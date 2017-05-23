Suchbegriffe

EchoNavigator fusioniert automatisch Live-3D-TEE und Live-Röntgen in Echtzeit. Die Lösung unterstützt Kardiologieteams mit intuitiver Bildführung bei Verfahren, bei denen sowohl Echtzeit-Röntgen- als auch Echobildgebung verwendet und fusioniert werden.

Eigenschaften
Automatische Markierungen zur Orientierung
Automatische Markierungen zur Orientierung

Automatische Markierungen zur Orientierung

Auf den Weichgewebsstrukturen im Echokardiogramm platzierte Markierungen erscheinen automatisch zur Orientierung auf dem Röntgenbild.

Automatische Markierungen zur Orientierung

Automatische Markierungen zur Orientierung
Auf den Weichgewebsstrukturen im Echokardiogramm platzierte Markierungen erscheinen automatisch zur Orientierung auf dem Röntgenbild.

Automatische Markierungen zur Orientierung

Auf den Weichgewebsstrukturen im Echokardiogramm platzierte Markierungen erscheinen automatisch zur Orientierung auf dem Röntgenbild.
Automatische Markierungen zur Orientierung
Automatische Markierungen zur Orientierung

Automatische Markierungen zur Orientierung

Auf den Weichgewebsstrukturen im Echokardiogramm platzierte Markierungen erscheinen automatisch zur Orientierung auf dem Röntgenbild.
Fördert Teamarbeit und Kommunikation im Labor
Reibungslose Arbeitsabläufe

Reibungslose Arbeitsabläufe

Transparente Kommunikation und Verständigung zwischen dem Echokardiographen und dem interventionellen Kardiologen oder Chirurgen sind wichtig, um eine einheitliche Vorgehensweise sicherzustellen. Durch automatisches Verknüpfen von Echo- und Röntgenbildern beschleunigt EchoNavigator diesen Prozess und erleichtert die Zusammenarbeit.

Reibungslose Arbeitsabläufe

Reibungslose Arbeitsabläufe
Transparente Kommunikation und Verständigung zwischen dem Echokardiographen und dem interventionellen Kardiologen oder Chirurgen sind wichtig, um eine einheitliche Vorgehensweise sicherzustellen. Durch automatisches Verknüpfen von Echo- und Röntgenbildern beschleunigt EchoNavigator diesen Prozess und erleichtert die Zusammenarbeit.

Reibungslose Arbeitsabläufe

Transparente Kommunikation und Verständigung zwischen dem Echokardiographen und dem interventionellen Kardiologen oder Chirurgen sind wichtig, um eine einheitliche Vorgehensweise sicherzustellen. Durch automatisches Verknüpfen von Echo- und Röntgenbildern beschleunigt EchoNavigator diesen Prozess und erleichtert die Zusammenarbeit.
Fördert Teamarbeit und Kommunikation im Labor
Reibungslose Arbeitsabläufe

Reibungslose Arbeitsabläufe

Transparente Kommunikation und Verständigung zwischen dem Echokardiographen und dem interventionellen Kardiologen oder Chirurgen sind wichtig, um eine einheitliche Vorgehensweise sicherzustellen. Durch automatisches Verknüpfen von Echo- und Röntgenbildern beschleunigt EchoNavigator diesen Prozess und erleichtert die Zusammenarbeit.
Live 3D TEE
Zusätzliche Referenz durch TEE-Konus

Zusätzliche Referenz durch TEE-Konus

Das TEE-Sichtfeld (Konus) wird als Umriss angezeigt, der für Ihre Arbeit einen zusätzlichen Referenzpunkt bietet. Die transösophageale 3D-Echokardiographie (3D-TEE) liefert wichtige Einblicke in die Weichgewebsanatomie.

Zusätzliche Referenz durch TEE-Konus

Zusätzliche Referenz durch TEE-Konus
Das TEE-Sichtfeld (Konus) wird als Umriss angezeigt, der für Ihre Arbeit einen zusätzlichen Referenzpunkt bietet. Die transösophageale 3D-Echokardiographie (3D-TEE) liefert wichtige Einblicke in die Weichgewebsanatomie.

Zusätzliche Referenz durch TEE-Konus

Das TEE-Sichtfeld (Konus) wird als Umriss angezeigt, der für Ihre Arbeit einen zusätzlichen Referenzpunkt bietet. Die transösophageale 3D-Echokardiographie (3D-TEE) liefert wichtige Einblicke in die Weichgewebsanatomie.
Live 3D TEE
Zusätzliche Referenz durch TEE-Konus

Zusätzliche Referenz durch TEE-Konus

Das TEE-Sichtfeld (Konus) wird als Umriss angezeigt, der für Ihre Arbeit einen zusätzlichen Referenzpunkt bietet. Die transösophageale 3D-Echokardiographie (3D-TEE) liefert wichtige Einblicke in die Weichgewebsanatomie.
Drei verschiedene Perspektiven
Drei verschiedene Perspektiven zur besseren Visualisierung

Drei verschiedene Perspektiven zur besseren Visualisierung

Es können bis zu drei verschiedene Echoansichten anatomischer Strukturen gleichzeitig gezeigt werden, um die Visualisierung von Weichgewebsanatomie und Position des Implantats zu verbessern.

Drei verschiedene Perspektiven zur besseren Visualisierung

Drei verschiedene Perspektiven zur besseren Visualisierung
Es können bis zu drei verschiedene Echoansichten anatomischer Strukturen gleichzeitig gezeigt werden, um die Visualisierung von Weichgewebsanatomie und Position des Implantats zu verbessern.

Drei verschiedene Perspektiven zur besseren Visualisierung

Es können bis zu drei verschiedene Echoansichten anatomischer Strukturen gleichzeitig gezeigt werden, um die Visualisierung von Weichgewebsanatomie und Position des Implantats zu verbessern.
Drei verschiedene Perspektiven
Drei verschiedene Perspektiven zur besseren Visualisierung

Drei verschiedene Perspektiven zur besseren Visualisierung

Es können bis zu drei verschiedene Echoansichten anatomischer Strukturen gleichzeitig gezeigt werden, um die Visualisierung von Weichgewebsanatomie und Position des Implantats zu verbessern.
Intuitive Verknüpfung und automatische Ausrichtung
Durchgehend dieselbe Ausrichtung und Perspektive

Durchgehend dieselbe Ausrichtung und Perspektive

Position und Ausrichtung des TEE-Schallkopfes werden automatisch im Röntgenbild verfolgt, wodurch sich Echo- und Röntgenbild bei einer Neupositionierung des C-Bogens synchron bewegen können.

Durchgehend dieselbe Ausrichtung und Perspektive

Durchgehend dieselbe Ausrichtung und Perspektive
Position und Ausrichtung des TEE-Schallkopfes werden automatisch im Röntgenbild verfolgt, wodurch sich Echo- und Röntgenbild bei einer Neupositionierung des C-Bogens synchron bewegen können.

Durchgehend dieselbe Ausrichtung und Perspektive

Position und Ausrichtung des TEE-Schallkopfes werden automatisch im Röntgenbild verfolgt, wodurch sich Echo- und Röntgenbild bei einer Neupositionierung des C-Bogens synchron bewegen können.
Intuitive Verknüpfung und automatische Ausrichtung
Durchgehend dieselbe Ausrichtung und Perspektive

Durchgehend dieselbe Ausrichtung und Perspektive

Position und Ausrichtung des TEE-Schallkopfes werden automatisch im Röntgenbild verfolgt, wodurch sich Echo- und Röntgenbild bei einer Neupositionierung des C-Bogens synchron bewegen können.
Schnell-Zoom und Bildanordnung
Ansichten bequem am Untersuchungstisch ändern

Ansichten bequem am Untersuchungstisch ändern

Ansichten der anatomischen Strukturen in den Echodaten lassen sich einfach am Untersuchungstisch ändern.

Ansichten bequem am Untersuchungstisch ändern

Ansichten bequem am Untersuchungstisch ändern
Ansichten der anatomischen Strukturen in den Echodaten lassen sich einfach am Untersuchungstisch ändern.

Ansichten bequem am Untersuchungstisch ändern

Ansichten der anatomischen Strukturen in den Echodaten lassen sich einfach am Untersuchungstisch ändern.
Schnell-Zoom und Bildanordnung
Ansichten bequem am Untersuchungstisch ändern

Ansichten bequem am Untersuchungstisch ändern

Ansichten der anatomischen Strukturen in den Echodaten lassen sich einfach am Untersuchungstisch ändern.
Schnell, intuitiv, modalitätenübergreifend
Modalitätenübergreifende Bildführung

Modalitätenübergreifende Bildführung

Der intuitive EPIQ Touchscreen des EPIQ CVxi Systems ermöglicht ein nahtloses Umschalten zwischen Live-Echo- und Live-Röntgen-Ansichten. Bearbeiten Sie schnell multimodale Layouts, wählen Sie die gewünschten 2D/3D-Ansichten aus und fügen Sie anatomische Marker hinzu, um die Navigation von Kathetern und Devices zu unterstützen.

Modalitätenübergreifende Bildführung

Modalitätenübergreifende Bildführung
Der intuitive EPIQ Touchscreen des EPIQ CVxi Systems ermöglicht ein nahtloses Umschalten zwischen Live-Echo- und Live-Röntgen-Ansichten. Bearbeiten Sie schnell multimodale Layouts, wählen Sie die gewünschten 2D/3D-Ansichten aus und fügen Sie anatomische Marker hinzu, um die Navigation von Kathetern und Devices zu unterstützen.

Modalitätenübergreifende Bildführung

Der intuitive EPIQ Touchscreen des EPIQ CVxi Systems ermöglicht ein nahtloses Umschalten zwischen Live-Echo- und Live-Röntgen-Ansichten. Bearbeiten Sie schnell multimodale Layouts, wählen Sie die gewünschten 2D/3D-Ansichten aus und fügen Sie anatomische Marker hinzu, um die Navigation von Kathetern und Devices zu unterstützen.
Schnell, intuitiv, modalitätenübergreifend
Modalitätenübergreifende Bildführung

Modalitätenübergreifende Bildführung

Der intuitive EPIQ Touchscreen des EPIQ CVxi Systems ermöglicht ein nahtloses Umschalten zwischen Live-Echo- und Live-Röntgen-Ansichten. Bearbeiten Sie schnell multimodale Layouts, wählen Sie die gewünschten 2D/3D-Ansichten aus und fügen Sie anatomische Marker hinzu, um die Navigation von Kathetern und Devices zu unterstützen.
Erstellung von 3D-Segmentierungsmodellen
Erstellung von 3D-Segmentierungsmodellen des Herzens

Erstellung von 3D-Segmentierungsmodellen des Herzens

Orientierungshilfen und Modelle aus der Echobildgebung werden automatisch im Röntgenbild wiedergegeben und bieten wertvollen Kontext. Sie erhalten eine schrittweise Anleitung zur Erstellung von Beschriftungen für den optimalen transseptalen Bereich und profitieren von der Modellierung der Mitralklappenanatomie inklusive Klappensegeln.

Erstellung von 3D-Segmentierungsmodellen des Herzens

Erstellung von 3D-Segmentierungsmodellen des Herzens
Orientierungshilfen und Modelle aus der Echobildgebung werden automatisch im Röntgenbild wiedergegeben und bieten wertvollen Kontext. Sie erhalten eine schrittweise Anleitung zur Erstellung von Beschriftungen für den optimalen transseptalen Bereich und profitieren von der Modellierung der Mitralklappenanatomie inklusive Klappensegeln.

Erstellung von 3D-Segmentierungsmodellen des Herzens

Orientierungshilfen und Modelle aus der Echobildgebung werden automatisch im Röntgenbild wiedergegeben und bieten wertvollen Kontext. Sie erhalten eine schrittweise Anleitung zur Erstellung von Beschriftungen für den optimalen transseptalen Bereich und profitieren von der Modellierung der Mitralklappenanatomie inklusive Klappensegeln.
Erstellung von 3D-Segmentierungsmodellen
Erstellung von 3D-Segmentierungsmodellen des Herzens

Erstellung von 3D-Segmentierungsmodellen des Herzens

Orientierungshilfen und Modelle aus der Echobildgebung werden automatisch im Röntgenbild wiedergegeben und bieten wertvollen Kontext. Sie erhalten eine schrittweise Anleitung zur Erstellung von Beschriftungen für den optimalen transseptalen Bereich und profitieren von der Modellierung der Mitralklappenanatomie inklusive Klappensegeln.
Klare Sicht auf die wichtigen Details
Klare Sicht auf die wichtigen Details

Klare Sicht auf die wichtigen Details

Mit automatischen MPR-Ansichten auf der Grundlage von 3D-Herzmodellen und Presets für Aorten-, Mitral- und Trikuspidalklappe erhalten Sie einen aussagekräftigen klinischen Überblick. Dank MultiVue Integration können Sie die MultiVue Ebenen bearbeiten und für die Fusionsansicht auswählen.

Klare Sicht auf die wichtigen Details

Klare Sicht auf die wichtigen Details
Mit automatischen MPR-Ansichten auf der Grundlage von 3D-Herzmodellen und Presets für Aorten-, Mitral- und Trikuspidalklappe erhalten Sie einen aussagekräftigen klinischen Überblick. Dank MultiVue Integration können Sie die MultiVue Ebenen bearbeiten und für die Fusionsansicht auswählen.

Klare Sicht auf die wichtigen Details

Mit automatischen MPR-Ansichten auf der Grundlage von 3D-Herzmodellen und Presets für Aorten-, Mitral- und Trikuspidalklappe erhalten Sie einen aussagekräftigen klinischen Überblick. Dank MultiVue Integration können Sie die MultiVue Ebenen bearbeiten und für die Fusionsansicht auswählen.
Klare Sicht auf die wichtigen Details
Klare Sicht auf die wichtigen Details

Klare Sicht auf die wichtigen Details

Mit automatischen MPR-Ansichten auf der Grundlage von 3D-Herzmodellen und Presets für Aorten-, Mitral- und Trikuspidalklappe erhalten Sie einen aussagekräftigen klinischen Überblick. Dank MultiVue Integration können Sie die MultiVue Ebenen bearbeiten und für die Fusionsansicht auswählen.
