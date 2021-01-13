Eingestellt
Ultimative Präzision
Erleben Sie ein Höchstmaß an Kontrolle beim Schneiden der Konturen mit dem exklusiven Laser. Er ermöglicht Ihnen, sicher das gewünschte präzise und symmetrische Ergebnis zu erreichen.
0,2 mm Präzisionseinstellung
Zweiseitiger Trimmer aus Metall
60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
mit Laser Guide
Das einzigartige Lasersystem projiziert eine klare Linie aus Licht, damit Sie den Stil vor dem Trimmen festlegen können. Der Laser zeigt an, wo die Haare geschnitten werden, sodass Sie jedes Mal ein perfektes Ergebnis erzielen.
Um Ihre bevorzugte Schnittlänge auszuwählen, drehen Sie einfach das Zoom-Rad auf dem Griff, bis die gewünschte Länge angezeigt wird. Ihre gewählte Länge wird jetzt fest eingestellt für präzises und gleichmäßiges Trimmen.
Nehmen Sie den anpassbaren Kammaufsatz ab, und Sie erhalten darunter einen zweiseitigen Präzisionstrimmer mit einem 32 mm breiten, leistungsstarken Trimmer auf der einen und einem 15 mm breiten Präzisionstrimmer auf der anderen Seite – optimal für die Verwendung an schwer erreichbaren Stellen, wie z. B. unter der Nase und um den Mund. Er schneidet besonders nah an der Haut, ohne sie dabei zu verletzen. Dank der geringen Größe und dem angewinkelten Design können Sie zudem gut sehen, wie Sie bei feinen Linien und Details vorgehen müssen.
Auszeichnungen
4.0
von 5
162
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
Aaronimo
13/01/2021
Deutschland
Perfektes Gerät
Mann kann mühelos stylen und Konturen lassen sich dank Laserlinie leicht ziehen... bin sehr zufrieden
Vorteile
Kann alles und kommt überall hin...
Nachteile
Corona-Haarschnitt fällt kurz aus, da 7mm max...
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Wasserdichter Bartschneider verfasst
Datum der Benutzung 2019-01-13
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Wasserdichter Bartschneider verfasst
Datum der Benutzung 2019-01-13
ToddY64
07/06/2018
Deutschland
Verifizierter Käufer
Leicht zu handhaben
Schönes Design, funktioniert einwandfrei. Haarlängen gut zu regulieren.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Wasserdichter Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Wasserdichter Bartschneider verfasst
Razar677
07/06/2018
Deutschland
Leicht zu handhaben
Schönes Design, funktioniert einwandfrei. Haarlängen gut zu regulieren.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Wasserdichter Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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