Eingestellt
Aufwachen mit großartiger Musik
Starten Sie mit dieser Philips Dockingstation gut in den Tag. Sie bietet ein Bassreflex-Lautsprechersystem für leistungsstarken Bass, 20 W RMS-Ausgangsleistung und eine Dockingstation für iPod/iPhone mit Lightning-Anschluss. Genießen Sie ein entspanntes Aufwachen und ein verbessertes Radio-Hörerlebnis über die kostenlose Philips App.
für iPhone/iPod
mit RMS-Radio und Uhr
UKW, zwei Weckzeiten
20 W, Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung
Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, während Sie Ihren iPod/Ihr iPhone über den neuen Lightning-Anschluss aufladen! Docken Sie einfach Ihr Gerät in die Station, um Ihre ausgewählten Titel in hervorragender Soundqualität wiederzugeben. Ihr Gerät wird gleichzeitig schnell aufgeladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen.
Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.
RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Grundsätzlich werden Audioverstärker durch die elektrische Energie, die sie maximal verstärken können, eingeschränkt. Lautsprecher werden eingeschränkt durch die Menge an elektrischer Leistung, die sie maximal in Soundleistung umwandeln können, ohne dabei das Audiosignal zu verzerren. Je höher die Wattleistung umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.
4.7
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
cisco75
02/07/2014
Italia
Prodotto veramente ottimo
Cercavo una dock station da regalare alla mia compagna per il suo iCoso (:D) ed ho trovato questo prodotto veramente ottimo. Facilità di utilizzo ed installazione, ottimo rapporto qualità/prezzo, discreto design, abbastanza compatto e facilmente trasportabile (vacanze, ecc..), robusto e con buone prestazioni audio. E' rimasta veramente contenta e l'utilizza quotidianamente, sia come sveglia, radio e lettore musicale, oltreché come caricabatteria alternativo. Veramente un bel prodotto!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ7245D Docking station per iPod/iPhone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ7245D Docking station per iPod/iPhone verfasst
Eiger
07/09/2013
Italia
Eccellente
Ottimo design, semplice e quindi ideale per una radiosveglia. Suono veramente buono. All'altezza di un apparecchio stereo. Permette di svegliassi di buon umore. La gestione è inizialmente un po' poco intuitiva ma dopo un po' di pratica tutto s'apprende bene.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ7245D Docking station per iPod/iPhone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ7245D Docking station per iPod/iPhone verfasst
Ste972
19/08/2013
Italia
Prodotto dalle caratteristiche buone
Cercavo un prodotto che offrisse radiosveglia e ricarica per iPhone 5, questo Philips è una delle uniche offerte di mercato, ma nel complesso è un ottimo compromesso tra qualità e prezzo.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ7245D Docking station per iPod/iPhone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ7245D Docking station per iPod/iPhone verfasst