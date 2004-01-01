EmboGuide mit XperCT Dual ist das erste Arbeitsablauf-basierte Tool zur Unterstützung bei der Erkennung und Behandlung von Tumoren und Versorgungsgefäßen für multiple Läsionen. Eine Studie zeigte, dass EmboGuide 39% mehr Versorgungsgefäße als die standardmäßige nicht selektive DSA erkennt.¹
Kontakt anfordern
Lassen Sie uns in Kontakt treten!
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.Ich verstehe
Tel.: 0800 33 33 5 44
Technischer Kundenservice
Melden Sie sich bei Störungen oder Fragen zu Ihren Philips Produkten. Sie erreichen uns von Montag – Freitag von 7.00 – 19.00 Uhr.
Tel.: 0800 33 33 5 44
Erkennt 39% mehr HCC-Versorgungsgefäße als DSA
Erkennt 39% mehr HCC-Versorgungsgefäße als DSA
Erkennt 39% mehr HCC-Versorgungsgefäße als DSA
Erkennt 39% mehr HCC-Versorgungsgefäße als DSA
MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor
MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor
MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor
MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor
Schnelle Erkennung und Volumenmessung
Schnelle Erkennung und Volumenmessung
Schnelle Erkennung und Volumenmessung
Schnelle Erkennung und Volumenmessung
Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen
Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen
Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen
Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen
Präzise Navigation zum Ziel
Präzise Navigation zum Ziel
Präzise Navigation zum Ziel
Präzise Navigation zum Ziel
Erkennt 39% mehr HCC-Versorgungsgefäße als DSA
Erkennt 39% mehr HCC-Versorgungsgefäße als DSA
Erkennt 39% mehr HCC-Versorgungsgefäße als DSA
Erkennt 39% mehr HCC-Versorgungsgefäße als DSA
MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor
MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor
MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor
MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor
Schnelle Erkennung und Volumenmessung
Schnelle Erkennung und Volumenmessung
Schnelle Erkennung und Volumenmessung
Schnelle Erkennung und Volumenmessung
Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen
Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen
Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen
Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen
Präzise Navigation zum Ziel
Präzise Navigation zum Ziel
Präzise Navigation zum Ziel
Präzise Navigation zum Ziel
Produkt anzeigen
Produkt anzeigen
XperGuide bietet eine Live-3D-Bildführung der Nadel, die Ihnen die Durchführung von perkutanen Nadeleingriffen im interventionellen Labor ermöglicht. Dabei werden Daten von Live-Durchleuchtung und 3D-Weichgewebe-Bildgebung aus zuvor durchgeführten CT- oder MR-Scans oder Philips XperCT Bildern überlagert, wodurch Sie Informationen über Pfad und Ziel der Nadel erhalten.
Produkt anzeigen
Erleben Sie die leistungsstarken kardiologischen und vaskulären Interventionen mit der Azurion 7 Serie mit 20"-Flachdetektor (Diagonale: 50,8 cm). Diese innovative Lösung für die bildgeführte Therapie wurde entwickelt, um Ihnen effizientere Arbeitsabläufe und eine hervorragende Patientenversorgung zu ermöglichen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
Produkt anzeigen
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.Ich verstehe
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.Ich verstehe
Land auswählenDeutschland (Deutsch)
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.