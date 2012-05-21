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Eingestellt

Tragbares Radio

AE6790/00

2.9

| (28) Bewertungen

Digitales Radio für unterwegs

Superkompaktes digitales Taschenradio mit 20 Programmspeichern und automatischer Abstimmung.

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mit 20 Programmspeichern

Digitales Radio für unterwegs

  • Digitaler UKW/MW-Tuner

  • 20 Programmspeicherplätze

  • Stereokopfhörer

  • Akkubetrieben

Integrierte Uhr

Eine integrierte Uhr gibt immer die genaue Zeit an. Wenn das Radio ausgeschaltet ist, erscheint die Uhrenanzeige für zusätzlichen Komfort.

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Taschenformat für unterwegs

0

Technische Daten

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Bewertungen

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2.9

von 5

28

Bewertungen

21/05/2012

Nederland

Nederland

Goede ontvangst, net design

Ondanks het feit dat de mast in Hoogersmilde nog niet gereed is, een goede ontvangst. In het donker zijn de afstemknopjes moeilijk te voelen.

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03/01/2012

Nederland

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10/12/2011

España

España

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Diese Bewertung wurde für AE6790 Radio portátil verfasst

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