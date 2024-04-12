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  • Personalisiertes Haaretrocknen mit SenseIQ
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  • Personalisiertes Haaretrocknen mit SenseIQ
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Eingestellt

PrestigeHaartrockner

BHD628/00

4.6
| (151) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.
Personalisiertes Haaretrocknen mit SenseIQ
Der Philips Haartrockner mit SenseIQ. Erkennt und passt sich Ihren Haaren an – die Temperatur wird angepasst, sodass eine Überhitzung vermieden wird und die natürliche Feuchtigkeit Ihrer Haare nicht verloren geht. Nach jedem Gebrauch fühlt sich Ihr Haar seidig und gepflegt an.
Alle Vorteile anzeigen

Für glänzendes, geschmeidiges, gesund aussehendes Haar

Personalisiertes Haaretrocknen mit SenseIQ

  • Personalisierte Technologie

  • Infrarot-Sensor

  • Leistungsstark: 20 % schneller*

  • Bis zu 90 %** Feuchtigkeitsspeicherung

Individuelles Trocknen

Individuelles Trocknen

SenseIQ Technologie für individuelles Trocknen. ERKENNT: Der Infrarotsensor des Haartrockners misst kontinuierlich die Temperatur Ihres Haares und sorgt so für einen individuellen Schutz. PASST SICH AN: Der Sensor passt die Temperatur bis zu 4.000 Mal pro Trocknung*** an, um eine Überhitzung zu vermeiden. PFLEGT: Unsere Sensor- und Anpassungstechnologie schützt das Haar beim Trocknen und speichert bis zu 90 %** seiner natürlichen Feuchtigkeit.

Erkennt die Temperatur des Haares

Erkennt die Temperatur des Haares

Während andere Haartrockner nur die Temperatur des Luftstroms messen, misst der Philips Haartrockner mit SenseIQ Technologie die Temperatur Ihres Haares, um eine Überhitzung zu vermeiden. Ausgestattet mit einem Infrarotsensor, der das Trocknen Ihres Haares optimal anpasst.

Anpassung der Trocknungsleistung

Anpassung der Trocknungsleistung

Der Haartrockner mit SenseIQ passt die Temperatur des Luftstroms bis zu 4.000 Mal pro Trocknung*** an, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

151

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

12/04/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super

Ich habe diesen Haartrockner für mich selbst gekauft und bin jedes Mal zufrieden, wenn ich ihn benutze. Er ist sehr leicht, praktisch und erledigt die Arbeit schnell. Die Haarqualität hat sich nach der Verwendung dieses Haartrockners deutlich verbessert!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Prestige BHD628/00 Haartrockner verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Prestige BHD628/00 Haartrockner verfasst

23/10/2023

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Schnell und schonend trockene Haare

Der Philips Prestige BHD628/00 Fön trocknet die Haare extrem schnell ohne dass sie strohig oder trocken werden. Leider ist die automatische Temperaturregelung nicht mit allen Aufsätzen aktiv, weshalb ich die Aufsätze zwischen vor-trocknen und stylen wechsele. Damit funktioniert aber alles super, so dass es trotzdem volle 5 Sterne gibt. Bin sehr zufrieden mit dem schön leichten und auch recht leisen Fön.

Vorteile

Schnell, leise, schonend

Nachteile

Man muss die Aufsätze wechseln

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Prestige BHD628/00 Haartrockner verfasst

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12/08/2023

Deutschland

Deutschland

Der Beste Haartrockner den ich jemals benutzt habe

Das ist Der Beste Haartrockner den ich jemals benutzt habe. Meine Haare werden nicht überhitzt. So schnell waren meine Haare noch nie trocken. der Trockner hinterlässt ein super Gefühl.

Vorteile

Sehr schnell, schonend, perfektes Ergebnis

Nachteile

keine gefunden

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Diese Bewertung wurde für Prestige BHD628/00 Haartrockner verfasst

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Diese Bewertung wurde für Prestige BHD628/00 Haartrockner verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Schneller im Vergleich zum BHD004 Haartrockner mit 1.800 W

  2. Im Modus "Sanft", nach 5 Minuten Trocknung

  3. Gemessen über 10 Minuten Trocknungszeit

  4. Im Vergleich zum HP8280

  5. Im Vergleich zum HP8280 ohne Kabel und Aufsätze