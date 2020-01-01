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Eingestellt

4300 seriesLED TV

24PHS4304/12

4.1

| (20) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.

LED TV

Klein ist immer noch perfekt für den LED TV, der auch in engen Räumen seinen Platz findet. Pixel Plus HD sorgt für ein gestochen scharfes Bild und einen klaren Sound. Egal ob zum Bingen beim Kochen oder für Filme auf dem Laufband.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben.1

mit Pixel Plus HD

LED TV

  • 60 cm (24")

  • 200 Picture Performance Index

  • LED TV

  • Pixel Plus HD

Kristallklarer Klang aus Full-Range-Lautsprechern.

Einfach zu bewegen. Verdeckte Standhalterung hinten mit kleiner Stellfläche.

Klarer Dialog. Lebendige Effekte.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

20

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

01/01/2020

Deutschland

Deutschland

Einfach in der Ersteinrichtung zu bedienen

Das Gerät ist einfach in der Handhabung, Senderliste war ruck zuck eingestellt, hat richtig Spaß gemacht, das Bild ist gestochen scharf, toll für Naturaufnahmen

Vorteile

einfache Handhabung, tolles Bild, genügend Anschlüsse vorhanden

Nachteile

kein Netzschalter

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4300 series 24PHS4304 LED TV verfasst

Datum der Benutzung 2019-12-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4300 series 24PHS4304 LED TV verfasst

Datum der Benutzung 2019-12-01

31/07/2020

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Product voldoet prima

TV voldoet volledig aan onze verwachtingen. Goed duidelijk beeld, eenvoudig te bedienen.

Vorteile

Zie omschrijving

Nachteile

Geen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4300 series 24PHS4304 LED-TV verfasst

Datum der Benutzung 2020-03-31

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4300 series 24PHS4304 LED-TV verfasst

Datum der Benutzung 2020-03-31

05/04/2020

Italia

Italia

Ottimo

Ciao,sono soddisfatto molto ,il prodotto comodo e semplice da usare,consiglio

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4300 series 24PHS4304 TV LED verfasst

Datum der Benutzung 2019-03-05

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4300 series 24PHS4304 TV LED verfasst

Datum der Benutzung 2019-03-05

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  5. Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.