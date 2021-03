Haftmittelfreier Ein-Patienten-SpO₂-Wickelsensor für Neugeborene/Kleinkinder/Erwachsene

Der haftmittelfreie Ein-Patienten-Pulsoxymetrie-Wickelsensor M1134A von Philips ist auf den Schutz empfindlicher Haut ausgelegt und liefert gleichzeitig ein hochwertiges Signal. Er kann bei Neugeborenen unter 3 kg am Fuß oder an der Hand, bei Kindern von 10–20 kg am großen Zeh oder am Daumen und bei Erwachsenen über 40 kg am Finger angelegt werden.