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Eingestellt

LCD-Monitor

221S8LDAB/00

4.8

| (6) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Zuverlässig und unentbehrlich

Unser S-Line Monitor sorgt für Effizienz im Unternehmen. Durch Funktionen wie Flimmerfreiheit und den LowBlue-Modus schont er die Augen und erhöht so die Produktivität.

Alle Vorteile anzeigen

für Effizienz im Unternehmen

Zuverlässig und unentbehrlich

  • S-Line

  • 22 (21,5"/54,6 cm Diagonale)

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

Integrierte Stereo-Lautsprecher für Multimedia

Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.

SmartImage Voreinstellungen für eine einfache Bildoptimierung

SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Fotos, Filme, Spiele, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck!

Geringere Ermüdung der Augen dank FlickerFree Technologie

Aufgrund der Art und Weise, wie die Helligkeit auf Bildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung geregelt wird, empfinden einige Benutzer ein Flimmern auf dem Bildschirm, was zur Ermüdung der Augen führt. Philips FlickerFree Technologie wendet eine neue Lösung zur Helligkeitsregelung an und reduziert so das Flimmern für mehr Sehkomfort.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.8

von 5

6

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

17/06/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Philips Monitor LCD

Ich hatte mehrere Monitore in Betracht, ich habe mich für den Philips entschieden und habe es nicht bereut. Ein tolles Gerät, sehr gute Einstellung brillantes Bild, tolle Lautsprecher einfach sehr gut.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 221S8LDAB LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2020-12-17

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 221S8LDAB LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2020-12-17

01/01/2021

Deutschland

Deutschland

Top-Monitor, weniger Stromverbrauch, klasse Bild,

Ich war anfangs skeptisch, aber der Monitor hat mich voll und ganz überzeugt, fährt superschnell hoch, hat einfach ein klasse Bild. verbraucht sehr wenig Strom, hat sehr gute Lautsprecher...Daumen hoch TOP Monitor

Vorteile

wenig Energieverbrauch, kontrastreiches Bild

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 221S8LDAB LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2020-12-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 221S8LDAB LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2020-12-01

02/04/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Gerät erfüllt alle meine Erwartungen

Die Darstellung ist klar und kontrastreich mit guter Farbdarstellung. Die Mikrofone haben einen guten Klang.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 221S8LDAB LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2019-03-02

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 221S8LDAB LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2019-03-02

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Haftungsausschlüsse

  1. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  2. Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.

  3. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.