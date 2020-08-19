Eingestellt
Scharfes Bild, effiziente Leistung
Laufen Sie zur Höchstform auf mit dem Philips 22“ Full-HD-Monitor. Lebendige und scharfe Full-HD-Auflösung gibt Ihnen die Fläche und Klarheit, die Sie zum Arbeiten brauchen. Durch Funktionen wie Höheneinstellung, Flimmerfreiheit und den LowBlue-Modus schont er die Augen.
B-Line
22 (21,5"/54,6 cm Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
Mit dem Netzschalter auf der Rückseite können Sie den Monitor komplett vom Netz nehmen, sodass Sie keinen Strom verbrauchen. Damit verbessern Sie Ihre CO2-Bilanz noch weiter.
Aufgrund der Art und Weise, wie die Helligkeit auf Bildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung geregelt wird, empfinden einige Benutzer ein Flimmern auf dem Bildschirm, was zur Ermüdung der Augen führt. Philips FlickerFree Technologie wendet eine neue Lösung zur Helligkeitsregelung an und reduziert so das Flimmern für mehr Sehkomfort.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
SamJK
19/08/2020
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Great monitor
Bought on basis of brand reputation and others reviews of the product. Great monitor, easy to set up (just needed adaptor for HDMI to fit Mac Pro, already had one). Very happy with the screen resolution for photo editing, spreadsheet etc, as well as the overall features and system management.
Vorteile
Resolution and brand
Nachteile
MacPro adaptor needed
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 221B8LHEB LCD monitor verfasst
Datum der Benutzung 2020-07-19
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 221B8LHEB LCD monitor verfasst
Datum der Benutzung 2020-07-19
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.