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Eingestellt

Radiowecker mit Lightning-Connector

AJ6200D/12

2.5

| (11) Bewertungen

Wachen Sie zu großartiger Musik von Ihrem iPod/iPhone auf.

Wiedergabe und Aufladen Ihres iPod/iPhone über den Lightning-Anschluss mit diesem stilvollen Philips Radiowecker. Bietet einen zusätzlichen USB-Anschluss, 5 W Ausgangsleistung und einen digitalen UKW-Tuner mit Voreinstellungen. Mit den großen Reglern an der Vorderseite lassen sich Zeit und Wecker problemlos einstellen.

Alle Vorteile anzeigen

Wachen Sie zu großartiger Musik von Ihrem iPod/iPhone auf.

  • für iPhone/iPod

  • mit Radio, Wecker und Uhr

  • USB-Anschluss zum Laden

  • 5 W, UKW, zwei Alarme

Schneller Ladevorgang und Musikwiedergabe über den Lightning-Anschluss

Schneller Ladevorgang und Musikwiedergabe über den Lightning-Anschluss

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, während Sie Ihren iPod/Ihr iPhone über den neuen Lightning-Anschluss aufladen! Docken Sie einfach Ihr Gerät in die Station, um Ihre ausgewählten Titel in hervorragender Soundqualität wiederzugeben. Ihr Gerät wird gleichzeitig schnell aufgeladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen.

Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher

Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher

Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Zusätzlicher USB-Anschluss zum Aufladen eines zusätzlichen Smartphones oder Tablets

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.5

von 5

11

Bewertungen

4

18/09/2015

España

España

Música y radio accesible

Es muy cómodo tener un sitio donde cargar el iphone y oir música, y saber qué se puede oir la radio.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone verfasst

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Diese Bewertung wurde für AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone verfasst

20/02/2015

France

France

Très simple d'utilisation

Très bon réveil, simple d'usage, facile à régler, bonne réception radio, qualité de son plutôt correct. Je l'ai acheté malgré de mauvais commentaires et je suis plutôt satisfait car ils ne sont pas très justifiés. Hormis la fréquence radio qui s'affiche plutôt que l'heure lors du réveil, un peu bête effectivement.

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Diese Bewertung wurde für AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone verfasst

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07/01/2014

France

France

Excellent produit mais ....

Produit très bien fini. J'aime le design classique, pas trop moderne. Les touches sont agréables, le son très bon (pour un radio réveil hein !! ;) ) L'ergonomie très bonne ; je l'ai réglé en 5 minutes sans lire la notice. Hélas j'aurai été prêt a payer un peu plus cher pour mettre ces 2 étoiles de plus à mon évaluation globale : 1- Une coque de telephone est prohibée pour installer l'iphone sur le dock 2- Le RDS, pour connaitre la station sur laquelle nous sommes, aurait été appréciable (même avec un afficheur réduit) ; en effet, il y a 20 stations mémorisables .. Mais personnellement je suis incapable de retenir les correspondances de 20 fréquences différentes ..

Diese Bewertung wurde für AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone verfasst

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