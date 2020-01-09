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Eingestellt

LCD-Monitor mit Ultra Wide Color

246E7QDAB/00

4.3

| (26) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.

Lebendige, realitätsgetreue Bilder

Dieser großartige Breitbild-Monitor mit Ultra Wide Color Technologie bietet atemberaubende Bildqualität in einem eleganten Design, das jedem Zuhause oder Büro einen frischen Look verleiht.

Alle Vorteile anzeigen

in einem eleganten Design

Lebendige, realitätsgetreue Bilder

  • E-Line

  • 24 (Bildfläche 23,6"/59,9 cm)

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

Geringere Ermüdung der Augen dank FlickerFree Technologie

Aufgrund der Art und Weise, wie die Helligkeit auf Bildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung geregelt wird, empfinden einige Benutzer ein Flimmern auf dem Bildschirm, was zur Ermüdung der Augen führt. Philips FlickerFree Technologie wendet eine neue Lösung zur Helligkeitsregelung an und reduziert so das Flimmern für mehr Sehkomfort.

Ultra Wide Color bietet eine breitere Farbpalette für lebendige Bilder

Die Ultra Wide Color Technologie bietet ein breiteres Farbspektrum für ein brillanteres Bild. Der Farbumfang von Ultra Wide Color produziert natürlichere Grüntöne, lebendigere Rottöne und tiefere Blautöne. Bringen Sie mit der Ultra Wide Color Technologie mehr Leben in Unterhaltungsmedien, Bilder und sogar in Ihr produktives Arbeiten.

Erstklassiges Hochglanzdesign verschönert Ihre Einrichtung

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

26

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

3

09/01/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gut

Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 323E7QDAB LCD-Display verfasst

Datum der Benutzung 2018-12-09

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 323E7QDAB LCD-Display verfasst

Datum der Benutzung 2018-12-09

06/02/2018

Deutschland

Deutschland

Schickes Gerät mit guter Bildqualität

Der Bildschirm war in 5 Minuten ausgepackt, aufgebaut und angeschlossen. Korrekturen waren nicht erforderlich. Ich habe allerdings versucht, mich im Menu zurecht zu finden. Das geht nicht gerade einfach. Das kenne ich von anderen Herstellern anders, nämlich bedienerfreundlicher. Daher gabs nur 4 Sterne für die Benutzerfreundlichkeit. Trotzdem eindeutige Kaufempfehlung, weil auch der Preis passte.

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Diese Bewertung wurde für 323E7QDAB LCD-Display verfasst

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24/11/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Top / Preis Leistung

Auspacken , Aufstellen los legen . Ich musste nichts außer der Schärfe nachstellen . Bin bis jetzt sehr zufrieden . Kaufempfehlung .

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 323E7QDAB LCD-Display verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 323E7QDAB LCD-Display verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Dieses Philips Display ist MHL-zertifiziert. Falls Ihr MHL-Gerät keine Verbindung herstellen kann oder nicht richtig funktioniert, schauen Sie in den FAQs zur Ihrem MHL-Gerät nach Anweisungen, oder wenden Sie sich direkt an den Hersteller. Möglicherweise verlangt der Gerätehersteller, dass Sie ein markenspezifisches MHL-Kabel oder einen Adapter erwerben, damit das Display funktioniert.

  2. Erfordert ein optionales MHL-zertifiziertes mobiles Gerät und MHL-Kabel (nicht enthalten). Bitte wenden Sie sich an den Anbieter Ihres MHL-Geräts, um Informationen zur Kompatibilität zu erhalten.

  3. Stand-by/Energiesparmodus von ErP ist nicht zutreffend für die MHL-Ladefunktion

  4. Eine vollständige Liste von MHL-fähigen Produkten finden Sie auf www.mhlconsortiun.org

  5. HDMI-Kabel variieren je nach Region und Modell.

  6. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  7. NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,7 %

  8. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.