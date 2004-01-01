Suchbegriffe
Wie können Sie wichtige Patientendaten von verschiedenen Geräten in der Versorgungsumgebung zusammenführen? Das IntelliBridge EC10 Modul konsolidiert Daten von Point-of-Care-Geräten, die dann auf IntelliVue Patientenmonitoren angezeigt und an Krankenhausinformationssysteme übertragen werden.
In klinischen Umgebungen ist es von Vorteil, wenn man sich auf Anhieb einen umfassenden Überblick über den allgemeinen Zustand der Patienten verschaffen kann. Das Philips IntelliBridge EC10 Modul erfasst Echtzeitdaten von bis zu vier Bettgeräten zur Anzeige auf einem Monitor.
Philips IntelliBridge Enterprise bietet eine einzige, auf Standards basierende Schnittstelle für die Interoperabilität zwischen Ihren Medizinsystemen von Philips und den Informationssystemen Ihrer Einrichtung. Dank dieser Interoperabilität lassen sich Komplexität und Kosten in Ihrer Einrichtung reduzieren.
