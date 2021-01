Philips Healthcare Trainings für Anwender und Medizintechniker



Wir möchten, dass Sie Philips Patientenüberwachungslösungen effektiv nutzen können und trainieren Sie in unseren technischen Fortbildungen darin, wie die Monitore optimal konfiguriert werden. In unseren Theorie- und Praxiskombinierten Fortbildungen lernen und üben Sie die selbstständige Durchführung von STKs, MTKs/Funktionsprüfungen sowie die qualitätsgerechte Instandsetzung. Aufbaukurse vermitteln den Teilnehmern ein Know How zur professionellen Betreuung der installierten Monitorsysteme und Zentralen durch Optimierung der vorhandenen Konfiguration. Durch Erfahrungsaustausch und Diskussionen in der Gruppe gestalten wir ein praxisnahes Training. Wiederkehrende Fehlerquellen, werden angesprochen und unter Anleitung unserer Trainer effizient behoben.

Das IntelliVue Support Tool Mark 2 rundet das Servicekonzept effektiv ab und ermöglicht neben Softwarereload nach Ersatzteiltausch, auch das Klonen der Monitorkonfiguration. In unseren Anwenderkursen vermitteln wir den Teilnehmern ein aufbauendes Know How zur individuellen Anpassung von Alarm- und Parametereinstellungen an die jeweiligen Patientensituationen und die erweiterte Nutzung der Monitorfunktionen zur Optimierung des vorhandenen Workflows.