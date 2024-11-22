Affiniti 70 Elevate ist das fortschrittlichste System der Affiniti Familie und bietet eine beeindruckende Bildqualität und eine Reihe erstklassiger klinischer Funktionen. Das Gerät mit seinem neuen Maß an Diagnosesicherheit und Reproduzierbarkeit ist für Umgebungen mit hohem Zeitdruck mit verbesserten Arbeitsabläufen und robuster Leistung konzipiert. So können Sie Ihren Patienten jeden Tag die bestmögliche Versorgung bieten.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Profitieren Sie mit Auto ElastQ von automatisierten Leberelastographien und erleben Sie die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für den Anwender mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Auto ElastQ
Profitieren Sie mit Auto ElastQ von automatisierten Leberelastographien und erleben Sie die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für den Anwender mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Auto ElastQ
Profitieren Sie mit Auto ElastQ von automatisierten Leberelastographien und erleben Sie die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für den Anwender mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Profitieren Sie mit Auto ElastQ von automatisierten Leberelastographien und erleben Sie die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für den Anwender mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber wandeln, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber wandeln, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber wandeln, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt.
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber wandeln, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Next Gen AutoSCAN
Next Gen AutoSCAN
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch den Benutzer und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfes. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Next Gen AutoSCAN
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch den Benutzer und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfes. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Next Gen AutoSCAN
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch den Benutzer und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfes. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch den Benutzer und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfes. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Flow Viewer
Flow Viewer
Flow Viewer ist eine optimierte Farbflussdarstellung zur Abbildung von Gefäßsystemen und des fetalen Herzens. Flow Viewer ermöglicht eine 3D-ähnliche Darstellung des Blutflusses zur besseren Visualisierung des Aufbaus von Herz und Gefäßen und hebt sämtliche Farbbildgebungsmodi in ansprechender Weise hervor. Verfügbar in allen Farbbildgebungsmodi (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
Flow Viewer ist eine optimierte Farbflussdarstellung zur Abbildung von Gefäßsystemen und des fetalen Herzens. Flow Viewer ermöglicht eine 3D-ähnliche Darstellung des Blutflusses zur besseren Visualisierung des Aufbaus von Herz und Gefäßen und hebt sämtliche Farbbildgebungsmodi in ansprechender Weise hervor. Verfügbar in allen Farbbildgebungsmodi (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
Flow Viewer ist eine optimierte Farbflussdarstellung zur Abbildung von Gefäßsystemen und des fetalen Herzens. Flow Viewer ermöglicht eine 3D-ähnliche Darstellung des Blutflusses zur besseren Visualisierung des Aufbaus von Herz und Gefäßen und hebt sämtliche Farbbildgebungsmodi in ansprechender Weise hervor. Verfügbar in allen Farbbildgebungsmodi (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer ist eine optimierte Farbflussdarstellung zur Abbildung von Gefäßsystemen und des fetalen Herzens. Flow Viewer ermöglicht eine 3D-ähnliche Darstellung des Blutflusses zur besseren Visualisierung des Aufbaus von Herz und Gefäßen und hebt sämtliche Farbbildgebungsmodi in ansprechender Weise hervor. Verfügbar in allen Farbbildgebungsmodi (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
MFI
MFI
Ein neu entwickelter Modus zur Darstellung von anatomischen Strukturen mit langsamen und schwachen Blutflüssen im Gewebe. Soll der Blutfluss in Strukturen mit kleinen Gefäßen mit einem Minimum an Artefakten dargestellt werden, ist dies mit herkömmlichen Methoden oftmals schwierig. Doch MicroFlow Imaging löst viele dieser Probleme: Bei hoher Bildfrequenz und guter 2D-Bildqualität kommen Techniken zur Artefaktreduzierung zur Anwendung.
MFI
Ein neu entwickelter Modus zur Darstellung von anatomischen Strukturen mit langsamen und schwachen Blutflüssen im Gewebe. Soll der Blutfluss in Strukturen mit kleinen Gefäßen mit einem Minimum an Artefakten dargestellt werden, ist dies mit herkömmlichen Methoden oftmals schwierig. Doch MicroFlow Imaging löst viele dieser Probleme: Bei hoher Bildfrequenz und guter 2D-Bildqualität kommen Techniken zur Artefaktreduzierung zur Anwendung.
MFI
Ein neu entwickelter Modus zur Darstellung von anatomischen Strukturen mit langsamen und schwachen Blutflüssen im Gewebe. Soll der Blutfluss in Strukturen mit kleinen Gefäßen mit einem Minimum an Artefakten dargestellt werden, ist dies mit herkömmlichen Methoden oftmals schwierig. Doch MicroFlow Imaging löst viele dieser Probleme: Bei hoher Bildfrequenz und guter 2D-Bildqualität kommen Techniken zur Artefaktreduzierung zur Anwendung.
Ein neu entwickelter Modus zur Darstellung von anatomischen Strukturen mit langsamen und schwachen Blutflüssen im Gewebe. Soll der Blutfluss in Strukturen mit kleinen Gefäßen mit einem Minimum an Artefakten dargestellt werden, ist dies mit herkömmlichen Methoden oftmals schwierig. Doch MicroFlow Imaging löst viele dieser Probleme: Bei hoher Bildfrequenz und guter 2D-Bildqualität kommen Techniken zur Artefaktreduzierung zur Anwendung.
Collaboration Live
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Fusion und Navigation
Fusion und Navigation
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen ermöglichen einen effizienten Arbeitsablauf, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht. Mit folgenden Schallköpfen stehen Ihnen Fusions- und Navigationsfunktionen anwendungsübergreifend zur Verfügung: X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 und dem neuen mC7-2.
Fusion und Navigation
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen ermöglichen einen effizienten Arbeitsablauf, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht. Mit folgenden Schallköpfen stehen Ihnen Fusions- und Navigationsfunktionen anwendungsübergreifend zur Verfügung: X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 und dem neuen mC7-2.
Fusion und Navigation
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen ermöglichen einen effizienten Arbeitsablauf, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht. Mit folgenden Schallköpfen stehen Ihnen Fusions- und Navigationsfunktionen anwendungsübergreifend zur Verfügung: X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 und dem neuen mC7-2.
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen ermöglichen einen effizienten Arbeitsablauf, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht. Mit folgenden Schallköpfen stehen Ihnen Fusions- und Navigationsfunktionen anwendungsübergreifend zur Verfügung: X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 und dem neuen mC7-2.
FlexVue mit Orthogonal View
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
PureWave und xMatrix Technologie
PureWave und xMatrix Schallkopftechnologie
PureWave ermöglicht eine hervorragende Bildgebung selbst bei technisch schwer schallbaren Patienten. Die PureWave Kristalltechnologie ist der größte Durchbruch in der 40-jährigen Entwicklung des piezoelektrischen Schallkopfmaterials. Denn die reinen PureWave-Kristalle bieten eine nahezu perfekte Gleichmäßigkeit und erzielen damit eine größere Bandbreite und doppelt so hohe Effizienz wie bei herkömmlichen Keramiken.
PureWave und xMatrix Schallkopftechnologie
PureWave ermöglicht eine hervorragende Bildgebung selbst bei technisch schwer schallbaren Patienten. Die PureWave Kristalltechnologie ist der größte Durchbruch in der 40-jährigen Entwicklung des piezoelektrischen Schallkopfmaterials. Denn die reinen PureWave-Kristalle bieten eine nahezu perfekte Gleichmäßigkeit und erzielen damit eine größere Bandbreite und doppelt so hohe Effizienz wie bei herkömmlichen Keramiken.
PureWave und xMatrix Schallkopftechnologie
PureWave ermöglicht eine hervorragende Bildgebung selbst bei technisch schwer schallbaren Patienten. Die PureWave Kristalltechnologie ist der größte Durchbruch in der 40-jährigen Entwicklung des piezoelektrischen Schallkopfmaterials. Denn die reinen PureWave-Kristalle bieten eine nahezu perfekte Gleichmäßigkeit und erzielen damit eine größere Bandbreite und doppelt so hohe Effizienz wie bei herkömmlichen Keramiken.
PureWave ermöglicht eine hervorragende Bildgebung selbst bei technisch schwer schallbaren Patienten. Die PureWave Kristalltechnologie ist der größte Durchbruch in der 40-jährigen Entwicklung des piezoelektrischen Schallkopfmaterials. Denn die reinen PureWave-Kristalle bieten eine nahezu perfekte Gleichmäßigkeit und erzielen damit eine größere Bandbreite und doppelt so hohe Effizienz wie bei herkömmlichen Keramiken.
TrueVue
Hochmoderne TrueVue 3D-Anzeige
Die hochmoderne Philips TrueVue 3D-Ultraschallanzeige bietet fantastische, lebensechte 3D-Bilder des Fetus. Die eingebettete interne Lichtquelle ermöglicht eine flexible Einstellung von Licht und Schatten innerhalb des 3D-Volumens.
Hochmoderne TrueVue 3D-Anzeige
Die hochmoderne Philips TrueVue 3D-Ultraschallanzeige bietet fantastische, lebensechte 3D-Bilder des Fetus. Die eingebettete interne Lichtquelle ermöglicht eine flexible Einstellung von Licht und Schatten innerhalb des 3D-Volumens.
Hochmoderne TrueVue 3D-Anzeige
Die hochmoderne Philips TrueVue 3D-Ultraschallanzeige bietet fantastische, lebensechte 3D-Bilder des Fetus. Die eingebettete interne Lichtquelle ermöglicht eine flexible Einstellung von Licht und Schatten innerhalb des 3D-Volumens.
Die hochmoderne Philips TrueVue 3D-Ultraschallanzeige bietet fantastische, lebensechte 3D-Bilder des Fetus. Die eingebettete interne Lichtquelle ermöglicht eine flexible Einstellung von Licht und Schatten innerhalb des 3D-Volumens.
MaxVue Display mit hoher Auflösung
MaxVue Display mit hoher Auflösung
Mit nur einem Tastendruck bietet das neue hochauflösende MaxVue Display eine ausgezeichnete Visualisierung der Anatomie– mit 1.179.648 zusätzlichen Bildpixeln gegenüber dem standardmäßigen Anzeigeformat 4:3. MaxVue verbessert die Ultraschalldiagnostik bei interventionellen Verfahren und bietet einen um 38% größeren Anzeigebereich zur optimalen Anzeige von Bildern im Dual-, Vergleichs-, biplanaren und Bildlauf-Modus.
MaxVue Display mit hoher Auflösung
Mit nur einem Tastendruck bietet das neue hochauflösende MaxVue Display eine ausgezeichnete Visualisierung der Anatomie– mit 1.179.648 zusätzlichen Bildpixeln gegenüber dem standardmäßigen Anzeigeformat 4:3. MaxVue verbessert die Ultraschalldiagnostik bei interventionellen Verfahren und bietet einen um 38% größeren Anzeigebereich zur optimalen Anzeige von Bildern im Dual-, Vergleichs-, biplanaren und Bildlauf-Modus.
MaxVue Display mit hoher Auflösung
Mit nur einem Tastendruck bietet das neue hochauflösende MaxVue Display eine ausgezeichnete Visualisierung der Anatomie– mit 1.179.648 zusätzlichen Bildpixeln gegenüber dem standardmäßigen Anzeigeformat 4:3. MaxVue verbessert die Ultraschalldiagnostik bei interventionellen Verfahren und bietet einen um 38% größeren Anzeigebereich zur optimalen Anzeige von Bildern im Dual-, Vergleichs-, biplanaren und Bildlauf-Modus.
Mit nur einem Tastendruck bietet das neue hochauflösende MaxVue Display eine ausgezeichnete Visualisierung der Anatomie– mit 1.179.648 zusätzlichen Bildpixeln gegenüber dem standardmäßigen Anzeigeformat 4:3. MaxVue verbessert die Ultraschalldiagnostik bei interventionellen Verfahren und bietet einen um 38% größeren Anzeigebereich zur optimalen Anzeige von Bildern im Dual-, Vergleichs-, biplanaren und Bildlauf-Modus.
Auto ElastQ
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Profitieren Sie mit Auto ElastQ von automatisierten Leberelastographien und erleben Sie die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für den Anwender mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Auto ElastQ
Profitieren Sie mit Auto ElastQ von automatisierten Leberelastographien und erleben Sie die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für den Anwender mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Auto ElastQ
Profitieren Sie mit Auto ElastQ von automatisierten Leberelastographien und erleben Sie die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für den Anwender mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Profitieren Sie mit Auto ElastQ von automatisierten Leberelastographien und erleben Sie die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für den Anwender mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber wandeln, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber wandeln, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber wandeln, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt.
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber wandeln, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Next Gen AutoSCAN
Next Gen AutoSCAN
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch den Benutzer und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfes. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Next Gen AutoSCAN
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch den Benutzer und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfes. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Next Gen AutoSCAN
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch den Benutzer und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfes. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch den Benutzer und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfes. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Flow Viewer
Flow Viewer
Flow Viewer ist eine optimierte Farbflussdarstellung zur Abbildung von Gefäßsystemen und des fetalen Herzens. Flow Viewer ermöglicht eine 3D-ähnliche Darstellung des Blutflusses zur besseren Visualisierung des Aufbaus von Herz und Gefäßen und hebt sämtliche Farbbildgebungsmodi in ansprechender Weise hervor. Verfügbar in allen Farbbildgebungsmodi (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
Flow Viewer ist eine optimierte Farbflussdarstellung zur Abbildung von Gefäßsystemen und des fetalen Herzens. Flow Viewer ermöglicht eine 3D-ähnliche Darstellung des Blutflusses zur besseren Visualisierung des Aufbaus von Herz und Gefäßen und hebt sämtliche Farbbildgebungsmodi in ansprechender Weise hervor. Verfügbar in allen Farbbildgebungsmodi (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
Flow Viewer ist eine optimierte Farbflussdarstellung zur Abbildung von Gefäßsystemen und des fetalen Herzens. Flow Viewer ermöglicht eine 3D-ähnliche Darstellung des Blutflusses zur besseren Visualisierung des Aufbaus von Herz und Gefäßen und hebt sämtliche Farbbildgebungsmodi in ansprechender Weise hervor. Verfügbar in allen Farbbildgebungsmodi (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer ist eine optimierte Farbflussdarstellung zur Abbildung von Gefäßsystemen und des fetalen Herzens. Flow Viewer ermöglicht eine 3D-ähnliche Darstellung des Blutflusses zur besseren Visualisierung des Aufbaus von Herz und Gefäßen und hebt sämtliche Farbbildgebungsmodi in ansprechender Weise hervor. Verfügbar in allen Farbbildgebungsmodi (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
MFI
MFI
Ein neu entwickelter Modus zur Darstellung von anatomischen Strukturen mit langsamen und schwachen Blutflüssen im Gewebe. Soll der Blutfluss in Strukturen mit kleinen Gefäßen mit einem Minimum an Artefakten dargestellt werden, ist dies mit herkömmlichen Methoden oftmals schwierig. Doch MicroFlow Imaging löst viele dieser Probleme: Bei hoher Bildfrequenz und guter 2D-Bildqualität kommen Techniken zur Artefaktreduzierung zur Anwendung.
MFI
Ein neu entwickelter Modus zur Darstellung von anatomischen Strukturen mit langsamen und schwachen Blutflüssen im Gewebe. Soll der Blutfluss in Strukturen mit kleinen Gefäßen mit einem Minimum an Artefakten dargestellt werden, ist dies mit herkömmlichen Methoden oftmals schwierig. Doch MicroFlow Imaging löst viele dieser Probleme: Bei hoher Bildfrequenz und guter 2D-Bildqualität kommen Techniken zur Artefaktreduzierung zur Anwendung.
MFI
Ein neu entwickelter Modus zur Darstellung von anatomischen Strukturen mit langsamen und schwachen Blutflüssen im Gewebe. Soll der Blutfluss in Strukturen mit kleinen Gefäßen mit einem Minimum an Artefakten dargestellt werden, ist dies mit herkömmlichen Methoden oftmals schwierig. Doch MicroFlow Imaging löst viele dieser Probleme: Bei hoher Bildfrequenz und guter 2D-Bildqualität kommen Techniken zur Artefaktreduzierung zur Anwendung.
Ein neu entwickelter Modus zur Darstellung von anatomischen Strukturen mit langsamen und schwachen Blutflüssen im Gewebe. Soll der Blutfluss in Strukturen mit kleinen Gefäßen mit einem Minimum an Artefakten dargestellt werden, ist dies mit herkömmlichen Methoden oftmals schwierig. Doch MicroFlow Imaging löst viele dieser Probleme: Bei hoher Bildfrequenz und guter 2D-Bildqualität kommen Techniken zur Artefaktreduzierung zur Anwendung.
Collaboration Live
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Fusion und Navigation
Fusion und Navigation
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen ermöglichen einen effizienten Arbeitsablauf, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht. Mit folgenden Schallköpfen stehen Ihnen Fusions- und Navigationsfunktionen anwendungsübergreifend zur Verfügung: X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 und dem neuen mC7-2.
Fusion und Navigation
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen ermöglichen einen effizienten Arbeitsablauf, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht. Mit folgenden Schallköpfen stehen Ihnen Fusions- und Navigationsfunktionen anwendungsübergreifend zur Verfügung: X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 und dem neuen mC7-2.
Fusion und Navigation
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen ermöglichen einen effizienten Arbeitsablauf, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht. Mit folgenden Schallköpfen stehen Ihnen Fusions- und Navigationsfunktionen anwendungsübergreifend zur Verfügung: X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 und dem neuen mC7-2.
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen ermöglichen einen effizienten Arbeitsablauf, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht. Mit folgenden Schallköpfen stehen Ihnen Fusions- und Navigationsfunktionen anwendungsübergreifend zur Verfügung: X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 und dem neuen mC7-2.
FlexVue mit Orthogonal View
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
PureWave und xMatrix Technologie
PureWave und xMatrix Schallkopftechnologie
PureWave ermöglicht eine hervorragende Bildgebung selbst bei technisch schwer schallbaren Patienten. Die PureWave Kristalltechnologie ist der größte Durchbruch in der 40-jährigen Entwicklung des piezoelektrischen Schallkopfmaterials. Denn die reinen PureWave-Kristalle bieten eine nahezu perfekte Gleichmäßigkeit und erzielen damit eine größere Bandbreite und doppelt so hohe Effizienz wie bei herkömmlichen Keramiken.
PureWave und xMatrix Schallkopftechnologie
PureWave ermöglicht eine hervorragende Bildgebung selbst bei technisch schwer schallbaren Patienten. Die PureWave Kristalltechnologie ist der größte Durchbruch in der 40-jährigen Entwicklung des piezoelektrischen Schallkopfmaterials. Denn die reinen PureWave-Kristalle bieten eine nahezu perfekte Gleichmäßigkeit und erzielen damit eine größere Bandbreite und doppelt so hohe Effizienz wie bei herkömmlichen Keramiken.
PureWave und xMatrix Schallkopftechnologie
PureWave ermöglicht eine hervorragende Bildgebung selbst bei technisch schwer schallbaren Patienten. Die PureWave Kristalltechnologie ist der größte Durchbruch in der 40-jährigen Entwicklung des piezoelektrischen Schallkopfmaterials. Denn die reinen PureWave-Kristalle bieten eine nahezu perfekte Gleichmäßigkeit und erzielen damit eine größere Bandbreite und doppelt so hohe Effizienz wie bei herkömmlichen Keramiken.
PureWave ermöglicht eine hervorragende Bildgebung selbst bei technisch schwer schallbaren Patienten. Die PureWave Kristalltechnologie ist der größte Durchbruch in der 40-jährigen Entwicklung des piezoelektrischen Schallkopfmaterials. Denn die reinen PureWave-Kristalle bieten eine nahezu perfekte Gleichmäßigkeit und erzielen damit eine größere Bandbreite und doppelt so hohe Effizienz wie bei herkömmlichen Keramiken.
TrueVue
Hochmoderne TrueVue 3D-Anzeige
Die hochmoderne Philips TrueVue 3D-Ultraschallanzeige bietet fantastische, lebensechte 3D-Bilder des Fetus. Die eingebettete interne Lichtquelle ermöglicht eine flexible Einstellung von Licht und Schatten innerhalb des 3D-Volumens.
Hochmoderne TrueVue 3D-Anzeige
Die hochmoderne Philips TrueVue 3D-Ultraschallanzeige bietet fantastische, lebensechte 3D-Bilder des Fetus. Die eingebettete interne Lichtquelle ermöglicht eine flexible Einstellung von Licht und Schatten innerhalb des 3D-Volumens.
Hochmoderne TrueVue 3D-Anzeige
Die hochmoderne Philips TrueVue 3D-Ultraschallanzeige bietet fantastische, lebensechte 3D-Bilder des Fetus. Die eingebettete interne Lichtquelle ermöglicht eine flexible Einstellung von Licht und Schatten innerhalb des 3D-Volumens.
Die hochmoderne Philips TrueVue 3D-Ultraschallanzeige bietet fantastische, lebensechte 3D-Bilder des Fetus. Die eingebettete interne Lichtquelle ermöglicht eine flexible Einstellung von Licht und Schatten innerhalb des 3D-Volumens.
MaxVue Display mit hoher Auflösung
MaxVue Display mit hoher Auflösung
Mit nur einem Tastendruck bietet das neue hochauflösende MaxVue Display eine ausgezeichnete Visualisierung der Anatomie– mit 1.179.648 zusätzlichen Bildpixeln gegenüber dem standardmäßigen Anzeigeformat 4:3. MaxVue verbessert die Ultraschalldiagnostik bei interventionellen Verfahren und bietet einen um 38% größeren Anzeigebereich zur optimalen Anzeige von Bildern im Dual-, Vergleichs-, biplanaren und Bildlauf-Modus.
MaxVue Display mit hoher Auflösung
Mit nur einem Tastendruck bietet das neue hochauflösende MaxVue Display eine ausgezeichnete Visualisierung der Anatomie– mit 1.179.648 zusätzlichen Bildpixeln gegenüber dem standardmäßigen Anzeigeformat 4:3. MaxVue verbessert die Ultraschalldiagnostik bei interventionellen Verfahren und bietet einen um 38% größeren Anzeigebereich zur optimalen Anzeige von Bildern im Dual-, Vergleichs-, biplanaren und Bildlauf-Modus.
MaxVue Display mit hoher Auflösung
Mit nur einem Tastendruck bietet das neue hochauflösende MaxVue Display eine ausgezeichnete Visualisierung der Anatomie– mit 1.179.648 zusätzlichen Bildpixeln gegenüber dem standardmäßigen Anzeigeformat 4:3. MaxVue verbessert die Ultraschalldiagnostik bei interventionellen Verfahren und bietet einen um 38% größeren Anzeigebereich zur optimalen Anzeige von Bildern im Dual-, Vergleichs-, biplanaren und Bildlauf-Modus.
Mit nur einem Tastendruck bietet das neue hochauflösende MaxVue Display eine ausgezeichnete Visualisierung der Anatomie– mit 1.179.648 zusätzlichen Bildpixeln gegenüber dem standardmäßigen Anzeigeformat 4:3. MaxVue verbessert die Ultraschalldiagnostik bei interventionellen Verfahren und bietet einen um 38% größeren Anzeigebereich zur optimalen Anzeige von Bildern im Dual-, Vergleichs-, biplanaren und Bildlauf-Modus.
Affiniti – Ein neues Zeitalter beim Ultraschall der High-End-Klasse
Ein neues Ultraschallsystem muss ausgewogen sein. Affiniti bietet die neueste Technologie und ist sofort einsatzbereit. Dank seiner vereinfachten, intuitiven Benutzeroberfläche und dem leichten Zugriff auf wichtige Funktionen, die für die gewünschten Ergebnisse erforderlich sind, liegen in kürzester Zeit präzise diagnostische Informationen vor – und all dies in einem System mit ergonomischem Design, wenigen Bedienschritten und den benötigten Bedienelementen in unmittelbarer Reichweite.
Geprüfte Zuverlässigkeit für Ihre täglichen Anforderungen – 4500 Stunden Zuverlässigkeitstests
Eine sinnvolle Investition – 14 gute Gründe für Affiniti (Infografik)
Kundenerfahrungen mit Affiniti
Ultraschall-Konfigurator
Finden Sie schnell und einfach Ihr neues Ultraschallgerät
* Basierend auf einer Stichprobengröße von 20 Anwendern
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.