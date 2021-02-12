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Eingestellt

Wireless HiFi-Lautsprecher A9 (Stereo-Boxen)

AW9000/10

3

| (90) Bewertungen

All Ihre Musik in HiFi-Sound. Kabellos.

Hören Sie Ihre Musik kabellos und in HiFi-Sound mit den kabellosen Philips Fidelio HiFi-Lautsprechern. Streamen Sie Musik problemlos mit 6 HiFi-Treibern für kräftigen Sound und ultimative Stereodarstellung.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

All Ihre Musik in HiFi-Sound. Kabellos.

  • HiFi-Stereosound

  • 100 W, 6 HiFi-Lautsprecher

  • Digitaler und analoger Eingang

Digitale und analoge Eingänge für besondere Flexibilität

Digitale und analoge Eingänge für besondere Flexibilität

Digitale und analoge Eingänge bieten neben dem kabellosen Streaming eine ganze Reihe weiterer Optionen. Schließen Sie einen Fernseher, einen Blu-ray-Player, eine Spielekonsole oder einen anderen Media Player an, und genießen Sie die Klangausgabe in HiFi-Sound über Ihre Philips Lautsprecher.

Schnelle und einfache Einrichtung

Wirklich jeder kann die kabellosen Fidelio HiFi-Lautsprecher aufstellen – Sie müssen kein Experte mit technischem Sachverstand sein, um die Lautsprecher auszupacken und innerhalb von 5 Minuten den vollen Klang zu genießen. Unser Anliegen ist es, dass Sie so schnell wie möglich in den Klanggenuss Ihrer Fidelio Lautsprecher kommen. Deshalb haben wir keine Mühen gescheut, um sicherzustellen, dass das Aufstellen der Lautsprecher in wenigen einfachen Schritten ausgeführt werden kann. Das Fidelio System unterstützt Sie dabei ebenfalls über verständliche Anleitungen.

Angewinkelte Lautsprecher für breiteren Stereosound

Angewinkelte Lautsprecher für breiteren Stereosound

Der Lautsprecher verfügt über speziell angewinkelte professionelle HiFi-Lautsprecher, die dafür konzipiert wurden, den großflächigsten und eindringlichsten Raumklangbereich überhaupt zu erzeugen. Die Anordnung der Lautsprecher bietet unübertroffene, dynamische Klangqualität, ganz gleich, wo Sie sich im Raum befinden. Durch das einzigartige Design fügen sich die Lautsprecher unauffällig in Ihre Inneneinrichtung ein.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.0

von 5

90

Bewertungen

12/02/2021

Deutschland

Deutschland

Klassiker mit gutem Klang*

Das Sternchen steht für die Verwendung eines Equalizers, denn ohne ist eine Resonanz bei 160 Hz zu verzeichnen (die übrigens manchen Philips Produkten zu eigen zu sein schein, inkl. der DS6600 z.B.) die nur für Ignoranten tolerabel ist und den Klang vermatscht. Zieht man diese Resonanz resolut heraus (-18 dB bei ca. 160 Hz) ergibt sich ein sehr ausgeglichenes Klangbild das tatsächlich auf der Höhe eines guten Monitorlautsprechers liegt und auch die Grenzfrequenz von 50 Hz liegt deutlich besser als in den Prospektangaben zu finden ist. Selbst ein Philippe Jaroussky klingt über die korrigierten 9000er natürlich und klar, Basedrums kommen trocken und präzise. Auch hier wieder* Das Abstrahlverhalten weist trotz, manche werden sagen gerade, wegen der angewinkelten Anordnung der Treiber eine losgelöste Wiedergabe auf, die auch im Nahbereich gut funktioniert (aktive Box rechts, Innentreiber oben). Die WLan-Connectivität habe ich erst gar nicht ausprobiert, analoge Eingänge sei Dank. Fast 10 Jahre nach dem Erscheinen sind die AW9000 schon fast ein Klassiker in schnelllebigen Zeiten, welche mit einfachen Mitteln auf gute Akustik getrimmt werden können. Auch die Haltbarkeit scheint gegeben. Ich bin froh ein perfektes Paar erwischt zu haben, es sind ja noch genügend im Umlauf :)

Vorteile

Kann sehr gut klingen

Nachteile

Bekannte App Defizite

Diese Bewertung wurde für AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9 verfasst

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04/03/2017

Deutschland

Deutschland

Super klang,

Sehr guter Klangh App übersichtlich gute konnektivität würde ich wieder kaufen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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31/10/2014

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

fetter Sound

Super Klang, ruck zuck installiert! Leider kein Airplay, aber mit einer Apple Airport Express auch per Airplay ansteuerbar ! Bin sehr zufrieden!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9 verfasst

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