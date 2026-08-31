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CD-Soundmachine

AZ100W/12

Genießen Sie Ihre Musik überall

Freuen Sie sich über den hohen Bedienkomfort. Mit der kompakten und tragbaren Philips CD-Soundmachine können Sie Ihre Lieblingsmusik mit einfachen Bedienfunktionen genießen.

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Genießen Sie Ihre Musik überall

  • Weiß

UKW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

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MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss

CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss

Dank der Funktion "Shuffle/Repeat" (Zufallswiedergabe/Wiederholen) müssen Sie Ihre Musik nie wieder ständig in derselben Reihenfolge hören. Nachdem Sie Ihre Musik auf den Player geladen haben, müssen Sie nur noch einen der zwei Modi auswählen, und schon werden die einzelnen Titel in einer jeweils unterschiedlichen Reihenfolge wiedergegeben. Genießen Sie jedes Mal, wenn Sie den Player verwenden, ein anderes und einzigartiges Musikerlebnis.

Technische Daten

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