Die Avalon FM Monitore zur Überwachung von Mutter und Kind sind die ersten Monitore überhaupt, die eine automatische Koinzidenzprüfung mittels Smart Pulse bieten. Das separate Erfassen der fetalen und der mütterlichen Herzfrequenz sorgt für eine höhere Diagnosesicherheit.
NST-CTG-Befundung zur Steigerung der Effizienz
Hohe Zuverlässigkeit und unterbrechungsfreier Betrieb
Großer, intuitiver, leicht ablesbarer Farbbildschirm
Smart Pulse für die automatische Koinzidenzprüfung
Verbindung zu IntelliSpace Perinatal für eine durchgehende Patientenversorgung
Funktionalität zur Überwachung von Drillingen erweitert die Möglichkeiten
Optionaler externer Touchscreen für mehr Flexibilität
Smart-Aufnehmer für eine einfache Anwendung
Messung verschiedener klinischer Parameter – für einen umfassenden Überblick
|Betriebsdauer (optional)
|
|Überwachungsphase
|
|Patiententyp
|
|Nicht zur Diagnostik
|
|Extern gemessene fetale Parameter
|
|Überwachung von Zwillingen
|
|Überwachung von Drillingen
|
|Intern gemessene fetale Parameter
|
|Mütterliche Parameter
|
|Smart Pulse Technologie
|
|Automatische Koinzidenzprüfung
|
|Kineto-CTG
|
|PS/2-Schnittstellen
|
|Systemschnittstelle (optional)
|
|NST-Zeitgeber
|
|NST-CTG-Befundung (optional)
|
|Datenpuffer
|
|Gewicht ohne Akku-Option
|
|Gewicht mit Akku-Option
|
|Bildschirm
|
|Touchscreen-Bedienung
|
Sie als Pflegende möchten Ihren Patientinnen Bewegungsfreiheit und Komfort bieten. Kabellose Aufnehmer können dies ermöglichen, ohne die grundlegende Überwachung unterbrechen zu müssen. Jedoch sind herkömmliche kabellose Systeme mit Einschränkungen verbunden, insbesondere bei Frauen mit hohem BMI[1, 2] oder bei Anwendung einer Epiduralanalgesie. Hier bietet die gurtlose Avalon Monitoringlösung zur Überwachung von Mutter und Kind eine sinnvolle Alternative.
Die Avalon FM Monitore von Philips zur Überwachung von Mutter und Kind bieten eine automatische Koinzidenzprüfung mittels Smart Pulse. Das getrennte Erfassen der fetalen und der mütterlichen Herzfrequenz sorgt für eine höhere Diagnosesicherheit.
Der Avalon CL WLAN-Reichweite-Pod erweitert die Signalreichweite von Avalon CL Aufnehmern und Avalon CL F&M-Pod und F&M-Elektrodenpflastern über die WLAN-Infrastruktur des Krankenhauses. Die kabellose Avalon Lösung vereint Komfort und Vielseitigkeit mit Benutzerfreundlichkeit und bietet der Patientin während des gesamten Versorgungszeitraums, insbesondere während der Entbindung, ein Versorgungsumfeld ohne störende Kabel.
Mit dem Avalon CL kabellosen Aufnehmersystem für die Fetalüberwachung können Sie die Anzahl der Kabel auf der Geburtshilfe–Station verringern und die Bandbreite der intra- und antepartalen Überwachungsparameter erweitern.
Das Kreißsaal-Datenmanagementsystem Philips IntelliSpace Perinatal bietet eine umfassende Abdeckung aller Aspekte der geburtshilflichen Betreuung – von den ersten Vorsorgeterminen bis hin zu Entbindung und Nachsorgeterminen.
