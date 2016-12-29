Eingestellt
BM60B/10
Musik in jedem Raum auf Knopfdruck
Die Philips izzy-Musikanlage gibt über Bluetooth Musik von CD/USB und UKW wieder. Mit einem Tastendruck wird Musik von Smartphones, CD/USB &und Radiosendern gleichzeitig auf jedem izzy-Lautsprecher in jedem Raum wiedergegeben. Einfache Einrichtung: ohne Router, Passwort oder App.
CD, MP3-CD, USB, UKW
Bluetooth®
mit MULTIPAIR
MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.
izzylink™ erweitert Ihre gesamten Musikquellen und Musik- oder Radio-Apps auf Smartphones, Tablets oder Computern kabellos auf jeden Raum.
Kein Router, kein Passwort, keine Apps für die Einrichtung nötig. Drücken Sie für die erstmalige Einrichtung einfach lange auf die Taste GROUP auf zwei Lautsprechern. Wiederholen Sie den Vorgang, um einen 3., 4. oder 5. Lautsprecher hinzuzufügen. Durch jedes lange Drücken der Taste GROUP wird jeweils ein neuer Lautsprecher hinzugefügt. Multiroom-Musik war noch nie einfacher. Wenn Sie fertig sind, wird das izzylink™-Netzwerk gespeichert, selbst wenn der Lautsprecher von der Stromversorgung getrennt ist.
3.9
von 5
15
Bewertungen
Mona76
29/12/2016
Deutschland
Toller Sound und Anlage für einen tollen Preis
Die Anlage gibt einen tollen Sound ab und ist einfach mit den IZZY-Lautsprecher-Boxen zu verbinden. Kein lästiges Rumfummeln und Kabelverlegung mehr. Mit Bluetooth geht es auch einfach wunderbar.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme verfasst
renrew
21/07/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Eine gute Kompaktanlage für Jedermann.
Sehr gute Bedienerfreundlichkeit. Senderprogrammierung und Abspeicherung könnte besser sein. Ansonsten eine gute Anlage für Jung und Alt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme verfasst
2phy
13/07/2016
Deutschland
Unbeschreiblich Gut!
Ich selber nutze den BM60B und auch andere Izzy Multiroom Systeme. Ich bin vom Gesamtpaket der Multiroom Reihe sehr beindruckt. Die Verbindung via Wireless die das Musikerlebnis Zuhause neu gestalten. Egal wohin ich gehe, höre ich den qualitativ hochwertigen Sound! BM60B ist eine meiner Meinung nach optimale HiFi Anlage für jeden! Nicht nur der angemessene Preis und die dafür gegebenen Funktionen machen das Gerät unschlagbar, der übertrieben gute Sound gefüllt mit viel Bass aber auch klaren hohen Tönen geben ein atemberaubendes Musikerlebnis. Das Gerät verfügt üder Bluetooth, Audio In (AUX), USB sowie Radio und CD Funktion. Quasi alles was man braucht. Die Lautsprecher können mittels Lautsprecherkabel auf eine Entfernung von in etwa 1,50m vom Hauptgerät weg gestellt werden. Preisleistung sind mehr als in Ordnung!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme verfasst