Was war jetzt gleich nochmal Magnetresonanztomographie?



In diesem Kurs erklären wir Ihnen die Grundlagen der Magnetresonanztomographie und wie Sie die verschiedenen Einstellparameter nutzen können, um optimale Untersuchungsresultate zu erzielen.



Sie lernen den Umgang direkt am Probanden, als auch an der Konsole. Anhand verschiedener Fallbeispiele garantieren wir praxisnahes Lernen und regen zum Erfahrungsaustausch an.