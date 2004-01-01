Darstellung und Planung des Nadelpfades

Sie können den Pfad der Nadel auf zwei Arten planen: über das Zeichnen eines virtuellen Weges oder das Festlegen von Eintritts- und Zielposition bei verschiedenen XperCT-, MR- oder CT-Schichten. XperGuide berechnet anhand gesetzter Markierungspunkte die optimale Projektionswinkeleinstellung, die über das tischnahe Xper Modul automatisch angefahren werden kann. Dies kann auch für mehrere virtuelle Nadelsimulationen erfolgen. XperGuide erkennt nicht nur veränderte Nadelpositionen, sondern passt die Überlagerung auch bei Änderungen im Projektionswinkel oder FDA an.