallsysteme in einem kompakten Design mit bewährten Arbeitsabläufen am Point of Care – kompakt, aber ohne Kompromisse.