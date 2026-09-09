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Hochfrequenz-Breitband-Bildgebung
Advanced XRES
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Hochfrequenz-Breitband-Bildgebung
Nutzen Sie Frequenzen von bis zu 18 MHz für eine überragende Detailauflösung und Gewebedefinition der Brustanatomie.
Advanced XRES
Die adaptive Bildverarbeitung reduziert Speckle-Artefakte und verbessert die Bildklarheit, die Konturdefinition sowie die Erkennung von Brustläsionen.
Korrektur von unterschiedlichen Schallgeschwindigkeiten im Gewebe
Dank der vom Anwender wählbaren Schallgeschwindigkeitskompensation ist eine außergewöhnliche Darstellungsschärfe von fettreichem Brustgewebe möglich.
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Philips - EPIQ 7 Ultraschallsystem für die Mammographie - Philips