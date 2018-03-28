Suchbegriffe

Avalon FM20

Fetalmonitor

Die Avalon FM Monitore zur Überwachung von Mutter und Kind sind die ersten Monitore überhaupt, die eine automatische Koinzidenzprüfung mittels Smart Pulse bieten. Das separate Erfassen der fetalen und der mütterlichen Herzfrequenz sorgt für eine höhere Diagnosesicherheit.

Eigenschaften
NST‑CTG-Befundung
Die integrierte NST-CTG-Befundung, eine Anwendung zur klinischen Entscheidungsunterstützung für die Antepartum-Überwachung, lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf die CTGs, die eine genauere Auswertung durch den Geburtshelfer oder Arzt erfordern. Dies trägt zu einer höheren Effizienz bei.

NST‑CTG-Befundung
Hohe Zuverlässigkeit
Die Monitore der Serie Avalon FM sorgen für einen unterbrechungsfreien Datenfluss. Der optionale Akku ermöglicht kontinuierliche Überwachung beim Transport der Patientin innerhalb der Klinik. Darüber hinaus verfügen die Monitore über einen internen Sicherungsspeicher und eine LAN-Schnittstelle in Verbindung mit intelligenten Aufnehmern und einem Farb-Touchscreen.

Hohe Zuverlässigkeit
Großer Farbbildschirm
Der Farbbildschirm bietet große Ziffern und Grafiken sowie eine leicht ablesbare Anzeige der mütterlichen und fetalen EKG-Kurven.

Großer Farbbildschirm
Smart Pulse
Smart Pulse ermöglicht die automatische Koinzidenzprüfung. Mit dieser Funktion werden alle fetalen Herzfrequenzen und die Herzfrequenz der Mutter ständig miteinander verglichen. Auf diese Weise wird dafür gesorgt, dass jedes Signal separat gemessen wird – für zusätzliche Sicherheit.

Smart Pulse
Verbindung zu IntelliSpace Perinatal
Der Avalon FM20 Fetalmonitor kann mit IntelliSpace Perinatal, dem Überwachungs- und Datenmanagementsystem von Philips, verbunden werden. Dies ermöglicht die Datenerfassung während der gesamten Patientenversorgung: von den ersten Vorsorgeterminen über Entbindung, Wochenbett und Säuglingspflege bis hin zu Entlassung und Nachsorgeterminen.

Verbindung zu IntelliSpace Perinatal
Funktionalität zur Überwachung von Drillingen
Nur die Avalon FM Serie ermöglicht die Überwachung von Drillingen mit nur einem Monitor unter Verwendung der gleichen Ultraschallfrequenz. So kann ein Monitor bei einer Vielzahl klinischer Anforderungen eingesetzt werden.

Funktionalität zur Überwachung von Drillingen
Optionaler externer Touchscreen
Der optionale externe Touchscreen erlaubt dem Klinikpersonal die flexible Interaktion mit dem Fetalmonitor und bietet beste Sicht auch für die werdende Mutter und ihre Begleitung.

Optionaler externer Touchscreen
Smart-Aufnehmer
Die Smart-Aufnehmer sind mit Kontrolllämpchen ausgestattet und werden beim Anschluss an den Fetalmonitor automatisch erkannt. Beim Anschluss an den Monitor werden die vom Aufnehmer erfassten Daten automatisch im richtigen Format auf dem Bildschirm angezeigt, was die Bedienung für das Klinikteam erleichtert.

Smart-Aufnehmer
Messung zahlreicher Parameter
Dieser Antepartum- und Intrapartum-Monitor ermöglicht die Überwachung zahlreicher Parameter: separate Messung des mütterlichen Pulses, integrierte Überwachung der mütterlichen Pulsfrequenz und des mütterlichen Blutdrucks, externe Überwachung von fetalen Herzfrequenzen, Wehentätigkeit und Kindsbewegungen. Die SpO2-Überwachung der Mutter ist ebenfalls standardmäßig enthalten.

Messung zahlreicher Parameter
  • NST‑CTG-Befundung
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Großer Farbbildschirm
  • Smart Pulse
NST‑CTG-Befundung
Die integrierte NST-CTG-Befundung, eine Anwendung zur klinischen Entscheidungsunterstützung für die Antepartum-Überwachung, lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf die CTGs, die eine genauere Auswertung durch den Geburtshelfer oder Arzt erfordern. Dies trägt zu einer höheren Effizienz bei.

NST‑CTG-Befundung
Hohe Zuverlässigkeit
Die Monitore der Serie Avalon FM sorgen für einen unterbrechungsfreien Datenfluss. Der optionale Akku ermöglicht kontinuierliche Überwachung beim Transport der Patientin innerhalb der Klinik. Darüber hinaus verfügen die Monitore über einen internen Sicherungsspeicher und eine LAN-Schnittstelle in Verbindung mit intelligenten Aufnehmern und einem Farb-Touchscreen.

Hohe Zuverlässigkeit
Großer Farbbildschirm
Der Farbbildschirm bietet große Ziffern und Grafiken sowie eine leicht ablesbare Anzeige der mütterlichen und fetalen EKG-Kurven.

Großer Farbbildschirm
Smart Pulse
Smart Pulse ermöglicht die automatische Koinzidenzprüfung. Mit dieser Funktion werden alle fetalen Herzfrequenzen und die Herzfrequenz der Mutter ständig miteinander verglichen. Auf diese Weise wird dafür gesorgt, dass jedes Signal separat gemessen wird – für zusätzliche Sicherheit.

Smart Pulse
Verbindung zu IntelliSpace Perinatal
Der Avalon FM20 Fetalmonitor kann mit IntelliSpace Perinatal, dem Überwachungs- und Datenmanagementsystem von Philips, verbunden werden. Dies ermöglicht die Datenerfassung während der gesamten Patientenversorgung: von den ersten Vorsorgeterminen über Entbindung, Wochenbett und Säuglingspflege bis hin zu Entlassung und Nachsorgeterminen.

Verbindung zu IntelliSpace Perinatal
Funktionalität zur Überwachung von Drillingen
Nur die Avalon FM Serie ermöglicht die Überwachung von Drillingen mit nur einem Monitor unter Verwendung der gleichen Ultraschallfrequenz. So kann ein Monitor bei einer Vielzahl klinischer Anforderungen eingesetzt werden.

Funktionalität zur Überwachung von Drillingen
Optionaler externer Touchscreen
Der optionale externe Touchscreen erlaubt dem Klinikpersonal die flexible Interaktion mit dem Fetalmonitor und bietet beste Sicht auch für die werdende Mutter und ihre Begleitung.

Optionaler externer Touchscreen
Smart-Aufnehmer
Die Smart-Aufnehmer sind mit Kontrolllämpchen ausgestattet und werden beim Anschluss an den Fetalmonitor automatisch erkannt. Beim Anschluss an den Monitor werden die vom Aufnehmer erfassten Daten automatisch im richtigen Format auf dem Bildschirm angezeigt, was die Bedienung für das Klinikteam erleichtert.

Smart-Aufnehmer
Messung zahlreicher Parameter
Dieser Antepartum- und Intrapartum-Monitor ermöglicht die Überwachung zahlreicher Parameter: separate Messung des mütterlichen Pulses, integrierte Überwachung der mütterlichen Pulsfrequenz und des mütterlichen Blutdrucks, externe Überwachung von fetalen Herzfrequenzen, Wehentätigkeit und Kindsbewegungen. Die SpO2-Überwachung der Mutter ist ebenfalls standardmäßig enthalten.

Messung zahlreicher Parameter
Technische Daten

Batterie
Batterie
Betriebsdauer (optional)
  • Bis zu vier Stunde(n)
Allgemein
Allgemein
Überwachungsphase
  • Antepartal
Patiententyp
  • Mutter und Kind
Kurven
Kurven
Nicht zur Diagnostik
  • MEKG
Parameter
Parameter
Extern gemessene fetale Parameter
  • US/Toco
Überwachung von Zwillingen
  • Standard
Überwachung von Drillingen
  • Optional
Intern gemessene fetale Parameter
  • --
Mütterliche Parameter
  • MEKG, NBP, Puls
Smart Pulse Technologie
  • Standard
Automatische Koinzidenzprüfung
  • Standard
Kineto-CTG
  • Standard
Schnittstellen
Schnittstellen
PS/2-Schnittstellen
  • Optional
Schnittstellen
Schnittstellen
Systemschnittstelle (optional)
  • Seriell, LAN
Messwerte
Messwerte
NST-Zeitgeber
  • Standard
NST-CTG-Befundung (optional)
  • Bis zu drei fetale Herzfrequenzen (FHF)
Datenspeicherung
Datenspeicherung
Datenpuffer
  • Bis zu einer Stunde(n)
Gewicht
Gewicht
Gewicht ohne Akku-Option
  • 5,1 kg
Gewicht mit Akku-Option
  • 5,3 kg
Bildschirm
Bildschirm
Bildschirm
  • 6,5 Zoll/16,51 cm
Touchscreen-Bedienung
  • Optional
