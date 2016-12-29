Eingangs sei erwähnt dass ich sowohl die BM60B, den anyroom BM7B und die anywhere BM6B besitze. Der multiroom Musiksystem bekommt von mir, anders als die anywhere und anyroom nicht die volle Punktzahl. Zunächst die positiven Aspekte. Der Sound ist sehr gut. Der Speaker erreicht eine enorme Lautstärke und und verliert auch in den sehr lauten Stufen nicht an Qualität! Wirklich super. Auch der eingebaute EQ hat ausreichende Presets um die meisten Klangvorlieben zu unterstützen. Schade, dass diese Funktion nur der Anlage vorbehalten ist. Die Bedienung ist sehr benutzerfreundlich. Auch ohne die Anleitung zu studieren, ist das System gut zu verstehen. Die Fernbedienung ist kompakt gehalten. Auch die Anlage selbst ist nicht mit Bedienelementen überfrachtet. Der Groupmodus funktioniert einwandfrei! Sehr leicht zu verbinden und auch über mehrere Räume hinweg konstante Verbindung. Das Design der Anlage wirft bei mir aber Fragen auf. Im Gegensatz zu der anyroom und anywhere dominieren hier eher gerade Linien und Kanten. Die gummierte Oberfläche weicht metallischen Oberflächen. Die Vorderseiten der Boxen selbst sind mit dem typischen Klavierlack überzogen. Für mich unverständlich. Die vielen Möglichkeiten Mit der Anlage Musik zu hören sind gut. Ich persönlich habe sie aber nur über Bluetooth mit Musik gespeist. Schön wäre ein optischer Eingang auf der Rückseite gewesen um die Anlage am Fernseher nutzen zu können. Damit hätte sie mir erhalten bleiben können. Wegen der erwähnten Kritikpunkte habe ich die Anlage zurückgeschickt. Wer darüber hinweg sehen kann, findet hier eine einfach zu bedienende Anlage mit gutem Klang.