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Eingestellt

BrillianceLCD-Monitor mit PowerSensor

240B7QPTEB/01

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Gestochen scharfe Bilder, effiziente Leistung

Der Philips PowerSensor Monitor verwendet 85 % wiederverwertete Kunststoffe. Mit seinem ohne PVC und bromierte Flammschutzmittel hergestellten Gehäuse ist er somit umweltfreundlich und produktiv zugleich.

Alle Vorteile anzeigen

mit PowerSensor

Gestochen scharfe Bilder, effiziente Leistung

  • B-Line

  • 24 (24,1"/61,1 cm Diagonale)

  • 1.920 x 1.200 (WUXGA)

PowerSensor spart bis zu 70 % Energie

PowerSensor ist ein integrierter Sensor, der durch das Aussenden und Empfangen unbedenklicher Infrarotsignale erkennt, ob sich der Benutzer in der Nähe des Geräts aufhält, und automatisch die Bildschirmhelligkeit reduziert, wenn der Benutzer sich vom Schreibtisch entfernt. So wird der Energieverbrauch um bis zu 70 % gesenkt und die Monitorlebensdauer verlängert.

IPS-Technologie für volle Farben bei großen Betrachtungswinkeln

IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen – selbst im 90-Grad-Schwenkmodus! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.

DisplayPort-Ausgang zum Anschließen weiterer Bildschirme

Mit dem DisplayPort-Ausgang können Sie mehrere hochauflösende Bildschirme mit nur einem Kabel über Ihr Hauptdisplay an Ihren PC anschließen. Durch die Reihenschaltung mehrerer Bildschirme erhalten Sie einen übersichtlichen Desktop ohne überflüssige Kabel.

Technische Daten

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Bewertungen

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von 5

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Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

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10/08/2019

Italia

Italia

un po' difficile da configurare

un po' difficile da configurare, il cavo USB era difettoso lo ho dovuto sostituire. ma rimane sempre al top dei monitor lcd

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor verfasst

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  2. Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.

  3. Schnelles Aufladen nach USB-BC 1.2-Standard

  4. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse