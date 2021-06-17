Eingestellt
Zuverlässig und unentbehrlich
Unser S-Line Monitor sorgt für Effizienz im Unternehmen. Durch Funktionen wie Flimmerfreiheit und den LowBlue-Modus schont er die Augen und erhöht so die Produktivität.
S-Line
22 (21,5"/54,6 cm Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.
SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Fotos, Filme, Spiele, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck!
Aufgrund der Art und Weise, wie die Helligkeit auf Bildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung geregelt wird, empfinden einige Benutzer ein Flimmern auf dem Bildschirm, was zur Ermüdung der Augen führt. Philips FlickerFree Technologie wendet eine neue Lösung zur Helligkeitsregelung an und reduziert so das Flimmern für mehr Sehkomfort.
4.8
von 5
6
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Hackebeil
17/06/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Philips Monitor LCD
Ich hatte mehrere Monitore in Betracht, ich habe mich für den Philips entschieden und habe es nicht bereut. Ein tolles Gerät, sehr gute Einstellung brillantes Bild, tolle Lautsprecher einfach sehr gut.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 221S8LDAB LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2020-12-17
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 221S8LDAB LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2020-12-17
tinamädel
01/01/2021
Deutschland
Top-Monitor, weniger Stromverbrauch, klasse Bild,
Ich war anfangs skeptisch, aber der Monitor hat mich voll und ganz überzeugt, fährt superschnell hoch, hat einfach ein klasse Bild. verbraucht sehr wenig Strom, hat sehr gute Lautsprecher...Daumen hoch TOP Monitor
Vorteile
wenig Energieverbrauch, kontrastreiches Bild
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 221S8LDAB LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2020-12-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 221S8LDAB LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2020-12-01
weißnicht
02/04/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Gerät erfüllt alle meine Erwartungen
Die Darstellung ist klar und kontrastreich mit guter Farbdarstellung. Die Mikrofone haben einen guten Klang.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 221S8LDAB LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2019-03-02
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 221S8LDAB LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2019-03-02
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.