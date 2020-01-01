Eingestellt
LED TV
Klein ist immer noch perfekt für den LED TV, der auch in engen Räumen seinen Platz findet. Pixel Plus HD sorgt für ein gestochen scharfes Bild und einen klaren Sound. Egal ob zum Bingen beim Kochen oder für Filme auf dem Laufband.
60 cm (24")
200 Picture Performance Index
LED TV
Pixel Plus HD
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.1
von 5
20
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
Troll 85
01/01/2020
Deutschland
Einfach in der Ersteinrichtung zu bedienen
Das Gerät ist einfach in der Handhabung, Senderliste war ruck zuck eingestellt, hat richtig Spaß gemacht, das Bild ist gestochen scharf, toll für Naturaufnahmen
Vorteile
einfache Handhabung, tolles Bild, genügend Anschlüsse vorhanden
Nachteile
kein Netzschalter
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4300 series 24PHS4304 LED TV verfasst
Datum der Benutzung 2019-12-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4300 series 24PHS4304 LED TV verfasst
Datum der Benutzung 2019-12-01
Harryanny
31/07/2020
Nederland
Verifizierter Käufer
Product voldoet prima
TV voldoet volledig aan onze verwachtingen. Goed duidelijk beeld, eenvoudig te bedienen.
Vorteile
Zie omschrijving
Nachteile
Geen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4300 series 24PHS4304 LED-TV verfasst
Datum der Benutzung 2020-03-31
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2020-03-31
Arminn
05/04/2020
Italia
Ottimo
Ciao,sono soddisfatto molto ,il prodotto comodo e semplice da usare,consiglio
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4300 series 24PHS4304 TV LED verfasst
Datum der Benutzung 2019-03-05
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4300 series 24PHS4304 TV LED verfasst
Datum der Benutzung 2019-03-05
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.