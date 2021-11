Integrierte Sicherheitsfunktionen

Sicherheit ist integraler Bestandteil unsere EKG-Kabelfamilie. So ist ein elektrischer Sicherheitsstecker an allen Leitungen und Stammkabeln Standard, um einen versehentlichen Elektrodenkontakt zu verhindern. Die spezielle Bauweise der OP-Stammkabel und -leitungen minimiert die Verbrennungsgefahr an der Elektrodenstelle während der elektrochirurgischen Eingriffen.