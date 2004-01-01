Suchbegriffe

PageWriter TC10

EKG-Schreiber

Der fortschrittliche EKG-Schreiber Philips PageWriter TC10 kann an Ihre wachsenden Arbeitsabläufe angepasst werden. Der TC10 ist kompakt und leicht und eignet sich somit als tragbare Lösung für die Versorgung Ihrer Patient*innen in einer Vielzahl unterschiedlicher Versorgungsumgebungen.

Da der PageWriter TC10 auf einer Standardplattform basiert, fügt er sich nahtlos in Ihre bestehende IT-Infrastruktur ein. So sind Sie immer verbunden und dennoch flexibel. Das Gerät bietet erweiterte bidirektionale Netzwerkkommunikation mittels sicherer, drahtloser Verbindung basierend auf Standard-LAN-Protokollen zum Schutz von Patienten-, Mitarbeiter- und Finanzdaten.

Der DXL-EKG-Algorithmus von Philips bietet fortschrittliche EKG-Befundung sowie Hilfsmittel zur Diagnose von ST‑Hebungsinfarkten und liefert Informationen zu Herzrhythmus und -morphologie für eine Vielzahl von Patientengruppen.

Mit den Upgrade-Optionen können Sie unkompliziert neue Funktionen hinzufügen, um Ihre klinischen Möglichkeiten zu erweitern und Arbeitsabläufe zu vereinfachen.

