EchoNavigator fusioniert automatisch Live-3D-TEE und Live-Röntgen in Echtzeit. Die Lösung unterstützt Kardiologieteams mit intuitiver Bildführung bei Verfahren, bei denen sowohl Echtzeit-Röntgen- als auch Echobildgebung verwendet und fusioniert werden.

Automatische Markierungen zur Orientierung
Reibungslose Arbeitsabläufe
Zusätzliche Referenz durch TEE-Konus
Drei verschiedene Perspektiven zur besseren Visualisierung
Durchgehend dieselbe Ausrichtung und Perspektive
Ansichten bequem am Untersuchungstisch ändern
Modalitätenübergreifende Bildführung
Erstellung von 3D-Segmentierungsmodellen des Herzens
Klare Sicht auf die wichtigen Details
Automatische Markierungen zur Orientierung
Reibungslose Arbeitsabläufe
Zusätzliche Referenz durch TEE-Konus
Drei verschiedene Perspektiven zur besseren Visualisierung
Durchgehend dieselbe Ausrichtung und Perspektive
Ansichten bequem am Untersuchungstisch ändern
Modalitätenübergreifende Bildführung
Erstellung von 3D-Segmentierungsmodellen des Herzens
Klare Sicht auf die wichtigen Details
EPIQ CVxi, unser kardiovaskuläres Ultraschallsystem der Premiumklasse, das auf der Grundlage unserer innovativen, modularen, branchenführenden Ultraschallplattform aufgebaut ist, verfügt über leistungsstarke KI-gestützten Funktionen und nSIGHT Imaging, um die Komplexität der heutigen Zeit zu überwinden und völlig neue Maßstäbe in der Echokardiographie zu setzen. So erreichen Sie mit verfügbaren Innovationen und intelligenteren Arbeitsabläufen Verfahrenssicherheit.
Erleben Sie die leistungsstarken kardiologischen und vaskulären Interventionen mit der Azurion 7 Serie mit 12″-Flachdetektor (Diagonale: 30,5 cm). Diese innovative Lösung für die bildgeführte Therapie wurde entwickelt, um Ihnen effizientere Arbeitsabläufe und eine hervorragende Patientenversorgung zu ermöglichen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
Erleben Sie die leistungsstarken kardiologischen und vaskulären Interventionen mit der Azurion 7 Serie mit 20"-Flachdetektor (Diagonale: 50,8 cm). Diese innovative Lösung für die bildgeführte Therapie wurde entwickelt, um Ihnen effizientere Arbeitsabläufe und eine hervorragende Patientenversorgung zu ermöglichen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
EP navigator unterstützt die intuitive 3D-Katheterbildführung bei AF-Ablationsverfahren. Das Tool liefert ein detailliertes 3D-Bild der Anatomie, das präzise registriert und über ein 2D-Live-Durchleuchtungsbild gelegt werden kann, um komplexe Verfahren zu unterstützen.
Bei komplexeren minimal-invasiven Eingriffen ist ein Hybrid-OP unerlässlich. Er bietet die Flexibilität, sowohl offene als auch minimal-invasive Verfahren im selben Raum durchzuführen. Der Philips Hybrid-OP vereint erweiterte Lösungen für die bildgeführte Therapie mit OP-Lösungen von Getinge, darunter OP-Tisch, deckenmontierte Geräte, LAF-System, Anästhesie usw. So profitieren Sie nicht nur von der hervorragenden Bildgebung und der Flexibilität unseres Azurion Bildgebungssystems, sondern auch von der nahtlosen Integration mit dem Maquet Magnus Tisch.
