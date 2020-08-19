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Eingestellt

LCD-Monitor

221B8LHEB/01

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Scharfes Bild, effiziente Leistung

Laufen Sie zur Höchstform auf mit dem Philips 22“ Full-HD-Monitor. Lebendige und scharfe Full-HD-Auflösung gibt Ihnen die Fläche und Klarheit, die Sie zum Arbeiten brauchen. Durch Funktionen wie Höheneinstellung, Flimmerfreiheit und den LowBlue-Modus schont er die Augen.

Alle Vorteile anzeigen

für maximale Produktivität

Scharfes Bild, effiziente Leistung

  • B-Line

  • 22 (21,5"/54,6 cm Diagonale)

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

Kein Stromverbrauch durch Ausschalten mit dem Netzschalter

Mit dem Netzschalter auf der Rückseite können Sie den Monitor komplett vom Netz nehmen, sodass Sie keinen Strom verbrauchen. Damit verbessern Sie Ihre CO2-Bilanz noch weiter.

Dank des EasyRead Modus können Sie wie auf Papier lesen

Geringere Ermüdung der Augen dank FlickerFree Technologie

Aufgrund der Art und Weise, wie die Helligkeit auf Bildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung geregelt wird, empfinden einige Benutzer ein Flimmern auf dem Bildschirm, was zur Ermüdung der Augen führt. Philips FlickerFree Technologie wendet eine neue Lösung zur Helligkeitsregelung an und reduziert so das Flimmern für mehr Sehkomfort.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

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19/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Great monitor

Bought on basis of brand reputation and others reviews of the product. Great monitor, easy to set up (just needed adaptor for HDMI to fit Mac Pro, already had one). Very happy with the screen resolution for photo editing, spreadsheet etc, as well as the overall features and system management.

Vorteile

Resolution and brand

Nachteile

MacPro adaptor needed

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 221B8LHEB LCD monitor verfasst

Datum der Benutzung 2020-07-19

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 221B8LHEB LCD monitor verfasst

Datum der Benutzung 2020-07-19

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Haftungsausschlüsse

  1. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  2. Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.

  3. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.