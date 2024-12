Unser IT-Dienstleistungsvertrag für die Patientenüberwachung ermöglicht es Ihnen, sich auf die Versorgung Ihrer Patienten zu konzentrieren.

Unsere Dienstleistungen: Aufrechterhaltung der Sicherheit Ihrer Patientenüberwachungslösung

Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen IT- und Medizintechnik-Abteilungen in Ihrer Einrichtung

Sicherstellung einer hohen Betriebszeit und Systemverfügbarkeit Ihrer Geräte

Support von Experten rund um die Uhr an allen Wochentagen 1

Bei klinischen Innovationen immer einen Schritt voraus



1 Dienstleistungen können sich von Land zu Land unterscheiden - bitte wenden Sie sich an Ihren Philips Ansprechpartner.