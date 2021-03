xCalibrate

Unterstützung für multizentrische Forschung



Dank der verbesserten Stabilität mit ×Calibrate können internationale Kriterien bezüglich des einheitlichen Einsatzes von Scannern im Rahmen von multizentrischen Studien einfacher erfüllt werden, so beispielsweise auch die Kriterien der EARL (European Association for Nuclear Medicine Research Ltd.).



Ingenuity TF PET/CT enthält ein EARL-spezifisches Ganzkörper-Rekonstruktionsprotokoll, um den Einsatz des Systems in multizentrischen klinischen Studien zu unterstützen. Zur Erfüllung der EARL-Akkreditierungsrichtlinien kann dieses Protokoll nach Bedarf modifiziert werden, einschließlich der Filterungs- und Glättungsgrade.