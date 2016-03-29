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Eingestellt

CarStudioAuto-Audiosystem

CE132/12

2.1

| (9) Bewertungen

Erleben Sie Live-Musik im Auto

Der Philips CE132 lässt Sie im Auto problemlos Musik von mehreren Quellen wie USB, SDHC und tragbaren MP3-Playern genießen. Das System bietet eine abnehmbare Vorderseite zum Diebstahlschutz und Stoßdämpfung für gleichmäßigen Sound unterwegs.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Erleben Sie Live-Musik im Auto

  • USB/SDHC

Abnehmbare Vorderseite zum Diebstahlschutz

Abnehmbare Vorderseite zum Diebstahlschutz

Music Zone für einstellbare ideale Hörposition ("Sweet Spot")

Music Zone für einstellbare ideale Hörposition ("Sweet Spot")

Die innovative Music Zone-Technologie von Philips ermöglicht es dem Fahrer und den Beifahrern, ihre Musik mit räumlicher Wirkung zu genießen, genauso wie der Künstler es beabsichtigt hat. Benutzer können ganz einfach den Musikbereich zwischen Fahrer und Beifahrern umschalten, um den besten akustischen Fokus im Auto zu erhalten. Eine Zonensteuerungstaste bietet drei vordefinierte Einstellungen – links, rechts und vorne (und alle) – damit Sie die Akustik einfach und dynamisch an Ihre Bedürfnisse anpassen können – allein oder mit Beifahrern.

MAX Sound für sofortige Leistungssteigerung

MAX Sound für sofortige Leistungssteigerung

Auf Knopfdruck erzeugt die MAX Sound-Technologie eine sofortige Verstärkung des Basses, der Höhen und der Lautstärke, wodurch ein beeindruckendes Hörerlebnis entsteht. Da die hoch entwickelte Elektronik bestehende Ton- und Lautstärkeeinstellungen abgleicht, erfolgt ohne Verzerrung eine augenblickliche Erhöhung des Basses, der Höhen und der Lautstärke auf Werte über den ursprünglichen Maximalwerten. Das Ergebnis ist eine hörbare Steigerung des Klangspektrums und der Lautstärke sowie eine Verbesserung des Hörerlebnisses. So bekommt jede Musikrichtung einfach mehr Tiefe!

Technische Daten

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Bewertungen

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2.1

von 5

9

Bewertungen

5
2

29/03/2016

España

España

ningun problema a destacar

funciona correctamente, y la compre provisionalmente con la idea de comprarme en un futuro una mejor, y al final me quedo con esta.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche verfasst

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20/06/2012

España

España

buena prestaciones

Buen producto en relación precio/prestaciones y calidad de material

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18/12/2015

España

España

compre un par de radios uno para mi esposa y otro para mi, el de mi esposa esta funcionando correctamente, pero el mio, ya falla el LCD

Compre un par de radios por el costo, el de mi esposa funciona bien, pero el mio ha presentado fallos ya tenemos con ellos 2 meses y el mio ya la caratula nose ve el LCD y es dificil saber que estacion de radio escucho ya lei los manuales y no encuentro como subirle el brillo a li radio..

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