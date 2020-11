Der IntelliVue MX500 kombiniert leistungsstarke Überwachungsfunktionen und flexible Transportierbarkeit in einem kompakten Gerät. Er liefert auf einen Blick umfassende Patientendaten und kann in Situationen, in denen viele Patienten und Prioritäten Ihre Aufmerksamkeit benötigen, den entscheidenden Unterschied ausmachen.