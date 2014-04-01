Dedizierte Spule mit 8 Elementen für eine ausgezeichnete pädiatrische Torso- und Herzbildgebung. Die Spule ist für Neugeborene ausgelegt, jedoch auch für Kinder mit einem Gewicht von bis zu 10 kg geeignet. Dank der geteilten Bauform kann die Oberseite der Spule abgenommen werden, was einen einfachen Zugang zum Patienten ermöglicht. Als zusätzliche Lagerungshilfe ist eine Einlegeschale vorgesehen. Eine umschließende Unterlage steht für die Aufnahme größerer Patienten zur Verfügung.
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