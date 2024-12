Dedizierte Dienstleistungen für eine exzellente Patientenversorgung

Zur Sicherung einer hervorragenden Patientenversorgung bietet Ihnen das Philips Learning Center in Zusammenarbeit mit der TOMTEC ACADEMY verschiedenste Schulungen und Lernprogramme per Fernzugriff und vor Ort an. Mit regelmäßigen Software-Upgrades und technologischen Weiterentwicklungen bleiben Sie auf dem neuesten Stand und können so die Kompatibilität mit veränderlichen Hardware- und Server-IT-Strukturen sicherstellen.