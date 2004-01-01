Suchbegriffe

XperGuide bietet eine Live-3D-Bildführung der Nadel, die Ihnen die Durchführung von perkutanen Nadeleingriffen im interventionellen Labor ermöglicht. Dabei werden Daten von Live-Durchleuchtung und 3D-Weichgewebe-Bildgebung aus zuvor durchgeführten CT- oder MR-Scans oder Philips XperCT Bildern überlagert, wodurch Sie Informationen über Pfad und Ziel der Nadel erhalten.

XperGuide visualisiert in Echtzeit die Nadelposition in Relation zum Gewebe – basierend auf einer Überlagerung von Live-Durchleuchtungsbildern mit einem CT-Datensatz aus einer präprozeduralen CT-Aufnahme oder einem XperCT. Die Live-Bildführung ermöglicht ein zuverlässiges Platzieren und Vorschieben der Interventionsnadel.

XperGuide visualisiert in Echtzeit die Nadelposition in Relation zum Gewebe – basierend auf einer Überlagerung von Live-Durchleuchtungsbildern mit einem CT-Datensatz aus einer präprozeduralen CT-Aufnahme oder einem XperCT. Die Live-Bildführung ermöglicht ein zuverlässiges Platzieren und Vorschieben der Interventionsnadel.
XperGuide visualisiert in Echtzeit die Nadelposition in Relation zum Gewebe – basierend auf einer Überlagerung von Live-Durchleuchtungsbildern mit einem CT-Datensatz aus einer präprozeduralen CT-Aufnahme oder einem XperCT. Die Live-Bildführung ermöglicht ein zuverlässiges Platzieren und Vorschieben der Interventionsnadel.
Sie können den Pfad der Nadel auf zwei Arten planen: über das Zeichnen eines virtuellen Weges oder das Festlegen von Eintritts- und Zielposition bei verschiedenen XperCT-, MR- oder CT-Schichten. XperGuide berechnet anhand gesetzter Markierungspunkte die optimale Projektionswinkeleinstellung, die über das tischnahe Xper Modul automatisch angefahren werden kann. Dies kann auch für mehrere virtuelle Nadelsimulationen erfolgen. XperGuide erkennt nicht nur veränderte Nadelpositionen, sondern passt die Überlagerung auch bei Änderungen im Projektionswinkel oder FDA an.

Sie können den Pfad der Nadel auf zwei Arten planen: über das Zeichnen eines virtuellen Weges oder das Festlegen von Eintritts- und Zielposition bei verschiedenen XperCT-, MR- oder CT-Schichten. XperGuide berechnet anhand gesetzter Markierungspunkte die optimale Projektionswinkeleinstellung, die über das tischnahe Xper Modul automatisch angefahren werden kann. Dies kann auch für mehrere virtuelle Nadelsimulationen erfolgen. XperGuide erkennt nicht nur veränderte Nadelpositionen, sondern passt die Überlagerung auch bei Änderungen im Projektionswinkel oder FDA an.
Sie können den Pfad der Nadel auf zwei Arten planen: über das Zeichnen eines virtuellen Weges oder das Festlegen von Eintritts- und Zielposition bei verschiedenen XperCT-, MR- oder CT-Schichten. XperGuide berechnet anhand gesetzter Markierungspunkte die optimale Projektionswinkeleinstellung, die über das tischnahe Xper Modul automatisch angefahren werden kann. Dies kann auch für mehrere virtuelle Nadelsimulationen erfolgen. XperGuide erkennt nicht nur veränderte Nadelpositionen, sondern passt die Überlagerung auch bei Änderungen im Projektionswinkel oder FDA an.
