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Kurzanleitung
Landesspezifische Werbebroschüre
Was tun, wenn auf dem Bildschirm horizontale oder vertikale Streifen angezeigt werden?
Wie kann ich das Bildformat ändern?
Was kann ich tun, wenn der Fernseher neu startet?
Was kann ich tun, wenn die vorderseitige LED in einem sich wiederholenden Muster blinkt?
Was ist zu tun, wenn sich der Fernseher nicht einschalten lässt?
Wie kann ich eine Maus oder Tastatur mit dem Fernseher verbinden?
Was soll ich tun, wenn der Fernseher nicht auf die Infrarot-Fernbedienung reagiert?
Was ist zu tun, wenn ein Software Update abbricht?
Kein Zugriff auf SmartTV
Was ist zu tun, wenn ein Fehler auf einen oder mehreren Sender auftritt? [DVB-S Signal]
Wie werden Sender (erneut) installiert?
Was ist zu tun, wenn ein Fehler auf einen oder mehreren Sender auftritt? [DVB-C Signal]
Was ist zu tun, wenn ein Fehler auf einen oder mehreren Sender auftritt? [DVB-T Signal]
Wie aktualisiere ich die Software des Philips Fernsehers per USB-Stick?
Wie kann eine Verbindung vom Fernseher zum Internet hergestellt werden?
Was ist zu tun wenn die Meldung " Philips Server nicht gefunden" erscheint?
Was ist zu tun wenn eine drahtlose Verbindung nicht zustande kommt?
Wie bekomme ich den Fernsehton auf eine externe Anlage/ Lautsprecher?
Wie nehme ich ein Programm auf einer Festplatte auf?
Wie streame ich Inhalte über Google Cast auf den Android-Fernseher?
So finden Sie die Modellnummer des Fernsehers
Wie kann der Google Play Store an einem Android Fernseher genutzt werden?
(VIDEO) Wie übertragen Sie App-Inhalte mit Google Cast auf Ihren Fernseher?
(VIDEO) Wie sotiert man Sender auf Ihrem Philips Fernseher?
(VIDEO) Wie verbinden Sie Ihren Philips Fernseher mit Wi-Fi?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts