Eingestellt
226E9QHAB/00
Gestochen scharfe Details – ein Design, das Grenzen überschreitet
Dieser elegante Brilliance Monitor bietet die beste Bildqualität und überschreitet die Grenzen des herkömmlichen Fernsehens. Das Display mit großem Betrachtungswinkel ermöglicht es Ihnen, von jedem Blickwinkel aus gestochen scharfe und lebendige Bilder zu genießen. Die flimmerfreie Bildwiedergabe sorgt für geringere Augenermüdung nach langem Fernsehen.
E-Line
22 (21,5"/54,6 cm Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
Beim Gaming sollte man sich nicht zwischen abgehakter Spielwiedergabe oder gestörten Frames entscheiden müssen. Dank des neuen Philips Monitors gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Erhalten Sie dank AMD FreeSync™ Technologie flüssige, störungsfreie Leistung bei jeder Bildrate, schnelle Bildschirmaktualisierung ohne Unterbrechungen sowie eine extrem kurze Reaktionszeit.
Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.
Die neuen Philips Monitore verfügen über extrem schmale Rahmen, die größtmögliche Bildgröße bei geringsten Ablenkungen ermöglichen. Besonders geeignet für Mehrfach-Display- oder Tiling-Aufstellungen etwa für Spiele, Grafikdesign oder berufliche Anwendungen, gibt Ihnen der Monitor mit ultraschmalem Rahmen das Gefühl, einen großen Monitor zu verwenden.
3.6
von 5
14
Bewertungen
theperson
30/12/2021
United Kingdom
Nice
Its just all-round good. I dont know if it is mountable tho?
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 226E9QHAB LCD monitor verfasst
Datum der Benutzung 2020-12-30
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 226E9QHAB LCD monitor verfasst
Datum der Benutzung 2020-12-30
Lion 66
07/07/2020
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Crystal Clear
Does exactly what I need it to do. Very easy to set up and very clear. Made working from home a lot easier.
Vorteile
Easy set up and clear flicker free image.
Nachteile
None
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 226E9QHAB LCD monitor verfasst
Datum der Benutzung 2019-06-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 226E9QHAB LCD monitor verfasst
Datum der Benutzung 2019-06-07
Keith68
10/10/2019
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Excellent product
This monitor does exactly what it is meant to do. It plugged straight in to my computer and worked first time. All I had to do was resize the image to fit the screen. The picture is very clear and sharp, and the high quality is particularly noticeable when playing videos. Using the menu is a bit fiddly and takes some getting used to but once everything is set up you should rarely need to use it. The base takes quite a bit of room on the desk but on the other hand the monitor is very stable. Overall excellent for the price.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 226E9QHAB LCD monitor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 226E9QHAB LCD monitor verfasst
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem HDMI-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.