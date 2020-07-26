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Eingestellt

8600 series4K Quantum Dot LED powered by Android TV

55PUS8602/12

3.9

| (76) Bewertungen

4K Quantum Dot LED TV powered by Android TV

Die revolutionäre Philips 8600 Serie verfügt über einen Quantum Dot LED TV mit einer beeindruckenden P5 Engine sowie einer schwebenden Soundbar. Tauchen Sie ein in naturgetreue Bilder und atemberaubenden Sound, Sie werden es sich danken, dieses Meisterwerk zu besitzen.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben.1

mit 3-seitigem Ambilight

4K Quantum Dot LED TV powered by Android TV

  • 139 cm (55")

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Quad Core, 16 GB und erweiterbar

  • DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2

Perfect Color macht alle Farben möglich

Die Philips Perfect Color-Technologie macht lebensechte Farben mit unzähligen Schattierungen möglich. Erleben Sie ein außergewöhnlich breites Farbspektrum in Kombination mit unserer fortschrittlichsten Farbverarbeitung. Perfect Color ist die Kombination aus 100 % erweitertem Farbumfang sowie einer Farbverarbeitung von 2.250 Billionen Farben – tauchen Sie ein in eine neue Welt der Bildqualität.

Mit sichtbarem, klarem Sound erkennen Sie die wahre Klangschönheit

Klarer Sound in schlankem Design. Genießen Sie unglaubliche Höhen und lebensechte Mitten dank einer Vielzahl von Micro Drives in einer eleganten Lautsprecherleiste. Wenn Sie jedes Geflüster, jeden Schritt und jedes Knarren im Fußboden hören können, bedarf es keiner großen Vorstellungskraft, um zu erahnen, wie intensiv dann erst Crashs, Knalleffekte und Explosionen zu hören sind. Was den Bass anbelangt, so wurden dank der optimal positionierten Rear-Lautsprecher keine Kompromisse gemacht, um tiefe, satte Töne zu erzeugen. Dieser Fernseher klingt genauso gut, wie er aussieht.

Google Play Store und Philips App-Galerie: über den Fernseher hinaus

Google Play Store und Philips App-Galerie: über den Fernseher hinaus

Der Google Play Store und die Philips App-Galerie gehen über das herkömmliche Fernsehprogramm hinaus und bieten Ihnen eine große Onlinesammlung von Filmen, Fernsehen, Musik, Apps und Spielen. 16 GB erweiterbarer Speicher bedeutet, dass Sie über genügend Platz zum Speichern Ihrer Lieblingsinhalte und zum Installieren weiterer Apps verfügen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.9

von 5

76

Bewertungen

26/07/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Überraschend gutes Bild und ton

Überragende Bild und guter Ton mit den mitgelieferten LS, allerdings muss er Blickwinkel eingehalten werden um ein gutes Filmerlebnis zu haben, das Ambilight war allerdings ausschlaggebend fuerdenKauf

Vorteile

Sehrgutes Bild, akzeptabler Ton

Nachteile

Blickwinkel zu sehr eingeschränkt muss direkt von vorne gucken um gutes Bildergebnis zu erzielen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 8600 series 55PUS8602 4K Quantum Dot LED powered by Android TV verfasst

Datum der Benutzung 2020-01-26

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 8600 series 55PUS8602 4K Quantum Dot LED powered by Android TV verfasst

Datum der Benutzung 2020-01-26

06/03/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Gerät ist durch gutes Bild & Ambilight prima

Für mich kommen nur noch Philips TV ' s in Frage. Das Bild, die Bedienung und vor allem das Ambilight begeistert mich.

Vorteile

BILD und Ambilight

Nachteile

Keine

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Diese Bewertung wurde für 8600 series 55PUS8602 4K Quantum Dot LED powered by Android TV verfasst

Datum der Benutzung 2019-02-06

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Datum der Benutzung 2019-02-06

07/07/2019

Deutschland

Deutschland

Der Tv ist überwältigend

Ich dachte immer wenn man sich einen großen Fernseher Kauft das man dann gezwungen ist sich die Hd Programme zu kaufen was aber bei dem Tv nicht der Fall ist dieser ist technisch so geil das er das Bild trotzdem scharf rüber bringt und nicht wie mach andere Geräte nur Pixel krieg anzeigen.

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Diese Bewertung wurde für 8600 series 55PUS8602 4K Quantum Dot LED powered by Android TV verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.

  3. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  4. Cloud-Gaming-Angebote sind abhängig vom Spieleanbieter.

  5. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  6. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  7. Google Cast-Funktion ist abhängig von Google Cast-fähigen Apps und Geräten. Weitere Informationen finden Sie auf der Google Cast-Produktseite.

  8. Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.

  10. USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.

  11. MultiRoom-Client und Server unterstützen nur digitale "Free-to-Air"-Fernsehprogramme

  12. Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.

  13. HDMI-Anschluss ist für Soundbar, Lautsprecher und andere Audiogeräte erforderlich.