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Eingestellt

WhiteVisionFahrzeugscheinwerferlampe

12362WHVB1

Sicherheit war noch nie so attraktiv

Philips WhiteVision Lampen sorgen mit intensiver, weißer Xenon-Optik für Ihre Scheinwerfer nachts für ein tolles Fahrerlebnis. Die Helligkeit und das 60 % weißere Licht machen WhiteVision zur perfekten Kombination aus Stil und Sicherheit.

Alle Vorteile anzeigen

Intensiver, weißer Xenon-Effekt

Sicherheit war noch nie so attraktiv

  • Lampentyp: H11

  • Packung mit: 1

  • 12 V, 55 W

  • Style

Ein erstklassiges Fahrerlebnis mit intensivem, weißem Xenon-Effekt

Philips WhiteVision Scheinwerferlampen stellen jegliche blauen Fahrzeuglampen in den Schatten und sind die richtige Wahl für Fahrer, die stilvoll fahren möchten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit eingehen zu müssen. Mit einer hohen Farbtemperatur und einer eleganten, weißen Fassung ist WhiteVision das ultimative Upgrade für Ihre Scheinwerfer. Die patentierte Philips Beschichtungstechnologie der 3. Generation ist ein Meisterstück der Entwicklung und macht WhiteVision zur ersten Scheinwerferlampe mit einem wahrhaft weißen Licht.

Klarer Lichtstrahl mit intensivem weißem Licht

Klarer Lichtstrahl mit intensivem weißem Licht

Mit bis zu 3.700 Kelvin und intensivem weißen Licht leuchten Philips WhiteVision Scheinwerferlampen die Fahrbahn mit einem klaren, weißen Licht aus, das die Dunkelheit sofort erhellt. Ein erstklassiger Lichtstrahl für ein erstklassiges Fahrerlebnis.

Weißer Xenon-Effekt für hochwertige Optik

WhiteVision verleiht Ihrer Fahrzeugbeleuchtung den hochwertigen Look von High-End-Fahrzeugen.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogenlampen

  2. Anwendung variiert je nach Glühbirnentyp