ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Energy Label Europe E
    Produktfoto von vorne
  • Produktfoto von vorne
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Energy Label Europe E
    Produktfoto von vorne
  • Produktfoto von vorne
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto

Eingestellt

LCD-Monitor

221B8LJEB/00

3.8

| (29) Bewertungen

Scharfes Bild, effiziente Leistung

Laufen Sie zur Höchstform auf mit dem Philips 22“ Full-HD-Monitor. Lebendige und scharfe Full-HD-Auflösung gibt Ihnen die Fläche und Klarheit, die Sie zum Arbeiten brauchen. Durch Funktionen wie Höheneinstellung, Flimmerfreiheit und den LowBlue-Modus schont er die Augen.

Alle Vorteile anzeigen

für maximale Produktivität

Scharfes Bild, effiziente Leistung

  • B-Line

  • 22 (21,5"/54,6 cm Diagonale)

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

SmartImage Voreinstellungen für eine einfache Bildoptimierung

SmartImage Voreinstellungen für eine einfache Bildoptimierung

SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Fotos, Filme, Spiele, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck!

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.

LowBlue Modus für augenschonende Produktivität

LowBlue Modus für augenschonende Produktivität

Studien haben gezeigt, dass kurzwellige blaue Lichtstrahlen von LED-Bildschirmen genau wie UV-Strahlen zu Augenschäden führen und das Sehvermögen im Laufe der Zeit beeinflussen können. Der Philips LowBlue Modus verwendet eine intelligente Software-Technologie zur Reduzierung von schädlichem kurzwelligen blauen Licht und sorgt somit rundum für Wohlbefinden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

29

Bewertungen

01/01/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Großartiger Bildschirm

Die Ware ist sehr schnell lieferbar. Das Aufbauen ging sehr leicht, aufgrund der schö en Beschreibung. Bildqualität und Größe sind qualitativ sehr gut

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 271B8QJEB LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2019-12-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 271B8QJEB LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2019-12-01

29/01/2019

Deutschland

Deutschland

Sagenhaft...

Habe dieses Produkt im Austausch für eine andere defekte Soundbar für eine faire Zuzahlung bekommen. Der Klang ist einfach nur klasse. Satte, saubere Bässe, tolle Effekte im Heimkino. Einziger Kritikpunkt: der doch sehr hohe Preis.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für B8 SkyQuake Soundbar-Lautsprecher verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für B8 SkyQuake Soundbar-Lautsprecher verfasst

21/07/2018

Deutschland

Deutschland

tolles gerät super sound

es ist eine tolle Soundbar sie macht einen guten satten klang und sieht dabei noch richtig gut und edel aus. sie ist hochwertig verarbeitet. Installation und Montage sind einfach wenn man die Schnellanleitung zur Hand nimmt. zu bedenken gibst nur eins,es ist kein echtes 5.1 Soundsystem dafür fehlen die Lautsprecher hinter der Sitzposition. es ist eine Soundbar aber dafür wirklich guter und satter Klang.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für B8 SkyQuake Soundbar-Lautsprecher verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für B8 SkyQuake Soundbar-Lautsprecher verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  2. Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.

  3. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.