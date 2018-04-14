Go to promotion

Jetzt Ambilight TV kaufen & Assassin's Creed Game sichern!

Mehr erfahren

ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

45 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Foto der Fernbedienung
  • Foto der Fernbedienung
  • Steckerseitige Zeichnung
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Hauptbild
  • Produktfoto von vorne
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Foto der Fernbedienung
  • Foto der Fernbedienung
  • Steckerseitige Zeichnung
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Hauptbild

6000 seriesUltraflacher 4K-Fernseher powered by Android TV™

65PUS6521/12

3.7

| (52) Bewertungen

Ultraflacher 4K UHD LED TV powered by Android TV

Unglaubliche Größe, unglaubliche Leistung. Die Philips 6520 Serie bietet beeindruckende Fernseherlebnisse auf einem 65-Zoll-Bildschirm in 4K Ultra HD mit scharfer Auflösung. Sie verfügt über einen eleganten bogenförmigen Standfuß und bietet mit ihrer Ausstattung ein benutzerfreundliches Entertainment-Erlebnis.

Alle Vorteile anzeigen
TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben.1

mit 3-seitigem Ambilight

Ultraflacher 4K UHD LED TV powered by Android TV

  • 164 cm (65")

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Quad Core, 16 GB und erweiterbar

  • DVB-T/ T2/ T2-HD/ C/ S/ S2<br>

4K Ultra HD – besser als jede Auflösung zuvor

Der Ultra-HD-Fernseher verfügt über die vierfache Auflösung im Vergleich zu einem herkömmlichen Full-HD-Fernseher. Mit mehr als 8 Millionen Pixeln und unserer einzigartigen Ultra Resolution-Hochskalierungstechnologie erleben Sie die bestmögliche Bildqualität. Je höher die Qualität des ursprünglichen Inhalts, desto besser sind Bilder und Auflösung. Genießen Sie schärfere Bilder, mehr Tiefenwirkung, faszinierende Kontraste, fließende, natürliche Bewegungen und fehlerfreie Details.

Der neue integrierte HEVC-Standard für hochwertige 4K-Auflösung

Mit dem neuen integrierten HEVC-Standard (H.265) genießen Sie hohe Bildqualität mit einer Auflösung von 4K.

Entfesseln Sie die Leistung von Quad Core und integriertem Android

Entfesseln Sie die Leistung von Quad Core und integriertem Android

Der Philips Quad Core-Prozessor trifft auf die Leistung von Android – das sorgt für ein aufregendes Spielerlebnis. Mit Android auf Ihrem Fernseher können Sie schnell und intuitiv durch Apps navigieren, sie starten und Videos abspielen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

52

Bewertungen

14/04/2018

Deutschland

Deutschland

Top

Mehr als erwartet.... Design, Bild, Handling super. Natürlich geht's mehr, aber Preis/Leistung stimmt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series 65PUS6521 Ultraflacher 4K-Fernseher powered by Android TV™ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series 65PUS6521 Ultraflacher 4K-Fernseher powered by Android TV™ verfasst

10/09/2017

Deutschland

Deutschland

Top Bild

Dies ist mein zweiter Philips LED und absolut top. Fernbedienung könnte größere Tasten haben. Standardeinstellung Braucht man kaum ändern. Menüführung einfach und dank Quadcore zügig beim Laden der Androidapps. Anschlüsse bei Wandmontage schlecht erreichbar.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series 65PUS6521 Ultraflacher 4K-Fernseher powered by Android TV™ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series 65PUS6521 Ultraflacher 4K-Fernseher powered by Android TV™ verfasst

27/08/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Preis/ Leistung sehr gut

Tolles Bild, Super Ambilight, einfache Bedienung. Tolles Design.... ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Fernbedienung könnte etwas höherwertiger sein, die Konkurrenz hat da mehr zu bieten.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series 65PUS6521 Ultraflacher 4K-Fernseher powered by Android TV™ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series 65PUS6521 Ultraflacher 4K-Fernseher powered by Android TV™ verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.

  3. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  4. Cloud-Gaming-Angebote sind abhängig vom Spieleanbieter.

  5. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  6. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  7. Google Cast-Funktion ist abhängig von Google Cast-fähigen Apps und Geräten. Weitere Informationen finden Sie auf der Google Cast-Produktseite.

  8. Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.

  10. USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.