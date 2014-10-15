Verpackung Lieferumfang Der A1-Pro wird in einer kleinen Box geliefert. Die Klappe ist im Inneren mit Schaumstoff ausgekleidet, sodass der Kopfhörer während des Transports fest in der dafür vorgesehenen Position verbleibt. Die Verpackung ist also auch weiterhin zum Transportieren bestens geeignet. Neben dem Kopfhörer befinden sich noch das ca. 1,5 m lange Anschlusskabel mit 3,5mm Klinkenstecker in der Verpackung sowie ein Adapter auf den großen Klinkenstecker. Das Kabel hat kurz vor dem Anschluss ins Gerät noch eine Spirale, sodass das Kabel auch noch etwas flexibler in Punkto Länge ist. Der Stecker in den Kopfhörer kann an beiden Hörmuscheln eingesteckt werden, je nach dem ob man das Kabel lieber auf der rechten oder der linken Seite mag. Den Stecker kann man nur in einer bestimmten Position in die Hörmuschel einführen, wenn dann der Stecker gedreht wird ist er somit "gesichert" und kann nicht aus dem Gerät rutschen. Design und Tragekomfort Der Kopfhörer ist aus Plastik und schlicht im Design, wirkt aber trotzdem recht hochwertig und gut verarbeitet. Der Bügel ist mit knapp 3 cm Breite angenehm schmal und kann an beiden Seiten problemlos auf die gewünschte Größe eingestellt werden. Hierbei sehr hilfreich die auf beiden Seiten des Bügels aufgedruckten Skalen, sodass die Größe jederzeit einfach wieder eingestellt werden kann. Innen ist der Bügel noch mit einem Polster versehen, dass der Bügel nicht am Kopf reibt. Der Bügel kann auch an beiden Seiten, Richtung Ohrmuscheln, in zwei Stufen "abgeknickt" werden, sodass jeder eine bequeme Einstellung finden müsste. Die Ohrmuscheln sind an zwei Punkten befestigt, sodass auch diese flexibel sind und sich dem Träger anpassen. Beide Ohrmuscheln können 90° nach vorne gedreht werden, haben einen Durchmesser von ca. 70 mm und sind sehr gut geplostert. Anfangs wirken die Ohrmuscheln etwas klein, aber diese sollen auf dem Ohr aufliegen und nicht das Ohr umschließen. Der Kopfhörer sitzt fest, verrutscht nicht und durch die gut gepolsterten Ohrmuscheln ist er sehr bequem. Ich kann ihn problemlos über längeren Zeitraum tragen. Klang Durch den gut sitzenden Kopfhörer ist man, wenn der Kopfhörer noch nicht benutzt wird, schon fast völlig von Nebengeräuschen abgeschirmt. Der Kopfhörer hat 2500 mW Leistung und der Sound ist satt und auch bei hoher Lautstärke klar und verzerrt nicht. Auch die Bässe sind recht ordentlich für einen Kopfhörer. Allgemein kann ich als "Nicht-DJ" nichts am Sound aussetzen und würde ihn jederzeit weiterempfehlen. Fazit Alles in Allem ein sehr guter Kopfhörer der fest und bequem sitzt, satten und klaren Sound bietet und hohe Lautstärken ohne Probleme meistert. Empfehle den Kopfhöhrer uneingeschränkt weiter.