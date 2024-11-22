Affiniti 50 Elevate bietet beeindruckende Bildgebung mit vielseitigen klinischen Funktionen und einfacher Reproduzierbarkeit bei einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank der optimierten Arbeitsabläufe und der zuverlässigen Leistung können Sie Ihren Patienten jeden Tag die bestmögliche Versorgung bieten.
Profitieren Sie mit Auto ElastQ von automatisierten Leberelastographien und erleben Sie die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für den Anwender mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber wandeln, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Ein neues Zeitalter beim Ultraschall der High-End-Klasse
Das Philips Affiniti 70 Ultraschallsystem unterstützt Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen. Es sorgt für eine hohe Effizienz und Zuverlässigkeit und bietet die hervorragende Bildqualität, Benutzerfreundlichkeit und herausragende automatisierte Quantifizierung, die Sie von Philips Ultraschallsystemen gewohnt sind. Die hohe Präzision und das intuitive Design ermöglichen eine reibungslose, effiziente Patientenversorgung.
Entwickelt für Sie
Sie geben Ihr Bestes, um Ihren Patienten eine optimale Versorgung zu bieten. Dabei wird von Ihnen erwartet, dass Sie dies in kürzerer Zeit, mit weniger Ressourcen und mit höherem Patientendurchsatz erreichen. Damit Sie diese Anforderungen dauerhaft erfüllen können, benötigen Sie Unterstützung durch entsprechende Tools. Sie benötigen erweiterte Funktionen in einem ergonomischen, benutzerfreundlichen System, das den täglichen Belastungen eines hohen Patientendurchsatzes standhält.
Anatomical Intelligence for Breast
Philips AI Breast ist eine integrierte Lösung für Ultraschalluntersuchungen der gesamten Brust. Sie basiert auf der einzigartigen anatomischen Intelligenz (AI) von Philips und bietet zahlreiche Vorteile für Screening, Diagnose und Arbeitsablauf. Die unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse von Anwendern und Patienten entwickelte Anwendung AI Breast ermöglicht die Nutzung des Ultraschallraums für eine umfassende Anzahl an Untersuchungen ohne zusätzliche sperrige Geräte.
Flow Viewer
Flow Viewer ist eine optimierte Farbflussdarstellung zur Abbildung von Gefäßsystemen und des fetalen Herzens. Flow Viewer ermöglicht eine 3D-ähnliche Darstellung des Blutflusses zur besseren Visualisierung des Aufbaus von Herz und Gefäßen und hebt sämtliche Farbbildgebungsmodi in ansprechender Weise hervor. Verfügbar in allen Farbbildgebungsmodi (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
Erleben Sie das Affiniti
Erleben Sie das Affiniti 50 Ultraschallsystem. Es bietet die Innovationen, die die Ultraschallsysteme von Philips zum bevorzugten Anbieter für alle machen, die eine hohe Bildqualität und bewährte klinische Anwendungen benötigen und zugleich täglich komplexe Fälle in kurzer Zeit durchführen und effiziente Ergebnisse liefern müssen.
Next Gen AutoSCAN
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch den Benutzer und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfes. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Leistung, auf die Sie vertrauen können
Das Präzisions-Beamforming, die gewebespezifischen Presets (TSPs) und die Automatisierungs-Tools des Affiniti 50 bieten hervorragende Leistung und optimierte Arbeitsabläufe für einen hohen Durchsatz. Die herausragende Bildqualität des Systems wird mit erweiterten klinischen Funktionen kombiniert, u.a. Elastographie und Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
MFI
Ein neu entwickelter Modus zur Darstellung von anatomischen Strukturen mit langsamen und schwachen Blutflüssen im Gewebe. Soll der Blutfluss in Strukturen mit kleinen Gefäßen mit einem Minimum an Artefakten dargestellt werden, ist dies mit herkömmlichen Methoden oftmals schwierig. Doch MicroFlow Imaging löst viele dieser Probleme: Bei hoher Bildfrequenz und guter 2D-Bildqualität kommen Techniken zur Artefaktreduzierung zur Anwendung.
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Komfort trifft auf Kompetenz
Bei der Entwicklung des Affiniti 50 wurden die Erfahrungen der Anwender einbezogen. Daher eignet sich dieses leistungsstarke System ideal für die Belastungen des täglichen Einsatzes. Wir kennen die Herausforderungen, die mit beengten Räumen, einem hohen Patientenaufkommen, schwer schallbaren Patienten und zeitlichen Beschränkungen einhergehen, und haben das Affiniti 70 daher mit durchdachten Funktionen zur Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe ausgestattet.
Eine sinnvolle Investition
Das Affiniti 50 bietet niedrige Gesamtkosten und stellt daher eine sinnvolle Investition dar. Es bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Reparaturen in kürzester Zeit dank modularem Design. Die Überwachung durch Philips Remote Services* ermöglicht die Problembehebung über eine Standard-Internetverbindung, und somit auch eine geringere Anzahl von Kundendiensteinsätzen.
TrueVue
Die hochmoderne Philips TrueVue 3D-Ultraschallanzeige bietet fantastische, lebensechte 3D-Bilder des Fetus. Die eingebettete interne Lichtquelle ermöglicht eine flexible Einstellung von Licht und Schatten innerhalb des 3D-Volumens.
MaxVue Display mit hoher Auflösung
Mit nur einem Tastendruck bietet das neue hochauflösende MaxVue Display eine ausgezeichnete Visualisierung der Anatomie– mit 1.179.648 zusätzlichen Bildpixeln gegenüber dem standardmäßigen Anzeigeformat 4:3. MaxVue verbessert die Ultraschalldiagnostik bei interventionellen Verfahren und bietet einen um 38% größeren Anzeigebereich zur optimalen Anzeige von Bildern im Dual-, Vergleichs-, biplanaren und Bildlauf-Modus.
Service
Medizinische Fachkräfte sind gezwungen, mit limitierten Ressourcen mehr und mehr Patienten bei gleichbleibend hoher Qualität zu versorgen. So rücken Standardisierung der Abläufe und Training von Mitarbeitern mehr und mehr in den Brennpunkt. Hier können unsere Dienstleistungen und Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere RightFit Verträge bieten Ihnen Leistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie zudem von klinischen und technischen Schulungen, damit Ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand bleiben. Schöpfen Sie den Wert Ihrer Investitionen in Geräte mit Technology Maximizer voll aus und vergrößern Sie mit Collaboration Live nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten.
Weiterbildung
Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
Entwickelt für Sie
Sie geben Ihr Bestes, um Ihren Patienten eine optimale Versorgung zu bieten. Dabei wird von Ihnen erwartet, dass Sie dies in kürzerer Zeit, mit weniger Ressourcen und mit höherem Patientendurchsatz erreichen. Damit Sie diese Anforderungen dauerhaft erfüllen können, benötigen Sie Unterstützung durch entsprechende Tools. Sie benötigen erweiterte Funktionen in einem ergonomischen, benutzerfreundlichen System, das den täglichen Belastungen eines hohen Patientendurchsatzes standhält.
Anatomical Intelligence for Breast
Philips AI Breast ist eine integrierte Lösung für Ultraschalluntersuchungen der gesamten Brust. Sie basiert auf der einzigartigen anatomischen Intelligenz (AI) von Philips und bietet zahlreiche Vorteile für Screening, Diagnose und Arbeitsablauf. Die unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse von Anwendern und Patienten entwickelte Anwendung AI Breast ermöglicht die Nutzung des Ultraschallraums für eine umfassende Anzahl an Untersuchungen ohne zusätzliche sperrige Geräte.
Flow Viewer
Flow Viewer ist eine optimierte Farbflussdarstellung zur Abbildung von Gefäßsystemen und des fetalen Herzens. Flow Viewer ermöglicht eine 3D-ähnliche Darstellung des Blutflusses zur besseren Visualisierung des Aufbaus von Herz und Gefäßen und hebt sämtliche Farbbildgebungsmodi in ansprechender Weise hervor. Verfügbar in allen Farbbildgebungsmodi (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
Erleben Sie das Affiniti
Erleben Sie das Affiniti 50 Ultraschallsystem. Es bietet die Innovationen, die die Ultraschallsysteme von Philips zum bevorzugten Anbieter für alle machen, die eine hohe Bildqualität und bewährte klinische Anwendungen benötigen und zugleich täglich komplexe Fälle in kurzer Zeit durchführen und effiziente Ergebnisse liefern müssen.
Next Gen AutoSCAN
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch den Benutzer und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfes. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Leistung, auf die Sie vertrauen können
Das Präzisions-Beamforming, die gewebespezifischen Presets (TSPs) und die Automatisierungs-Tools des Affiniti 50 bieten hervorragende Leistung und optimierte Arbeitsabläufe für einen hohen Durchsatz. Die herausragende Bildqualität des Systems wird mit erweiterten klinischen Funktionen kombiniert, u.a. Elastographie und Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
MFI
Ein neu entwickelter Modus zur Darstellung von anatomischen Strukturen mit langsamen und schwachen Blutflüssen im Gewebe. Soll der Blutfluss in Strukturen mit kleinen Gefäßen mit einem Minimum an Artefakten dargestellt werden, ist dies mit herkömmlichen Methoden oftmals schwierig. Doch MicroFlow Imaging löst viele dieser Probleme: Bei hoher Bildfrequenz und guter 2D-Bildqualität kommen Techniken zur Artefaktreduzierung zur Anwendung.
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Komfort trifft auf Kompetenz
Bei der Entwicklung des Affiniti 50 wurden die Erfahrungen der Anwender einbezogen. Daher eignet sich dieses leistungsstarke System ideal für die Belastungen des täglichen Einsatzes. Wir kennen die Herausforderungen, die mit beengten Räumen, einem hohen Patientenaufkommen, schwer schallbaren Patienten und zeitlichen Beschränkungen einhergehen, und haben das Affiniti 70 daher mit durchdachten Funktionen zur Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe ausgestattet.
Eine sinnvolle Investition
Das Affiniti 50 bietet niedrige Gesamtkosten und stellt daher eine sinnvolle Investition dar. Es bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Reparaturen in kürzester Zeit dank modularem Design. Die Überwachung durch Philips Remote Services* ermöglicht die Problembehebung über eine Standard-Internetverbindung, und somit auch eine geringere Anzahl von Kundendiensteinsätzen.
TrueVue
Die hochmoderne Philips TrueVue 3D-Ultraschallanzeige bietet fantastische, lebensechte 3D-Bilder des Fetus. Die eingebettete interne Lichtquelle ermöglicht eine flexible Einstellung von Licht und Schatten innerhalb des 3D-Volumens.
MaxVue Display mit hoher Auflösung
Mit nur einem Tastendruck bietet das neue hochauflösende MaxVue Display eine ausgezeichnete Visualisierung der Anatomie– mit 1.179.648 zusätzlichen Bildpixeln gegenüber dem standardmäßigen Anzeigeformat 4:3. MaxVue verbessert die Ultraschalldiagnostik bei interventionellen Verfahren und bietet einen um 38% größeren Anzeigebereich zur optimalen Anzeige von Bildern im Dual-, Vergleichs-, biplanaren und Bildlauf-Modus.
Service
Medizinische Fachkräfte sind gezwungen, mit limitierten Ressourcen mehr und mehr Patienten bei gleichbleibend hoher Qualität zu versorgen. So rücken Standardisierung der Abläufe und Training von Mitarbeitern mehr und mehr in den Brennpunkt. Hier können unsere Dienstleistungen und Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere RightFit Verträge bieten Ihnen Leistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie zudem von klinischen und technischen Schulungen, damit Ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand bleiben. Schöpfen Sie den Wert Ihrer Investitionen in Geräte mit Technology Maximizer voll aus und vergrößern Sie mit Collaboration Live nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten.
Weiterbildung
Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
* Basierend auf einer Stichprobengröße von 20 Anwendern
