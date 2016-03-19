Eingestellt
Musik in jedem Raum auf Knopfdruck
Der kabellose Philips izzy-Multiroom-Lautsprecher gibt Musik über Bluetooth kabellos wieder. Auf Knopfdruck geben bis zu fünf izzy-Lautsprecher die Musik mühelos in jedem Raum zur gleichen Zeit wieder. Einfache Einrichtung, kein Router, kein Passwort, keine Apps.
Bluetooth®
Sand
Mit dem Philips izzy-Lautsprecher können Sie Ihre Lieblingsmusik von Ihrem Telefon, Tablet oder Computer streamen, egal welche Musik- oder Radio-App Sie verwenden.
Izzy Multiroom-Lautsprecher sind mit 2 audiophilen 6,4 cm (2,5") Treibern ausgestattet und erzeugen einen kraftvollen und raumfüllenden Sound, während Bassreflexröhren tiefe Frequenzen erweitern und so ein beeindruckendes und dynamisches Erlebnis schaffen.
Kein Router, kein Passwort, keine Apps für die Einrichtung nötig. Drücken Sie für die erstmalige Einrichtung einfach lange auf die Taste GROUP auf zwei Lautsprechern. Wiederholen Sie den Vorgang, um einen 3., 4. oder 5. Lautsprecher hinzuzufügen. Durch jedes lange Drücken der Taste GROUP wird jeweils ein neuer Lautsprecher hinzugefügt. Multiroom-Musik war noch nie einfacher. Wenn Sie fertig sind, wird das izzylink™-Netzwerk gespeichert, selbst wenn der Lautsprecher von der Stromversorgung getrennt ist.
4.5
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
mich52
19/03/2016
België
donne une ambiance musicale dans toute la maison
très bonne sonorité et permet d'être déplacer partout dans la maison
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil verfasst
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Alfasoft
06/03/2021
Danmark
Det virker
Det virker Batteri ikke optimalt opdatering er ikke let at finde
Vorteile
det virker
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum verfasst
Datum der Benutzung 2020-09-06
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2020-09-06