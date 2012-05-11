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Eingestellt

LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

273P3LPHES/00

4.7

| (13) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Der innovative PowerSensor-Monitor spart Energie und Geld

Der umweltfreundliche, EPEAT Gold-zertifizierte Philips Professional LED-Monitor 273P3 mit intelligentem PowerSensor erkennt die Anwesenheit eines Benutzers und passt den Energieverbrauch entsprechend an. So spart er bis zu 80 % Energiekosten!

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Der innovative PowerSensor-Monitor spart Energie und Geld

  • P-line

  • 68,6 cm (27")

PowerSensor garantiert niedrigere Betriebskosten durch geringeren Energieverbrauch

PowerSensor garantiert niedrigere Betriebskosten durch geringeren Energieverbrauch

PowerSensor ist ein integrierter Sensor, der durch das Aussenden und Empfangen unbedenklicher Infrarotsignale erkennt, ob sich der Benutzer in der Nähe des Geräts aufhält, und automatisch die Bildschirmhelligkeit reduziert, wenn der Benutzer sich vom Schreibtisch entfernt. So wird der Energieverbrauch um bis zu 80 % gesenkt und die Monitorlebensdauer verlängert.

LED-Technologie garantiert natürliche Farben

Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.

EPEAT Gold garantiert höchste Umweltverträglichkeit

EPEAT GOLD-zertifizierte Philips Monitore garantieren Gesundheits- und Umweltschutz und sind äußerst energieeffizient. So stellen sie eine geringe Emission der für die Klimaveränderung verantwortlichen Treibhausgase sicher. Das EPEAT-Programm (Electronic Product Environmental Assessment Tool) hilft Kunden beim Bewerten, Vergleichen und Auswählen von Monitoren basierend auf 51 Kriterien, die von der US EPA (US Environmental Protection Agency) unterstützt werden. Die GOLD-Zertifizierung garantiert, dass mind. 30 % gebrauchte Kunstharze verwendet werden, sodass giftige Stoffe und Sondermüll reduziert werden. EPEAT Gold ist nur dort gültig, wo Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie www.epeat.net, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

13

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

11/05/2012

Deutschland

Deutschland

Spitzenprodukt

Top-Monitor, die nächsten die wir anschaffen, wird wieder ein 273P3LPHES. Am wichtigsten war uns die Höhenverstellung, das Design und kein Hochglanzrahmen.

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09/03/2014

Suisse

Suisse

ausgezeichnet

Schönes Produkt mit Super Leistung! Dieses Produkt kann ich weiter empfehlen.

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10/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic VFM at this price point

Pleasing appearance. Well built. Comes with all cables necessary for the display of all video formats supported, audio cable and 240v power supply. Image quality super in all circumstances. The ability for changes in the display colour rendering and contrast dependant upon the content is a big technology step at this price point. Lots of other power saving technology included. Excellent VFM performing way above its cost which may explain why this is my third consecutive Philips monitor that I have purchased. The drivers are not included on the enclosed CD. The CD info takes you to a Philips website for registration of warranty and then to get the drivers. However, the driver section did not recognise the monitor model no matter what I tried. Somehow, by luck, I managed to get in through a 'back door'. The instructions for the driver installation were incorrect in as much as they were incomplete. As the drivers are necessary for the high tech features to function I persevered and eventually was able to make the installation. An installation path certainly not for the inexperienced I would suggest. The monitor will of course work in PnP mode but without the advanced features being present.

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Diese Bewertung wurde für 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. EPEAT Gold ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie www.epeat.net, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.